Intervju med Büşra, senior produktchef på Doodle

Förra veckan träffade jag Büşra Coşkuner, senior produktchef på Doodle, som har lett utvecklingen av det senaste schemaläggningsverktyget i Doodle-universumet.

Vad är Doodle 1:1 och varför är det så häftigt?

Det är verkligen intressant. Ni säger ”Doodle one TO one” och vi säger ”Doodle one ON one”. Att se hur folk skulle uttala det var en av de antaganden vi hade när vi började arbeta med verktyget. Det finns alltid massor av frågetecken när man börjar utveckla en ny produkt.

Det är helt stressfritt för dig som arrangör. Du föreslår några tider som skulle kunna passa, och sedan behöver du inte tänka mer på saken.

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Så hur fungerar det? Hur skiljer det sig från Doodle-grupper?

Dina mötesinbjudningar börjar på samma sätt som med Doodle-grupper. Skillnaden ligger i vad som händer därefter. Med Doodle 1:1 skickar du helt enkelt inbjudan till en person som du vill träffa, och den personen väljer en tid – så enkelt är det. Ni båda har händelsen i era kalendrar. Mötet är inbokat. Det krävs bara två steg.

Med Doodle Groups väljer man först alternativen och måste sedan ändå gå tillbaka till inbjudan för att välja den slutgiltiga tiden. Man måste alltså fortfarande tänka på att gå tillbaka och utföra en åtgärd. För Doodle Groups är det logiskt att ha tre steg, eftersom fler personer är inblandade.

Så häftigt.

Absolut. Det bästa är att du inte behöver bry dig om om det blir fullbokat under tiden. Om du har ett möte och ett av de tidsfönster du har erbjudit deltagarna plötsligt blir upptaget, kommer verktyget helt enkelt inte att erbjuda den tiden till deltagaren längre. Det innebär ingen stress alls för dig.

Din kalender sköter verkligen allt.

Ja, det är därför vi ber dig att koppla ihop din kalender. Annars skulle du, om ett möte dyker upp, behöva redigera tidsintervallen i din inbjudan manuellt och sedan ta bort dem från inbjudan. På det här sättet slipper du göra det.

Finns det några andra funktioner som gör det här verktyget riktigt unikt eller häftigt?

Det är superenkelt att använda, både för arrangören och för deltagaren. För varannan inbjudan jag skickar ut får jag entusiastiska kommentarer om hur häftig och enkel den här lösningen är. (För varenda inbjudan blir jag inbjuden till ett 1:1-möte ;) )

Några uppenbara funktioner är stöd för tidszoner, en översikt över alla inbjudningar på din instrumentpanel och, som nämnts ovan, kalendersynkroniseringen.

Hur har utvecklingen av Doodle 1:1 gått hittills?

Vi arbetar utifrån användarnas synpunkter. Vi började med en prototyp, en MVP – något som är användbart och som löser problemet. Sedan började vi samla in synpunkter.

Vi är verkligen stolta över att vi utvecklar det här verktyget tillsammans med användarna. Vi började få feedback från användarna redan under den slutna betatestfasen, och den fortsätter att strömma in. Det är fantastiskt.

Det är verkligen intressant. Man var verkligen tvungen att hitta den bästa lösningen för användarna.

Det är vårt jobb. Användarna behöver inte komma på lösningen själva. De kan helt enkelt berätta för oss vad de förväntar sig av ett verktyg, hur de vill använda det och varför. Vad som inte fungerar för dem. Sådana saker känner de till riktigt väl.

Min nästa fråga handlade om de största utmaningarna med att ta fram ett sådant verktyg.

Den största utmaningen är att konceptet är nytt. Det finns redan lösningar för ett permanent kalendertänkande. Doodles föråldrade MeetMe är ett sådant exempel och har funnits i nästan åtta år. Det här nya verktyget är raka motsatsen – du skapar en Doodle 1:1-inbjudan och sedan kan du glömma bort den. Och detta medför vissa konsekvenser som är ganska knepiga.

Det är också en utmaning att läsa igenom och ta till sig all feedback vi får. Det är inte lätt att hinna svara på varje enskild kommentar, så jag ber om ursäkt till alla som vi inte har hunnit svara. Det är helt enkelt så mycket feedback, och vi försöker svara så många användare som möjligt.

Jag är säker på att du har massor av kalkylblad med feedback.

Vi använder Airtable för att samla in synpunkterna. Det är en enorm lista med synpunkter, och det är verkligen roligt att se hur många som ger oss feedback. Och det är precis det man vill ha. Jag tycker det är fantastiskt att vi har en så aktiv användarbas, det är verkligen otroligt.

Ett stort tack till alla som ger oss synpunkter.

Det är inte lätt att hinna prata med var och en, så jag ber om ursäkt till alla som vi inte har hunnit svara – det är helt enkelt så mycket feedback och vi försöker svara så många användare som möjligt.

Vad kan vi förvänta oss av nästa version? Hur ser framtiden ut för Doodle 1:1?

Vi arbetar just nu med att ta fram ett sätt för dig att kunna återanvända samma länk. Några av våra användare från den slutna betaversionen har ställt frågor om detta. Att ta till oss värdefull feedback är en del av processen att utveckla en användbar produkt.

Kommer det några andra spännande funktioner snart?

Vi lever i en spännande tid, mitt i en stor omvandling från ett annonsbaserat verktyg för konsumenter till ett prenumerationsbaserat verktyg för företag. Vi utforskar och utvecklar verktyg efter verktyg för att lösa schemaläggningsproblem som den ”upptagna yrkesverksamma” – som vi kallar vår huvudmålgrupp – stöter på varje dag. Doodle 1:1 är ett stort steg i den riktningen och, ja, det kommer snart fler banbrytande funktioner. Vi berättar mer om dem när de är här :)

Tack så mycket, Büşra, för dina insikter om hur man skapar det senaste och bästa verktyget från Doodle.

Kom igång med din första Doodle 1:1 idag och slippa allt det tidskrävande kringarbetet med att boka enskilda möten.