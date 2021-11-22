Nee, nee, niet dat soort Doodle: we weten dat je Doodle al gebruikt om het plannen van vergaderingen een stuk makkelijker te maken. We hebben het hier over ouderwets krabbelen.

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Heb je op school ooit problemen gehad omdat je tijdens de les in je schrijfblok zat te krabbelen? Nou, de tijden zijn zeker veranderd. Mark Parker, CEO van Nike, staat bekend om krabbelen tijdens vergaderingen. Uit onderzoek blijkt steeds vaker dat Doodle helemaal geen tijdverspilling is, maar ons juist helpt om onze gedachten op een rijtje te zetten, complexe informatie te verwerken en onze productiviteit te verhogen. Dus, is het tijd om de kleurpotloden tevoorschijn te halen en tijdens je volgende vergadering lekker wat te gaan Doodle? We leggen het je graag uit in de Doodle-gids voor… nou ja, doodlen!

De voordelen van Doodle

In een onderzoek uit 2009, worden twee groepen gevraagd om naar een lang spraakbericht te luisteren dat op een antwoordapparaat was achtergelaten. De ene groep zat stil te luisteren. De andere groep moest tijdens het luisteren een simpele Doodle-oefening doen. Daarna werd getest hoe goed ze zich de informatie uit het bericht konden herinneren. De groep die tijdens het luisteren had gekrabbeld, presteerde veel beter: ze konden 29% meer informatie onthouden dan de andere groep. Uit onderzoek blijkt dat Doodle ons vermogen om informatie te verwerken en te onthouden daadwerkelijk verbetert. De theorie is dat als je te lang onafgebroken je aandacht ergens op richt, je concentratie juist overbelast raakt en afzwakt. Krabbelen zorgt voor net genoeg afleiding om je hersenen te ontspannen, waardoor ze langer scherp blijven. Geen wonder dat Sunni Brown, auteur van ‘The Doodle Revolution’, oproepen krabbelen ‘een hulpmiddel om na te denken’.

Naast het verbeteren van je concentratie helpt Doodle je om informatie op meerdere niveaus te verwerken. Stel je voor dat je in een vergadering zit en luistert naar wat er gezegd wordt. Je verwerkt dan zeker nog steeds informatie, maar puur op auditief niveau. Terwijl je aan het Doodleen bent, maak je ook gebruik van visuele en kinesthetische leerstijlen: dat betekent dat je de informatie op drie verschillende manieren verwerkt, waardoor je tot een diepgaander en completer begrip van de belangrijkste concepten komt.

Dus, wat is het addertje onder het gras?

Nou, uit onderzoek blijkt dat zelfs wat gedachteloos gekrabbel je concentratie kan stimuleren. Maar om van je gekrabbel echt een hulpmiddel op het werk te maken, kan het handig zijn om een eenvoudige beeldtaal te ontwikkelen, zodat je krabbels visueel aansluiten bij de informatie die je probeert te verwerken. Tegelijkertijd is het belangrijk om te onthouden dat je Doodles relatief simpel moeten blijven. Laat je niet afleiden door tekeningen op Mona Lisa-niveau; als je te veel opgaat in je gekrabbel, stop je met het verwerken van andere informatie! Tot slot: als je aan iets visueels werkt, kan gekrabbel juist contraproductief zijn. Bewaar het gekrabbel dus voor situaties waarin je auditieve informatie tot je neemt.

Maak Doodle onderdeel van je volgende vergadering

Ben je al overtuigd van de voordelen van Doodle? Dan is het tijd om het voorbeeld van Mark Parker te volgen en Doodle in je vergaderingen op te nemen. Zo doe je dat:

Kies een geschikte vergadering: zoals we al zeiden, krabbelen helpt niet om visuele informatie beter te verwerken, dus als je op beeldmateriaal, zoals PowerPoint-presentaties, vertrouwt om je punt duidelijk te maken, bewaar die krabbel-sessie dan maar voor een andere dag. Een brainstormsessie is daarentegen de perfecte gelegenheid om te zien hoe krabbelen de betrokkenheid kan vergroten.

Moedig Doodle aan: zorg dat er genoeg spullen om mee te Doodle beschikbaar zijn. Leg papier, pennen en potloden op de tafels, of hang whiteboards op in de ruimte. En als jij de vergadering leidt, geef dan het goede voorbeeld! Sommige mensen denken nog steeds dat Doodle tijdens een vergadering de indruk wekt dat je niet helemaal bij de les bent. Haal je notitieboekje tevoorschijn en begin lekker te Doodle, zodat de andere deelnemers zich op hun gemak voelen.

Probeer eens in groepjes te krabbelen: vraag kleine groepjes deelnemers om tijdens de vergadering op een groot, gezamenlijk vel papier hun gedachten in krabbels vast te leggen. Het is een leuke manier om het ijs te breken en iedereen aan het krabbelen te krijgen. Je kunt zelfs strategische Doodle-oefeningen in de vergadering inbouwen, bijvoorbeeld door elke groep te vragen een aspect van de workflow visueel weer te geven, of een ‘brainstorm-sessie met alleen doodlen’ te proberen: al snel zit iedereen echt op één lijn!