En de Oscar voor de beste filmbijeenkomst gaat naar…

Het duurt niet lang meer voordat de Oscars van 2019 worden uitgereikt, met een schitterende selectie films uit BlacKkKlansman naar The Favourite in de race voor de prijs voor Beste Film. Bij Doodle laten we de stemming voor Beste Film graag over aan de Academy, maar er is één (volledig hypothetische) categorie waar we een uitgesproken mening over hebben: beste vergadering in een grote film.

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En de genomineerden zijn:

1. 'De bijeenkomst van de vijf families' uit The Godfather'

Bij Doodle draait alles om communicatie en samenwerking – net als bij ieders favoriete maffiabaas, Vito Corleone. Nadat er maandenlang een territoriumoorlog heeft gewoed in heel New York City, besluit Vito er een einde aan te maken en roept hij verstandig genoeg een bijeenkomst bijeen van de vijf grootste misdaadfamilies van de stad. Na een paar intense gesprekken en net zo intens sigarenroken wordt er een wapenstilstand afgesproken.

Les: Of het nu gaat om een misverstand of een maffiaoorlog, een persoonlijk gesprek is vaak de beste oplossing.

2. ‘De demobijeenkomst' van Robocop

Als je deel uitmaakt van een productteam, weet je waarschijnlijk al hoe waardevol een een goed georganiseerde demo-bijeenkomst: het is veel efficiënter en effectiever om je werk aan je collega’s te laten zien dan het ze uit te leggen in een e-mailupdate. Tenminste, zolang de vergadering niet averechts werkt, zoals deze uit Robocop. Het is één ding om problemen te krijgen met je PowerPoint-presentatie, maar wie heeft er nou besloten om een moordende politie-droid te demonstreren zonder eerst een proefdraaien te doen?

Les: Demobijeenkomsten kunnen heel effectief en boeiend zijn! Zorg er wel voor dat je eventuele technische problemen van tevoren oplost.

3. ‘De onderhandeling’ van Austin Powers

Nadat hij in 1967 cryogeen is ingevroren, gaat de duivelse Dr. Evil zijn eerste ontmoeting in met een heel duidelijk idee van wat hij wil: een miljoen dollar! — en dan heb ik het nog niet eens over zijn sterke onderhandelingspositie — namelijk dat hij de wereld met een gigantische kernkop zal vernietigen als hij het niet krijgt. Maar door de inflatie is een miljoen dollar niet meer het enorme bedrag dat Dr. Evil zich voorstelt. Gelukkig past Dr. Evil, na even overleg met zijn rechterhand, zijn oorspronkelijke eis aan: 100 miljard dollar, anders gaan we allemaal in rook op. Zou het professioneler hebben overgekomen als hij zich van tevoren wat beter had ingelezen? Zeker. Maar dankzij zijn snelle reactievermogen redde hij de vergadering.

Les: Ga altijd met een duidelijk idee van wat je wilt naar een vergadering, maar wees niet bang om flexibel te zijn als de situatie daar om vraagt.

4. ‘De scherpe feedback’ van The Breakfast Club

Heb je ooit een vergadering meegemaakt die net zo lang en pijnlijk aanvoelt als een hele zaterdag nablijven? Neem dan eens een voorbeeld aan de Breakfast Club. We zeggen niet dat je een groepsdansje moet doen in de bibliotheek van je school of Ally Sheedy een make-over moet geven; in plaats daarvan raden we je aan om eens na te denken over feedback geven over het nut van de vergadering. In het essay dat ze aan directeur Vernon schrijven, legt de Breakfast Club precies uit waarom ze het niet eens waren met de doelstellingen van hun nablijven, en dat is behoorlijk overtuigend!

Les: Gaat je tijd verloren aan zinloze vergaderingen? Geef duidelijke en beknopte feedback, zodat de voorzitter van de vergadering zich bewust wordt van het probleem.

5. ‘De planningsscène’ van Up in the Air

Zie dit maar als een soort ‘oneervolle vermelding’. Hoewel we dol zijn op de satire over het werk en de oprechte romantiek van Up in the Air, die scène waarin onze twee hoofdrolspelers proberen hun volgende afspraak af te stemmen, terwijl ze allebei uit verschillende agenda’s voorlezen, is echt gênant.

Les: Meen je dat nou? Hebben die mensen dan nog nooit van Doodle gehoord?