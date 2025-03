Interview mit Doodles Senior Product Manager Büşra

Letzte Woche habe ich mich mit Büşra Coşkuner, der Senior Product Managerin von Doodle, zusammengesetzt, die die Entwicklung des neuesten Terminplanungs-Tools im Doodle-Universum geleitet hat.

Was ist Doodle 1:1 und warum ist es so cool?

Das ist so interessant. Ihr sagt Doodle one TO one und wir sagen Doodle one ON one. Zu sehen, wie die Leute es aussprechen würden, war eine der Annahmen, die wir hatten, als wir mit der Arbeit an dem Tool begannen. Es gibt immer viele Fragezeichen, wenn man mit der Entwicklung eines neuen Produkts beginnt.

Für dich, den Organisator, ist es völlig stressfrei. Man bietet die Zeiten an, die schön sein könnten, und dann denkt man nie wieder darüber nach.

Wie funktioniert es also? Wie unterscheidet es sich von Doodle-Gruppen?

Ihre Sitzungseinladungen beginnen auf dieselbe Weise wie bei Doodle-Gruppen. Der Unterschied ist, was danach passiert. Bei Doodle 1:1 senden Sie die Einladung nur an eine Person, mit der Sie sich treffen möchten, und diese Person wählt einen Termin aus, und das war's. Sie beide haben den Termin in Ihrem Kalender. Es ist geplant. Sie brauchen nur zwei Schritte.

Bei Doodle-Gruppen wählen Sie die Optionen aus und müssen dann immer noch zur Einladung zurückgehen und den endgültigen Zeitpunkt auswählen. Man muss also immer noch darüber nachdenken, ob man zurückgehen und eine Aktion durchführen soll. Bei Doodle-Gruppen ist es sinnvoll, drei Schritte zu machen, weil mehr Leute beteiligt sind.

So genial.

Ganz genau. Das Beste daran ist, dass Sie sich nicht um Zeiten kümmern müssen, die in der Zwischenzeit belegt sind. Wenn Sie eine Besprechung haben und eines der Zeitfenster, die Sie Ihren Teilnehmern angeboten haben, plötzlich besetzt ist, bietet das Tool Ihren Teilnehmern diese Zeit einfach nicht mehr an. Null Stress für Sie.

Ihr Kalender kümmert sich wirklich um alles.

Ja, das ist der Grund, warum wir Sie bitten, Ihren Kalender zu verbinden, denn sonst müssten Sie, wenn ein Termin ansteht, die Zeitfenster in Ihrer Einladung manuell bearbeiten und dann aus der Einladung entfernen. Auf diese Weise müssen Sie das nicht tun.

Gibt es noch andere Funktionen, die dieses Tool so einzigartig oder cool machen?

Es ist super einfach zu bedienen, sowohl für den Organisator als auch für den Teilnehmer. Bei jeder zweiten Einladung, die ich verschicke, bekomme ich begeisterte Rückmeldungen, wie cool und einfach diese Lösung ist. (Für jede einzelne Einladung bekomme ich ein 1:1-Treffen vereinbart ;) )

Offensichtliche Merkmale sind die Unterstützung von Zeitzonen, eine Übersicht über alle Einladungen in Ihrem Dashboard und, wie oben erwähnt, die Kalendersynchronisation.

Wie verlief die Entwicklung von Doodle 1:1 bis jetzt?

Wir arbeiten mit dem Feedback der Benutzer. Wir begannen mit einem Prototyp, einem MVP, etwas, das nützlich ist und das Problem löst. Dann haben wir angefangen, Feedback zu sammeln.

Es macht uns wirklich stolz, dass wir gemeinsam mit den Nutzern an diesem Tool arbeiten. Wir haben bereits während der geschlossenen Beta-Phase Feedback von den Nutzern erhalten, und es kommt immer noch herein. Es ist erstaunlich.

Das ist so interessant. Sie mussten wirklich die beste Lösung für die Nutzer finden.

Das ist unser Job. Die Benutzer müssen sich die Lösung nicht ausdenken. Sie können uns einfach sagen, was sie von einem Tool erwarten und wie sie es verwenden möchten oder warum. Was für sie nicht funktioniert. Diese Dinge wissen sie sehr gut.

Meine nächste Frage bezog sich auf die größten Herausforderungen bei der Entwicklung eines solchen Tools.

Die größte Herausforderung ist, dass das Konzept neu ist. Es gibt bereits Lösungen für ein permanentes Kalenderdenken. Das veraltete MeetMe von Doodle ist eine solche Lösung, die es schon seit fast acht Jahren gibt. Dieses neue Tool ist das Gegenteil - man erstellt eine Doodle 1:1-Einladung und kann sie dann vergessen. Und das hat einige Auswirkungen, die ziemlich heikel sind.

Es ist auch eine Herausforderung, jedes Feedback, das wir erhalten, zu lesen und zu berücksichtigen. Es ist nicht leicht, die Zeit zu finden, auf jedes einzelne Feedback zu antworten, daher entschuldige ich mich bei allen, die wir nicht erreichen konnten. Es sind einfach so viele Rückmeldungen, und wir versuchen, so vielen Nutzern wie möglich zu antworten.

Ich bin sicher, Sie haben unzählige Tabellen mit Rückmeldungen.

Wir verwenden Airtable, um das Feedback zu sammeln. Es ist eine riesige Liste von Rückmeldungen, es ist wirklich schön zu sehen, wie viele Leute uns Feedback geben. Und das ist es, was Sie sich wünschen. Ich finde es toll, dass wir eine so aktive Benutzerbasis haben, das ist wirklich erstaunlich.

Vielen Dank an alle, die uns Feedback geben.

Was steht für die nächste Version auf dem Plan? Wie sieht die Zukunft von Doodle 1:1 aus?

Wir arbeiten daran, dass man denselben Link wiederverwenden kann. Einige unserer Nutzer aus der geschlossenen Beta-Phase haben danach gefragt. Es ist Teil des Prozesses, ein nützliches Produkt zu entwickeln, wenn wir mit viel Feedback arbeiten.

Gibt es weitere spannende Funktionen?

Wir befinden uns in einer aufregenden Zeit, in der wir uns von einem werbebasierten Verbraucher-Tool zu einem abonnementbasierten Business-Tool entwickeln. Wir erforschen und entwickeln ein Tool nach dem anderen, um Planungsprobleme zu lösen, mit denen der "busy professional", wie wir unsere Hauptzielgruppe nennen, täglich konfrontiert ist. Doodle 1:1 ist ein grosser Schritt in diese Richtung, und ja, es wird bald weitere spielverändernde Funktionen geben. Wir werden darüber sprechen, sobald sie da sind :)

Vielen Dank, Büşra, für deinen Einblick in die Entwicklung des neuesten und besten Tools von Doodle.

Richten Sie noch heute Ihr erstes Doodle 1:1 ein und ersparen Sie sich das ganze Hin und Her der Einzelgespräche.