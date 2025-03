Et l'Oscar de la meilleure réunion de cinéma revient à...

Il ne reste plus beaucoup de temps avant la remise des Oscars 2019, avec un brillant éventail de films, de BlacKkKlansman à The Favourite, en lice pour le gong du meilleur film. Chez Doodle, nous sommes heureux de laisser le vote du meilleur film à l'Académie, mais il y a une catégorie de prix (tout à fait hypothétique) sur laquelle nous avons de fortes opinions : la meilleure réunion dans un film majeur.

Et les nominés sont :

1. 'La réunion des cinq familles' du film Le Parrain.

Chez Doodle, la communication et la collaboration sont au cœur de nos préoccupations, tout comme Vito Corleone, le mafieux préféré de tous. Après qu'une guerre de territoire ait fait rage pendant des mois dans la ville de New York, Vito décide d'y mettre un terme et convoque judicieusement une réunion des cinq principales familles criminelles de la ville. Après d'intenses conversations et des mâchonnements de cigares tout aussi intenses, une trêve est conclue.

La leçon : qu'il s'agisse d'un malentendu ou d'une guerre mafieuse, une réunion en face à face est souvent la meilleure solution.

2. 'The Demo Meeting' du film Robocop.

Si vous faites partie d'une équipe produit, vous connaissez probablement déjà la valeur d'une réunion de démonstration bien menée : il est beaucoup plus efficace et efficient de montrer votre travail à vos collègues que de le leur expliquer dans une mise à jour par e-mail. À condition que la réunion ne se retourne pas contre vous, comme dans ce film de Robocop. C'est une chose de rencontrer des problèmes avec sa présentation Powerpoint, mais qui a décidé de faire la démonstration d'un droïde tueur de forces de l'ordre sans faire un essai préalable ?

La leçon : Les réunions de démonstration peuvent être efficaces et intéressantes ! Assurez-vous simplement d'aplanir les difficultés techniques au préalable.

3. 'The Negotiation' de Austin Powers

Après avoir été cryogénisé en 1967, le diabolique Dr. Evil se rend à sa première réunion avec une idée très claire de ce qu'il veut - un million de dollars ! - sans parler de sa position de force dans les négociations : s'il ne l'obtient pas, il détruira le monde avec une ogive géante. Mais, grâce à l'inflation, un million de dollars n'est plus la grosse somme que le Dr. Evil imagine. Heureusement, après une rapide consultation de son bras droit, le Dr. Evil révise sa demande initiale : 100 milliards de dollars ou nous partons tous en fumée. Cela aurait-il été plus professionnel s'il avait fait ses recherches avant ? Bien sûr. Mais une réflexion rapide a sauvé la réunion.

La leçon : Allez toujours à une réunion avec une idée claire de ce que vous voulez, mais n'ayez pas peur d'être flexible si la situation l'exige.

4. 'The Pointed Feedback' de The Breakfast Club.

Vous avez déjà participé à une réunion qui vous a semblé aussi longue et pénible qu'une retenue d'un samedi entier ? Alors prenez une feuille du livre du Breakfast Club. Nous ne disons pas que vous devez exécuter une danse de groupe dans la bibliothèque de votre lycée ou relooker Ally Sheedy ; nous vous encourageons plutôt à laisser des commentaires sur l'utilité de la réunion. Dans la rédaction qu'ils adressent au principal Vernon, les membres du Breakfast Club expliquent précisément pourquoi ils ne sont pas d'accord avec les objectifs de leur retenue, et c'est plutôt convaincant !

Leçon : Votre temps est-il gaspillé par des réunions inutiles ? Donnez un feedback clair et concis, afin que le responsable de la réunion prenne conscience du problème.

5. 'The Scheduling Scene' de Up in the Air (en anglais)

Considérez celle-ci plutôt comme une mention déshonorante. Bien que nous adorions la satire du monde du travail et la romance sincère de Up in the Air, la scène où nos deux protagonistes tentent de coordonner leur prochaine rencontre, chacun lisant des calendriers concurrents, nous fait frémir.

**La leçon : Sérieusement ? Ces gens n'ont-ils pas entendu parler de Doodle ?