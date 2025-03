Y el Oscar a la Mejor Reunión Cinematográfica es para...

No queda mucho para que se entreguen los Oscar 2019, con un brillante abanico de películas, desde BlacKkKlansman hasta The Favourite, que optan al premio a la Mejor Película. En Doodle nos alegramos de dejar la votación de la Mejor Película en manos de la Academia, pero hay una categoría de premios (totalmente hipotética) sobre la que tenemos opiniones firmes: mejor Reunión en una Gran Película.

Y los nominados son:

1. 1. "La reunión de las cinco familias" de El Padrino.

En Doodle apostamos por la comunicación y la colaboración, como el mafioso favorito de todos, Vito Corleone. Tras meses de guerra territorial en Nueva York, Vito decide ponerle fin y convoca una reunión de las cinco principales familias del crimen de la ciudad. Tras una intensa conversación y una intensa fumada de puros, se llega a una tregua.

**Lección: tanto si se trata de un malentendido como de una guerra entre mafias, una reunión cara a cara suele ser la mejor solución.

2. 'The Demo Meeting' de Robocop

Si formas parte de un equipo de producto, probablemente ya conozcas el valor de una reunión de demostración bien llevada: es mucho más eficiente y efectivo mostrar tu trabajo a tus colegas que explicárselo en una actualización por correo electrónico. Eso siempre y cuando la reunión no sea contraproducente, como esta de Robocop. Una cosa es tener problemas con tu presentación de PowerPoint, pero ¿quién decidió hacer una demostración de un droide asesino de las fuerzas del orden sin hacer antes un simulacro?

**Lección: Las reuniones de demostración pueden ser eficaces y atractivas. Sólo tienes que asegurarte de resolver cualquier dificultad técnica de antemano.

3. 'The Negotiation' de Austin Powers

Tras ser criogenizado en 1967, el diabólico Dr. Maligno acude a su primera reunión con una idea muy clara de lo que quiere: ¡un millón de dólares! - por no hablar de su fuerte posición negociadora: destruirá el mundo con una cabeza nuclear gigante si no lo consigue. Pero, gracias a la inflación, un millón de dólares ya no es la gran suma que el Dr. Maligno imagina. Por suerte, tras una rápida consulta con su mano derecha, el Dr. Maligno revisa su demanda inicial: 100.000 millones de dólares o todos nos esfumamos. ¿Hubiera parecido más profesional si hubiera investigado antes? Claro, pero la rapidez mental salvó la reunión.

**Lección: Acude siempre a una reunión con una idea clara de lo que quieres, pero no tengas miedo de ser flexible si la situación lo requiere.

4. 'The Pointed Feedback' de The Breakfast Club

¿Has estado alguna vez en una reunión que parece tan larga y dolorosa como una detención de todo un sábado? Pues sigue el ejemplo del Breakfast Club. No estamos diciendo que tengas que hacer una rutina de baile en grupo en la biblioteca de tu instituto o maquillar a Ally Sheedy; en lugar de eso, te animamos a que consideres dejar algún comentario sobre la utilidad de la reunión. En la redacción que escriben al director Vernon, el Club del Desayuno explica con precisión por qué no están de acuerdo con los objetivos de su detención, ¡y es bastante persuasiva!

Lección: ¿Te agota el tiempo con reuniones inútiles? Haz comentarios claros y concisos, para que el responsable de la reunión sea consciente del problema.

5. 'The Scheduling Scene' de Up in the Air

Considéralo más bien una mención deshonrosa. Aunque nos encanta la sátira laboral y el sincero romance de Up in the Air, la escena en la que nuestros dos protagonistas intentan coordinar su próxima reunión, cada uno leyendo calendarios que compiten entre sí, nos da escalofríos.

**Lección: ¿En serio? ¿Es que esta gente no ha oído hablar de Doodle?