Es ist nicht mehr lange hin bis zur Oscarverleihung 2019, bei der eine Reihe von Filmen von BlacKkKlansman bis The Favourite für den besten Film im Rennen sind. Wir von Doodle überlassen die Wahl zum besten Film gerne der Academy, aber es gibt eine (völlig hypothetische) Preiskategorie, zu der wir eine klare Meinung haben: das beste Meeting in einem großen Kinofilm.

Und die Nominierten sind:

1. "Das Treffen der fünf Familien" aus Der Pate

Bei Doodle dreht sich alles um Kommunikation und Zusammenarbeit - genau wie bei Vito Corleone, dem beliebtesten Mafiaboss. Nachdem monatelang ein Revierkampf in New York tobte, beschließt Vito, dem ein Ende zu setzen, und beruft vernünftigerweise ein Treffen der fünf größten Verbrecherfamilien der Stadt ein. Nach intensiven Gesprächen und ebenso intensivem Zigarrenmampfen wird ein Waffenstillstand geschlossen.

Lektion: Ob es sich um ein Missverständnis oder einen Mafia-Krieg handelt, ein persönliches Treffen ist oft die beste Lösung.

2. 'The Demo Meeting' aus Robocop

Wenn Sie Teil eines Produktteams sind, kennen Sie wahrscheinlich schon den Wert eines gut geführten Demo-Meetings: Es ist viel effizienter und effektiver, Ihren Kollegen Ihre Arbeit zu zeigen, als sie ihnen in einer E-Mail zu erklären. Vorausgesetzt, die Besprechung geht nicht nach hinten los, wie in diesem Fall von Robocop. Es ist eine Sache, Probleme mit einer Powerpoint-Präsentation zu haben, aber wer hat beschlossen, einen tödlichen Droiden für die Strafverfolgung vorzuführen, ohne vorher einen Probelauf zu machen?

Lektion: Demo-Meetings können effektiv und fesselnd sein! Stellen Sie nur sicher, dass Sie alle technischen Schwierigkeiten vorher ausbügeln.

3. 'The Negotiation' von Austin Powers

Nachdem er 1967 kryogenisch eingefroren wurde, geht der teuflische Dr. Evil zu seinem ersten Treffen mit einer sehr klaren Vorstellung davon, was er will - eine Million Dollar! - Und er hat eine starke Verhandlungsposition, denn er wird die Welt mit einem riesigen Sprengkopf zerstören, wenn er sie nicht bekommt. Aber dank der Inflation ist eine Million Dollar nicht mehr die große Summe, die Dr. Evil sich vorstellt. Glücklicherweise revidiert Dr. Evil nach einer kurzen Beratung mit seiner rechten Hand seine ursprüngliche Forderung: 100 Milliarden Dollar oder wir gehen alle in Rauch auf. Hätte es professioneller ausgesehen, wenn er sich vorher informiert hätte? Sicherlich. Aber etwas schnelles Denken hat das Treffen gerettet.

**Lektion: Gehen Sie immer mit einer klaren Vorstellung von dem, was Sie wollen, in eine Sitzung, aber scheuen Sie sich nicht, flexibel zu sein, wenn die Situation es erfordert.

4. 'The Pointed Feedback' aus The Breakfast Club

Waren Sie schon einmal in einer Sitzung, die sich so lang und schmerzhaft anfühlte wie ein ganzer Samstag Nachsitzen? Dann nehmen Sie sich eine Scheibe vom Breakfast Club ab. Wir sagen nicht, dass Sie eine Gruppentanznummer in der Bibliothek Ihrer High School aufführen oder Ally Sheedy ein neues Make-up verpassen sollen; stattdessen möchten wir Sie ermutigen, ein Feedback über den Nutzen der Sitzung zu geben. In dem Aufsatz, den sie an Direktor Vernon schreiben, erklärt der Breakfast Club genau, warum sie mit den Zielen ihres Nachsitzens nicht einverstanden sind, und das ist ziemlich überzeugend!

Lektion: Wird Ihre Zeit durch sinnlose Besprechungen in Anspruch genommen? Geben Sie ein klares und präzises Feedback, um den Sitzungsleiter auf das Problem aufmerksam zu machen.

5. 'The Scheduling Scene' aus Up in the Air

Betrachten Sie dies als eine eher unehrenhafte Erwähnung. Während wir die Satire am Arbeitsplatz und die herzliche Romanze von Up in the Air lieben, lässt uns die Szene, in der unsere beiden Hauptdarsteller versuchen, ihr nächstes Treffen zu koordinieren, indem sie jeweils aus konkurrierenden Kalendern lesen, erschaudern.

Lektion: Ernsthaft? Haben diese Leute noch nie etwas von Doodle gehört?