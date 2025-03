La semaine dernière, j'ai rencontré Büşra Coşkuner, chef de produit senior chez Doodle, qui a dirigé le développement du tout nouvel outil de planification dans l'univers Doodle.

Qu'est-ce que Doodle 1:1 et pourquoi est-ce si cool ?

C'est très intéressant. Vous dites Doodle one TO one et nous disons Doodle one ON one. Voir comment les gens le prononcent était l'une des hypothèses que nous avions lorsque nous avons commencé à travailler sur cet outil. Il y a toujours beaucoup de points d'interrogation quand on commence à créer un nouveau produit.

C'est totalement sans stress pour vous, l'organisateur. Vous proposez les moments qui pourraient être agréables, et puis vous n'y pensez plus.

Alors, comment cela fonctionne-t-il ? En quoi est-il différent des groupes Doodle ?

Vos invitations à des réunions commencent de la même manière qu'avec les groupes Doodle. La différence réside dans ce qui se passe ensuite. Avec Doodle 1:1, vous envoyez l'invitation à une seule personne que vous souhaitez rencontrer et cette personne choisit une heure et c'est tout. Vous avez tous les deux l'événement dans votre calendrier. Il est programmé. Vous n'avez besoin que de deux étapes.

Avec les groupes Doodle, vous choisissez les options, puis vous devez revenir à l'invitation et choisir l'heure finale. Vous devez donc toujours penser à revenir en arrière et à effectuer une action. Pour les groupes Doodle, il est logique d'avoir trois étapes, car il y a plus de personnes impliquées.

So awesome.

Totalement. Le plus intéressant, c'est que vous n'avez pas à vous soucier des horaires qui sont occupés entre-temps. Si vous avez une réunion et que l'un des créneaux horaires que vous avez proposés à vos participants est soudainement pris, l'outil ne proposera plus ce créneau à votre participant. Aucun stress pour vous.

Votre agenda s'occupe vraiment de tout.

Oui, c'est pour cela que nous vous demandons de connecter votre calendrier, sinon, si une réunion se présentait, vous devriez modifier manuellement les créneaux horaires dans votre invitation, puis les supprimer de l'invitation. Avec cette méthode, vous n'avez pas à le faire.

D'autres fonctionnalités qui rendent cet outil unique ou cool ?

Il est très facile à utiliser, tant pour l'organisateur que pour le participant. Pour chaque deuxième invitation que j'envoie, je reçois des commentaires enthousiastes sur la simplicité et l'originalité de cette solution. (Pour chaque invitation, j'obtiens une réunion 1:1 ;) ).

Les fonctionnalités évidentes sont la prise en charge des fuseaux horaires, un aperçu de toutes les invitations dans votre tableau de bord et, comme mentionné ci-dessus, la synchronisation du calendrier.

Comment s'est déroulé le processus de création de Doodle 1:1 jusqu'à présent ?

Nous travaillons avec les commentaires des utilisateurs. Nous avons commencé par un prototype, un MVP, quelque chose qui est utile et qui résout le problème. Puis nous avons commencé à recueillir des commentaires.

Nous sommes très fiers de travailler sur cet outil en collaboration avec les utilisateurs. Nous avons commencé à recevoir des commentaires des utilisateurs pendant la bêta fermée et ils continuent d'affluer. C'est incroyable.

C'est très intéressant. Vous avez vraiment dû trouver la meilleure solution pour les utilisateurs.

C'est notre travail. Les utilisateurs n'ont pas à réfléchir à la solution. Ils peuvent juste nous dire ce qu'ils attendent d'un outil et comment ils aimeraient l'utiliser ou pourquoi. Ce qui ne fonctionne pas pour eux. Ce genre de choses, ils les connaissent très bien.

Ma question suivante portait sur les plus grands défis de la création d'un outil comme celui-ci.

Le plus grand défi est que le concept est nouveau. Il existe déjà des solutions pour une mentalité de calendrier permanent. Le MeetMe de Doodle en est une et existe depuis près de huit ans. Ce nouvel outil est l'inverse : vous créez une invitation Doodle 1:1 et vous pouvez ensuite l'oublier. Et cela a des implications assez délicates.

C'est aussi un défi de lire et de prendre en compte tous les commentaires que nous recevons. Il n'est pas facile de trouver le temps de répondre à chacun d'entre eux, je m'excuse donc auprès de tous ceux à qui nous n'avons pas pu répondre. Il y a tellement de commentaires et nous essayons de répondre à autant d'utilisateurs que possible.

Je suis sûr que vous avez des feuilles de calcul et des feuilles de calcul de commentaires.

Nous utilisons Airtable pour recueillir les commentaires. C'est une énorme liste de commentaires, c'est vraiment agréable de voir combien de personnes nous donnent du feedback. Et c'est ce que vous souhaitez avoir. J'adore le fait que nous ayons une base d'utilisateurs aussi active, c'est vraiment incroyable.

Merci à tous ceux qui nous font part de leurs commentaires.

Ce n'est pas facile de trouver le temps de parler à chacun d'entre eux, donc je m'excuse auprès de tous ceux à qui nous n'avons pas pu répondre, il y a tellement de retours et nous essayons de répondre à autant d'utilisateurs que possible.

Qu'est-ce qui est prévu pour la prochaine version ? Quel est l'avenir de Doodle 1:1 ?

Nous travaillons sur un moyen de réutiliser le même lien. Certains de nos utilisateurs de la version bêta fermée ont posé cette question. Travailler avec de bons retours fait partie du processus de construction d'un produit utile.

Y a-t-il d'autres fonctionnalités intéressantes à venir ?

Nous vivons une période passionnante, en pleine transformation d'un outil grand public basé sur la publicité vers un outil commercial basé sur l'abonnement. Nous explorons et construisons outil après outil pour résoudre les problèmes de planification que les "professionnels occupés", comme nous appelons notre principal groupe cible, rencontrent chaque jour. Doodle 1:1 est un grand pas dans cette direction et, oui, il y aura bientôt d'autres fonctionnalités qui changeront la donne. Nous en parlerons une fois sur place :)

Merci beaucoup Büşra pour votre perspicacité dans la création du dernier et meilleur outil de Doodle.

Organisez votre premier Doodle 1:1 aujourd'hui et épargnez-vous tous les allers-retours nécessaires pour organiser des réunions en tête-à-tête.