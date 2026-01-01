Doodle की वरिष्ठ उत्पाद प्रबंधक बुशरा के साथ साक्षात्कार

पिछले हफ्ते मैं बूशरा कोशकुनेर के साथ बैठा, जो Doodle की वरिष्ठ उत्पाद प्रबंधक हैं और Doodle ब्रह्मांड में सबसे नए शेड्यूलिंग टूल के विकास का नेतृत्व कर रही हैं।

Doodle 1:1 क्या है और यह इतना कूल क्यों है?

यह बहुत दिलचस्प है। आप कहते हैं 'Doodle वन टू वन' और हम कहते हैं 'Doodle वन ऑन वन'। लोगों का इसे कैसे उच्चारित करेंगे, यह उन अनुमानों में से एक था जो हमने इस टूल पर काम शुरू करते समय लगाए थे। जब आप कोई नया उत्पाद बनाते हैं तो हमेशा बहुत सारे प्रश्नचिह्न होते हैं।

यह आपके लिए, आयोजक के रूप में, पूरी तरह तनावमुक्त है। आप बस वे समय सुझाते हैं जो अच्छे लग सकते हैं, और फिर आप इसके बारे में फिर कभी नहीं सोचते।

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तो यह कैसे काम करता है? यह Doodle समूहों से कैसे अलग है?

आपकी मीटिंग के निमंत्रण Doodle समूहों की तरह ही शुरू होते हैं। अंतर यह है कि इसके बाद क्या होता है। Doodle 1:1 के साथ, आप बस उस व्यक्ति को भेजते हैं जिससे आप मिलना चाहते हैं, और वह व्यक्ति एक समय चुनता है, और बस हो गया। आप दोनों के कैलेंडर में यह इवेंट दर्ज हो जाता है। यह निर्धारित हो जाता है। आपको केवल दो चरणों की आवश्यकता है।

Doodle Groups में आप विकल्प चुनते हैं और फिर भी आपको निमंत्रण पर वापस जाकर अंतिम समय चुनना होता है। इसलिए आपको फिर से वापस जाकर कोई कार्रवाई करने के बारे में सोचना पड़ता है। Doodle Groups के लिए तीन चरण रखना समझदारी है, क्योंकि इसमें अधिक लोग शामिल होते हैं।

बहुत शानदार।

बिल्कुल। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बीच व्यस्त समयों की आपको कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपकी कोई मीटिंग है और आपने अपने प्रतिभागियों को जो समय स्लॉट दिए हैं उनमें से कोई एक अचानक बुक हो जाता है, तो यह टूल उस समय को आपके प्रतिभागी को फिर कभी ऑफर नहीं करेगा। आपके लिए बिल्कुल तनावमुक्त।

आपका कैलेंडर वाकई में सब कुछ संभाल लेता है।

हाँ, यही कारण है कि हम आपसे अपना कैलेंडर कनेक्ट करने के लिए कहते हैं, अन्यथा अगर कोई मीटिंग आ जाती है तो आपको अपने निमंत्रण में समय स्लॉट्स को मैन्युअली एडिट करना होगा, और फिर उन्हें निमंत्रण से हटाना होगा। इस तरह आपको यह सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।

क्या इस टूल को बेहद अनोखा या कूल बनाने वाली कोई अन्य विशेषताएँ हैं?

इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान है, चाहे आयोजक हो या प्रतिभागी। हर दूसरी निमंत्रण भेजने पर मुझे उत्साही प्रतिक्रिया मिलती है कि यह कितना शानदार और सरल समाधान है। (हर निमंत्रण पर मुझे एक-एक बैठक मिल जाती है ;) )

स्पष्ट विशेषताएँ हैं समय क्षेत्र समर्थन, आपके डैशबोर्ड में सभी निमंत्रणों का अवलोकन और जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कैलेंडर सिंक।

Doodle 1:1 बनाने की प्रक्रिया अब तक कैसी रही है?

