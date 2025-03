La semana pasada me senté con Büşra Coşkuner, directora de producto de Doodle, que ha estado dirigiendo el desarrollo de la nueva herramienta de programación del universo Doodle.

¿Qué es Doodle 1:1 y por qué es tan genial?

Es muy interesante. Tú dices Doodle one TO one y nosotros decimos Doodle one ON one. Ver cómo lo pronunciaría la gente era una de las hipótesis que teníamos cuando empezamos a trabajar en la herramienta. Siempre hay muchos interrogantes cuando empiezas a crear un nuevo producto.

Es totalmente libre de estrés para ti, el organizador. Ofreces las veces que puede estar bien, y luego no vuelves a pensar en ello.

¿Cómo funciona? ¿En qué se diferencia de los grupos Doodle?

Las invitaciones a las reuniones empiezan de la misma manera que los grupos Doodle. La diferencia es lo que ocurre después. Con Doodle 1:1, sólo la envías a una persona con la que quieres reunirte y esta persona elige una hora y ya está. Ambos tenéis el evento en vuestro calendario. Está programado. Sólo necesitas dos pasos.

Con los Grupos Doodle tendrías que elegir las opciones y luego todavía tendrías que volver a la invitación y elegir la hora final. Así que todavía tienes que pensar en volver atrás y realizar alguna acción. Para los Grupos Doodle tiene sentido tener tres pasos, porque hay más gente involucrada.

Así que impresionante.

Totalmente. Lo mejor es que no tienes que preocuparte por las horas que se ocupen mientras tanto. Si tienes una reunión y una de las franjas horarias que has ofrecido a tus participantes está ocupada de repente, la herramienta ya no ofrecerá esa hora a tu participante. Cero estrés por su parte.

Tu calendario se encarga de todo.

Sí, por eso te pedimos que conectes tu calendario, de lo contrario si surgiera una reunión tendrías que editar manualmente las franjas horarias en tu invitación, y luego tendrías que eliminarla de la invitación. Así no tienes que hacerlo.

¿Alguna otra característica que haga que esta herramienta sea única o genial?

Es superfácil de usar, tanto para el organizador como para el participante. De cada dos invitaciones que envío, recibo comentarios entusiastas sobre lo genial y sencilla que es esta solución. (Por cada invitación, consigo que se organice una reunión 1:1 ;) )

Características obvias son el soporte de zonas horarias, una visión general de todas las invitaciones en el panel de control y, como se mencionó anteriormente, la sincronización del calendario.

¿Cómo ha sido el proceso de creación de Doodle 1:1 hasta ahora?

Trabajamos a partir de las opiniones de los usuarios. Empezamos con un prototipo, un MVP, algo que sea útil y que resuelva el problema. Luego empezamos a recoger opiniones.

Estamos muy orgullosos de trabajar en esta herramienta con los usuarios. Empezamos a recibir comentarios de los usuarios durante la beta cerrada y siguen llegando. Es increíble.

Es muy interesante. Realmente tuvisteis que encontrar la mejor solución para los usuarios.

Ese es nuestro trabajo. Los usuarios no tienen que idear la solución. Solo tienen que decirnos qué esperan de una herramienta y cómo les gustaría utilizarla o por qué. Qué es lo que no les funciona. Ese tipo de cosas las conocen muy bien.

Mi siguiente pregunta se refería a los mayores retos a la hora de crear una herramienta como esta.

El mayor reto es que el concepto es nuevo. Ya existen soluciones para una mentalidad de calendario permanente. Doodle's dated MeetMe es una de ellas y lleva ahí casi ocho años. Esta nueva herramienta es todo lo contrario: creas una invitación Doodle 1:1 y luego puedes olvidarte de ella. Y esto tiene algunas implicaciones que son bastante peliagudas.

También es un reto leer y tener en cuenta todos los comentarios que recibimos. No es fácil encontrar tiempo para responder a cada uno, así que pido disculpas a todos los que no hemos podido contestar. Son muchos comentarios e intentamos responder a tantos usuarios como podemos.

Seguro que tienes hojas de cálculo y hojas de cálculo de comentarios.

Usamos Airtable para recoger los comentarios. Es una lista enorme de feedback, es realmente agradable ver cuánta gente nos da feedback. Y esto es lo que deseas tener. Me encanta que tengamos una base de usuarios tan activa, es realmente increíble.

Muchas gracias a todos los que nos dan su opinión.

No es fácil encontrar tiempo para hablar con todos y cada uno de ellos, así que pido disculpas a todos aquellos a los que no hemos podido contestar, son muchos comentarios y tratamos de responder a tantos usuarios como podemos.

¿Qué planes hay para la próxima versión? ¿Cuál es el futuro de Doodle 1:1?

Estamos trabajando para que puedas reutilizar el mismo enlace. Algunos de nuestros usuarios de la versión beta cerrada nos lo pidieron. Trabajar con buenas opiniones forma parte del proceso de creación de un producto útil.

¿Hay alguna otra función interesante próximamente?

Estamos en un momento emocionante, en una gran transformación de una herramienta de consumo basada en anuncios a una herramienta de negocio basada en suscripciones. Estamos explorando y construyendo una herramienta tras otra para resolver los problemas de programación que el "profesional ocupado", como llamamos a nuestro principal grupo objetivo, se encuentra cada día. Doodle 1:1 es un gran paso en esa dirección y, sí, pronto habrá más funciones que cambiarán las reglas del juego. Ya hablaremos de ellas :)

Muchas gracias Büşra por tu perspicacia en la creación de la última y mejor herramienta de Doodle.

Crea tu primer Doodle 1:1 hoy y ahórrate todo el trabajo de ir y venir de las reuniones individuales.