Ontmoet elkaar overal ter wereld

Het staat buiten kijf dat Doodle de beste manier is om een tijdstip af te spreken. Het zou niet de beste tool zijn om een geschikt tijdstip te vinden als we geen rekening zouden houden met één cruciaal punt.

Tijdzones. Jouw 8 uur of mijn 8 uur? Wacht even, wanneer gaan we ook alweer afspreken?

We hebben dit allemaal al geregeld. Voor het geval je nog vragen zou hebben, wilde ik je even de details laten weten.

Er zijn twee instellingen voor tijdzones die je tegenkomt bij het opvragen van gegevens.

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Tijdzone van de peiling

In stap 2, wanneer je de poll aanmaakt, stel je de ‘tijdzone van de poll’ in. Als je een account hebt, wordt de tijdzone van de poll automatisch aangepast aan de tijdzone die je in je accountinstellingen hebt ingesteld. Controleer die van jou hier. Als je geen account hebt, wordt de tijdzone voor de poll bepaald op basis van je IP-adres. Je kunt in stap 2 op de tijdzone klikken en een andere kiezen als je dat wilt. Dit wordt dan de tijdzone van je poll en de tijdzone van je evenement.

Tijdzone weergeven

Bekijk het volgende eens vanuit het perspectief van je deelnemers. Als je een poll bekijkt, zie je de ‘weergegeven tijdzone’ net onder de titel van de poll staan. Deze tijdzone is uniek voor de persoon die de poll bekijkt en hangt af van zijn of haar locatie. De poll past de tijdopties aan op basis van de accountinstellingen of het IP-adres van de persoon. De tijdzone van de poll blijft hetzelfde en de weergaveopties worden voor elke deelnemer aangepast. Je kunt ook op de tijdzone klikken en deze wijzigen als je dat wilt.

Bijvoorbeeld

Ik wil graag een conferentiegesprek houden met een paar collega’s in het buitenland. Ik zit in Berlijn en heb een poll gemaakt met een paar opties waarvan ik denk dat ze voor iedereen goed uitkomen. De tijdzone van de poll is Berlijn. Als mijn collega’s in New York de poll openen, zien ze mijn Berlijnse tijden aangepast aan hun tijdzone (zie hierboven). De optie ‘11.00 uur’ die ze kiezen, is dan voor mij 17.00 uur, rekening houdend met het tijdsverschil van 6 uur. Als de telefoon om 11.00 uur New Yorkse tijd gaat, zijn ze klaar om op te nemen.

Hoe zit het met de apps?

Als je in de app een poll met tijdvakken aanmaakt, gebruikt Doodle de tijdzone waarop je telefoon is ingesteld als tijdzone voor de poll. Ook als je een poll in de app bekijkt, wordt de weergegeven tijdzone aangepast aan de instellingen van je telefoon. Je hoeft de tijdzone niet zelf aan te passen; dat regelen wij automatisch voor je.

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