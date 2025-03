Interview med Doodles Senior Product Manager Büşra

I sidste uge satte jeg mig ned med Büşra Coşkuner, Doodles Senior Product Manager, som har stået i spidsen for udviklingen af det nyeste planlægningsværktøj i Doodle-universet.

Hvad er Doodle 1:1, og hvorfor er det så fedt?

Det er så interessant. Du siger Doodle 1:1 og vi siger Doodle 1:1 og vi siger Doodle 1:1. At se, hvordan folk ville udtale det, var en af de forudsætninger, vi havde, da vi begyndte at arbejde på værktøjet. Der er altid mange spørgsmålstegn, når man begynder at lave et nyt produkt.

Det er helt uden stress for dig som arrangør. Du tilbyder de gange, der kunne være rart, og så tænker du aldrig mere over det.

Hvordan fungerer det så? Hvordan er det anderledes end Doodle-grupper?

Dine mødeinvitationer starter på samme måde som med Doodle-grupper. Forskellen er, hvad der sker bagefter. Med Doodle 1:1 sender du den bare til en person, du vil mødes med, og denne person vælger et tidspunkt, og det er det hele. I har begge begivenheden i jeres kalender. Den er planlagt. Du behøver kun to trin.

Med Doodle Groups skal du vælge mulighederne, og så skal du stadig gå tilbage til invitationen og vælge det endelige tidspunkt. Så du skal stadig tænke på at gå tilbage og foretage nogle handlinger. For Doodle-grupper giver det mening at have tre trin, fordi der er flere personer involveret.

Så fedt.

Helt sikkert. Det bedste er, at du ikke behøver at bekymre dig om de tider, der bliver travlt i mellemtiden. Hvis du har et møde, og et af de tidsrum, du har tilbudt dine deltagere, pludselig er optaget, tilbyder værktøjet bare ikke længere den tid til din deltager. Ingen stress for dig.

Din kalender tager sig virkelig af det hele.

Ja, det er derfor, vi beder dig tilslutte din kalender, for hvis der ellers dukkede et møde op, skulle du redigere tidsrummene i din invitation manuelt, og derefter skulle du fjerne det fra invitationen. Sådan her behøver du ikke at gøre det.

Er der andre funktioner, der gør dette værktøj super unikt eller cool?

Det er super nemt at bruge, både for arrangøren og for deltageren. For hver anden invitation, jeg sender ud, får jeg begejstret feedback om, hvor fed og enkel en løsning dette er. (For hver eneste invitation får jeg arrangeret et 1:1-møde ;) )

Indlysende funktioner er understøttelse af tidszoner, en oversigt over alle invitationer i dit dashboard og som nævnt ovenfor, kalender-synkronisering.

Hvordan har processen med at bygge Doodle 1:1 været indtil videre?

Vi arbejder med brugerfeedback. Vi startede med en prototype, en MVP, noget der er nyttigt, og som får løst problemet. Derefter begyndte vi at indsamle feedback.

Det gør os virkelig stolte, at vi arbejder på dette værktøj sammen med brugerne. Vi begyndte at få feedback fra brugerne under den lukkede betaversion, og den kommer stadig ind. Det er fantastisk.

Det er så interessant. I har virkelig været nødt til at finde den bedste løsning for brugerne.

Det er vores opgave. Brugerne behøver ikke at finde på løsningen. De kan bare fortælle os, hvad de forventer af et værktøj, og hvordan de gerne vil bruge det, eller hvorfor de vil bruge det. Hvad der ikke fungerer for dem. Den slags ting ved de rigtig godt.

Mit næste spørgsmål drejede sig om de største udfordringer ved at skabe et værktøj som dette.

Den største udfordring er, at konceptet er nyt. Der findes allerede løsninger til en permanent kalendertankegang derude. Doodles daterede MeetMe er sådan en og har været der i næsten otte år. Dette nye værktøj er det modsatte - du opretter en Doodle 1:1-invitation, og så kan du glemme alt om det. Og det har nogle implikationer, der er ret tricky.

Det er også en udfordring at læse og overveje hver eneste tilbagemelding, vi får. Det er ikke let at finde tid til at svare på hver enkelt, så jeg undskylder til alle, som vi ikke har kunnet vende tilbage til. Der er bare så meget feedback, og vi forsøger at besvare så mange brugere som muligt.

Jeg er sikker på, at I har regneark på regneark med feedback.

Vi bruger Airtable til at indsamle feedback. Det er en enorm liste over feedback, og det er virkelig rart at se, hvor mange mennesker der giver os feedback. Og det er det, du ønsker at have. Jeg elsker det, at vi har en så aktiv brugerbase, det er virkelig fantastisk.

Mange tak til alle, der giver os feedback.

Hvad er der på programmet i den næste version? Hvad er fremtiden for Doodle 1:1?

Vi arbejder på en måde, hvorpå du kan genbruge det samme link. Nogle af vores brugere fra den lukkede betaversion spurgte om dette. At arbejde med god feedback er en del af processen med at opbygge et nyttigt produkt.

Er der andre spændende funktioner på vej?

Vi befinder os i en spændende tid, i en stor transformation fra et annonceringsbaseret forbrugerværktøj til et abonnementsbaseret forretningsværktøj. Vi udforsker og bygger værktøj efter værktøj for at løse de planlægningsproblemer, som den "travle professionelle", som vi kalder vores hovedmålgruppe, støder på hver dag. Doodle 1:1 er et stort skridt i den retning, og ja, der vil snart komme flere spilforandrende funktioner. Vi vil tale om dem, når de er der :)

Tak så meget Büşra for din indsigt i at skabe det nyeste og bedste værktøj fra Doodle.

Tak så meget Büşra for din indsigt i at skabe det nyeste og bedste værktøj fra Doodle.