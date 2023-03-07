Interview met Büşra, Senior Product Manager bij Doodle

Vorige week sprak ik met Büşra Coşkuner, Senior Product Manager bij Doodle, die leiding heeft gegeven aan de ontwikkeling van de nieuwste planningstool in het Doodle-universum.

Wat is Doodle 1:1 en waarom is het zo gaaf?

Dat is echt interessant. Jij zegt ‘Doodle one TO one’ en wij zeggen ‘Doodle one ON one’. Hoe mensen het zouden uitspreken, was een van de aannames die we hadden toen we aan de tool begonnen te werken. Er zijn altijd heel veel vraagtekens als je aan een nieuw product begint.

Voor jou, de organisator, is het helemaal geen gedoe. Je stelt een paar leuke tijdstippen voor, en daarna hoef je er niet meer aan te denken.

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Hoe werkt het dan? Waarin verschilt het van Doodle-groepen?

Je uitnodigingen voor afspraken beginnen op dezelfde manier als bij Doodle-groepen. Het verschil zit hem in wat er daarna gebeurt. Met Doodle 1:1 stuur je de uitnodiging gewoon naar één persoon met wie je wilt afspreken, en die persoon kiest een tijdstip – klaar is Kees. Jullie hebben allebei de afspraak in je agenda staan. De afspraak staat vast. Je hebt maar twee stappen nodig.

Bij Doodle Groups kies je eerst de opties en daarna moet je toch nog teruggaan naar de uitnodiging om het definitieve tijdstip te kiezen. Je moet dus nog steeds even teruggaan en iets doen. Voor Doodle Groups is het logisch om drie stappen te hebben, omdat er meer mensen bij betrokken zijn.

Echt te gek.

Helemaal mee eens. Het beste is dat je je geen zorgen hoeft te maken over momenten waarop het tussentijds druk wordt. Als je een vergadering hebt en een van de tijdvakken die je je deelnemers hebt aangeboden plotseling bezet is, biedt de tool dat tijdvak gewoon niet meer aan je deelnemer aan. Helemaal geen stress voor jou.

Je agenda regelt echt alles.

Ja, daarom vragen we je om je agenda te koppelen. Anders zou je, als er een vergadering tussendoor komt, de tijdvakken in je uitnodiging handmatig moeten aanpassen en die vervolgens weer uit de uitnodiging moeten verwijderen. Op deze manier hoef je dat niet te doen.

Zijn er nog andere functies die deze tool echt uniek of tof maken?

Het is supermakkelijk in gebruik, zowel voor de organisator als voor de deelnemer. Bij elke tweede uitnodiging die ik verstuur, krijg ik enthousiaste reacties over wat een toffe en simpele oplossing dit is. (Voor elke uitnodiging krijg ik een 1-op-1-afspraak geregeld ;) )

Opvallende functies zijn ondersteuning voor tijdzones, een overzicht van alle uitnodigingen in je dashboard en, zoals hierboven al gezegd, de agendasynchronisatie.

Hoe is het tot nu toe gegaan met het maken van Doodle 1:1?

We werken op basis van feedback van gebruikers. We zijn begonnen met een prototype, een MVP: iets dat nuttig is en het probleem oplost. Daarna zijn we feedback gaan verzamelen.

We zijn er echt trots op dat we samen met de gebruikers aan deze tool werken. We kregen al feedback van gebruikers tijdens de gesloten bèta en die blijft nog steeds binnenstromen. Het is geweldig.

Dat is echt interessant. Je moest echt de beste oplossing voor de gebruikers bedenken.

Dat is onze taak. Gebruikers hoeven niet zelf met een oplossing te komen. Ze kunnen ons gewoon vertellen wat ze van een tool verwachten, hoe ze die graag zouden willen gebruiken en waarom. Wat voor hen niet werkt. Dat soort dingen weten ze zelf heel goed.

Mijn volgende vraag ging over de grootste uitdagingen bij het maken van zo’n tool.

De grootste uitdaging is dat het concept nieuw is. Er bestaan al oplossingen voor een ‘permanente agenda-mentaliteit’. Het verouderde MeetMe van Doodle is daar een voorbeeld van en bestaat al bijna acht jaar. Deze nieuwe tool is precies het tegenovergestelde: je maakt een Doodle 1:1-uitnodiging aan en daarna hoef je er niet meer naar om te kijken. En dat heeft een aantal gevolgen die best lastig zijn.

Het is ook een hele uitdaging om alle feedback die we krijgen te lezen en te verwerken. Het is niet makkelijk om de tijd te vinden om op elk bericht te reageren, dus mijn excuses aan iedereen die geen reactie van ons heeft gekregen. Er komt gewoon zo veel feedback binnen en we proberen zoveel mogelijk gebruikers te beantwoorden.

Ik weet zeker dat je talloze spreadsheets vol feedback hebt.

We gebruiken Airtable om de feedback te verzamelen. Het is een enorme lijst met feedback; het is echt leuk om te zien hoeveel mensen ons feedback geven. En dat is precies wat je wilt. Ik vind het geweldig dat we zo’n actieve gebruikersgroep hebben, het is echt fantastisch.

Heel erg bedankt aan iedereen die ons feedback geeft.

Het is niet makkelijk om de tijd te vinden om met iedereen te praten, dus mijn excuses aan iedereen die we niet hebben kunnen beantwoorden; er komt gewoon zo veel feedback binnen en we proberen zoveel mogelijk gebruikers te beantwoorden.

Wat staat er op het programma voor de volgende release? Hoe ziet de toekomst van Doodle 1:1 eruit?

We zijn bezig met een manier waarop je dezelfde link kunt hergebruiken. Een aantal van onze gebruikers uit de gesloten bèta heeft hiernaar gevraagd. Werken met goede feedback hoort bij het proces om een handig product te maken.

Zijn er nog andere spannende functies op komst?

We leven in spannende tijden, midden in een grote transformatie van een op advertenties gebaseerde tool voor consumenten naar een op abonnementen gebaseerde zakelijke tool. We onderzoeken en ontwikkelen de ene tool na de andere om de planningsproblemen op te lossen waarmee de ‘drukke professional’ – zoals we onze belangrijkste doelgroep noemen – dagelijks te maken heeft. Doodle 1:1 is een grote stap in die richting en ja, er komen binnenkort nog meer baanbrekende functies aan. Daar hebben we het dan wel over :)

Heel erg bedankt, Büşra, voor je uitleg over het maken van de nieuwste en beste tool van Doodle.

Maak je eerste aan Doodle 1:1 vandaag en bespaar jezelf al dat heen-en-weer gedoe bij het regelen van één-op-één-afspraken.