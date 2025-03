Na semana passada sentei-me com Büşra Coşkuner, Gerente de Produto Sênior da Doodle, que tem liderado o desenvolvimento da mais nova ferramenta de programação no universo Doodle.

O que é Doodle 1:1 e por que é tão legal?

Isso é tão interessante. Você diz Doodle one TO one e nós dizemos Doodle one ON one. Ver como as pessoas o pronunciariam foi uma das suposições que tínhamos quando começamos a trabalhar com a ferramenta. Há sempre muitos pontos de interrogação quando se começa a fazer um novo produto.

É totalmente livre de stress para você, o organizador. Você oferece os momentos que podem ser agradáveis, e depois nunca mais pensa nisso novamente.

Então como funciona? Qual é a diferença em relação aos grupos Doodle?

Sua reunião convida a começar da mesma forma que com os grupos Doodle. A diferença é o que acontece depois. Com o Doodle 1:1, basta enviá-lo a uma pessoa com quem você quer se encontrar e essa pessoa escolhe uma hora e pronto. Ambos têm o evento em seu calendário. Está programado. Vocês precisam apenas de duas etapas.

Com os Grupos Doodle você escolheria as opções e ainda teria que voltar ao convite e escolher a hora final. Portanto, você ainda tem que pensar em voltar atrás e fazer alguma ação. Para os grupos Doodle faz sentido ter três passos, porque há mais pessoas envolvidas.

Tão fantástico.

Totalmente. A melhor parte é que você não precisa se preocupar com os momentos que, entretanto, ficam ocupados. Se você tiver uma reunião e um dos horários que você ofereceu a seus participantes for de repente tomado, a ferramenta simplesmente não oferecerá mais esse tempo a seu participante. Não há mais estresse em sua parte.

Seu calendário realmente cuida de tudo.

Sim, é por isso que pedimos que você conecte seu calendário, caso contrário, se uma reunião surgisse, você teria que editar manualmente os espaços de tempo em seu convite, e então você teria que removê-lo do convite. Desta forma, você não precisa fazer isso.

Qualquer outra característica que torna esta ferramenta super única ou legal?

É super fácil de usar, tanto para o organizador quanto para o participante. Por cada segundo de convite que envio, recebo um feedback entusiasmado de como esta é uma solução simples e legal. (Para cada convite eu recebo uma reunião de 1:1 marcada ;) )

As características óbvias são o suporte de fuso horário, uma visão geral de todos os convites em seu painel e, como mencionado acima, a sincronização do calendário.

Como tem sido até agora o processo de construção do Doodle 1:1?

Trabalhamos com feedback do usuário. Começamos com um protótipo, um MVP, algo que é útil e que resolve o problema. Em seguida, começamos a coletar feedback.

Nos deixa realmente orgulhosos de estarmos trabalhando nesta ferramenta em conjunto com os usuários. Começamos a receber feedback dos usuários durante o beta fechado e ele ainda está entrando. É incrível.

Isso é tão interessante. Você realmente tinha que descobrir a melhor solução para os usuários.

Esse é o nosso trabalho. Os usuários não têm que pensar na solução. Eles podem simplesmente nos dizer o que esperam de uma ferramenta e como gostariam de utilizá-la ou por quê. O que não está funcionando para eles. Este tipo de coisas que eles sabem muito bem.

Minha próxima pergunta foi sobre os maiores desafios na criação de uma ferramenta como esta.

O maior desafio é que o conceito é novo. Já existem soluções para uma mentalidade de calendário permanente. O MeetMe da Doodle é um desses e já está lá há quase oito anos. Esta nova ferramenta é o oposto - você cria um convite Doodle 1:1 e então você pode esquecê-lo. E isto tem algumas implicações que são bastante complicadas.

É também um desafio ler e considerar cada feedback que recebemos. Não é fácil encontrar tempo para responder a cada um deles, por isso peço desculpas a todos a quem não pudemos voltar. É um feedback tão grande e tentamos responder ao maior número possível de usuários.

Tenho certeza de que você tem folhas de cálculo sobre folhas de cálculo de feedback.

Usamos a Airtable para coletar o feedback. É uma lista enorme de feedback, é muito bom ver quantas pessoas nos dão feedback. E isto é o que você deseja ter. Adoro que tenhamos uma base de usuários tão ativa, é realmente incrível.

Muito obrigado a todos que nos dão feedback.

Não é fácil encontrar tempo para falar com cada um deles, por isso peço desculpas a todos que não pudemos voltar, é tanto feedback e tentamos responder ao maior número possível de usuários.

O que está no convés para o próximo lançamento? Qual é o futuro do Doodle 1:1?

Estamos trabalhando em uma maneira que você possa reutilizar o mesmo link. Alguns de nossos usuários do beta fechado perguntaram sobre isso. Trabalhar com grande feedback é parte do processo de construção de um produto útil.

Há outras características empolgantes que estão por vir?

Estamos em tempos emocionantes, em uma grande transformação de uma ferramenta de consumo baseada em anúncios para uma ferramenta de negócios baseada em assinaturas. Estamos explorando e construindo ferramenta após ferramenta para resolver problemas de programação que o "profissional ocupado", como chamamos nosso principal grupo alvo, encontra todos os dias. O Doodle 1:1 é um grande passo nessa direção e, sim, haverá mais recursos de mudança de jogo que virão em breve. Falaremos sobre eles uma vez lá :)

Muito obrigado Büşra pela sua visão de como criar a última e maior ferramenta da Doodle.

Configure sua primeira Doodle 1:1 hoje* e economize todo o trabalho para frente e para trás de uma reunião.