हम उपयोगकर्ता की प्रतिक्रिया के साथ काम करते हैं। हमने एक प्रोटोटाइप, एक एमवीपी से शुरुआत की, जो उपयोगी है और समस्या का समाधान करता है। फिर हमने प्रतिक्रिया एकत्र करना शुरू किया।

यह हमें वास्तव में गर्वित करता है कि हम इस टूल पर उपयोगकर्ताओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमने क्लोज्ड बीटा के दौरान उपयोगकर्ताओं से प्रतिक्रिया लेना शुरू किया था और यह अभी भी आ रही है। यह अद्भुत है।

यह बहुत दिलचस्प है। आपको वास्तव में उपयोगकर्ताओं के लिए सबसे अच्छा समाधान खोजना पड़ा।

यह हमारा काम है। उपयोगकर्ताओं को समाधान सोचना नहीं पड़ता। वे बस हमें बता सकते हैं कि वे किसी टूल से क्या उम्मीद करते हैं, उसे कैसे उपयोग करना चाहेंगे या क्यों करना चाहेंगे, और उनके लिए क्या काम नहीं कर रहा है। ऐसी बातें वे बहुत अच्छी तरह जानते हैं।

मेरा अगला सवाल इस तरह का उपकरण बनाने में आने वाली सबसे बड़ी चुनौतियों के बारे में था।

सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यह अवधारणा नई है। स्थायी कैलेंडर मानसिकता के लिए पहले से ही समाधान मौजूद हैं। Doodle का डेटेड MeetMe ऐसा ही एक है और यह लगभग आठ वर्षों से मौजूद है। यह नया टूल इसके ठीक विपरीत है – आप एक Doodle 1:1 निमंत्रण बनाते हैं और फिर इसके बारे में भूल सकते हैं। और इसके कुछ ऐसे निहितार्थ हैं जो काफी पेचीदा हैं।

हमारे पास आने वाली हर प्रतिक्रिया को पढ़ना और उस पर विचार करना भी एक चुनौती है। प्रत्येक को जवाब देने के लिए समय निकालना आसान नहीं है, इसलिए उन सभी से मैं माफी चाहता हूँ जिनके पास हम वापस नहीं आ सके। प्रतिक्रिया इतनी अधिक है कि हम जितने संभव हो सके उतने उपयोगकर्ताओं को जवाब देने की कोशिश करते हैं।

मुझे यकीन है कि आपके पास फीडबैक की भरमार है।

हम प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए Airtable का उपयोग करते हैं। यह प्रतिक्रियाओं की एक विशाल सूची है, यह देखना वाकई अच्छा लगता है कि कितने लोग हमें प्रतिक्रिया देते हैं। और यही वह है जो आप चाहते हैं। मुझे यह बहुत पसंद है कि हमारे पास इतना सक्रिय उपयोगकर्ता आधार है, यह वाकई अद्भुत है।

हमें फीडबैक देने वाले सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।

हर एक से बात करने का समय निकालना आसान नहीं है, इसलिए उन सभी से मैं माफी चाहता हूँ जिनसे हम संपर्क नहीं कर सके। हमें बहुत सारा फीडबैक मिलता है और हम जितने हो सके उतने उपयोगकर्ताओं को जवाब देने की कोशिश करते हैं।

अगली रिलीज़ में क्या आने वाला है? Doodle 1:1 का भविष्य क्या है?

हम एक ऐसा तरीका विकसित कर रहे हैं जिससे आप एक ही लिंक को फिर से उपयोग कर सकें। बंद बीटा के कुछ उपयोगकर्ताओं ने इसके बारे में पूछा था। बेहतरीन प्रतिक्रिया के साथ काम करना एक उपयोगी उत्पाद बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है।

क्या कोई अन्य रोमांचक सुविधाएँ आने वाली हैं?

हम रोमांचक समय में हैं, विज्ञापन-आधारित उपभोक्ता उपकरण से सदस्यता-आधारित व्यावसायिक उपकरण में एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। हम हर दिन "बिजी प्रोफेशनल" (जिसको हम अपने मुख्य लक्षित समूह के रूप में मानते हैं) द्वारा सामना की जाने वाली शेड्यूलिंग समस्याओं को हल करने के लिए एक के बाद एक टूल खोज रहे हैं और बना रहे हैं। Doodle 1:1 इस दिशा में एक बड़ा कदम है, और हाँ, जल्द ही और भी गेम-चेंजिंग फीचर्स आएँगे। जब वे आएँगे, तब हम उनके बारे में बात करेंगे :)

बहुत-बहुत धन्यवाद बुशरा, Doodle का नवीनतम और सर्वश्रेष्ठ टूल बनाने में आपके दृष्टिकोण के लिए।

अपना पहला सेट अप करें आज Doodle 1:1 और खुद को एक-एक करके मीटिंग सेट करने की सारी बेमतलब की भाग-दौड़ से बचाएं।