Vijf simpele stappen om het eindejaarsfeest op kantoor te organiseren

Door Michael Clarke

Ja, het is weer die tijd van het jaar. Tijd om te feesten!

Of je nu een topjaar viert, een moeilijk jaar verwerkt of je voorbereidt op nieuwe kansen in 2023: het eindejaarsfeest op kantoor is een geweldige kans om buiten de werkplek wat tijd door te brengen met je team.

Voor organisatoren kan dit een van de lastigste bijeenkomsten zijn om te regelen. De concurrentie om een goede datum te vinden die voor iedereen uitkomt, is hevig. Eind november en december is een drukke periode en er zijn maar een handvol data die voor je team geschikt zijn.

Daarom hebben we deze eenvoudige werkwijze bedacht om je feestelijke eindejaarsfeest op kantoor te organiseren met Doodle

1. Met behulp van een Groepspoll

Er is veel concurrentie om de beste datum voor het evenement te vinden, dus het is belangrijk dat iedereen in het bedrijf het eens is over de dag voor het bedrijfsfeest. Door een aantal data aan te bieden in een groepspoll, kom je niet alleen te weten welke datum voor iedereen het beste uitkomt, maar ontdek je ook de op één na en op twee na meest geschikte data, die je indien nodig als reserve kunt aanhouden.

2. Stuur uitnodigingen

Nu de datum vaststaat, kun je beginnen met het uitnodigen van iedereen in het team. Met Doodle kun je heel makkelijk de uitnodiging voor de vergadering versturen, met de datum, locatie en tijd. Als je in een team op afstand werkt, kun je ook een link voor een videoconferentie toevoegen, zodat je organiseer je feestje virtueel

3. Bevestigingen

Door een uitnodiging voor het feestje te sturen, kun je precies zien wie er heeft toegezegd en wie de uitnodiging heeft afgewezen. Er is ook een derde optie, ‘misschien’, die gekozen kan worden door mensen die nog niet zeker weten of ze kunnen komen of niet. Zo krijgt de organisator een duidelijk beeld van hoeveel mensen er zullen komen. Met deze informatie kun je belangrijke beslissingen nemen over het bestellen van drankjes, eten en misschien zelfs cadeautjes voor het feestje.

4. Wijzigingen op het laatste moment

Zelfs met de beste planning bestaat er nog steeds een kans dat je op het laatste moment iets moet aanpassen aan je eindejaarsfeest op kantoor. Dat kan van alles zijn, van het veranderen van de locatie tot het verplaatsen van de datum van het feest. Met Doodle kun je de details van het feest tot het moment dat het begint aanpassen. Deze wijzigingen worden doorgevoerd in de uitnodigingen van je gasten en worden bijgewerkt met de nieuwe informatie.

5. Veel plezier!!

De allerbelangrijkste stap. Als alle voorbereidingen achter de rug zijn, is het tijd om ervan te genieten. Samen met je collega’s kun je het afgelopen jaar vieren en, nog belangrijker, het begin van de vakantie.