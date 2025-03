Non manca molto all'assegnazione degli Oscar 2019, con una brillante gamma di film da BlacKkKlansman a The Favourite in lizza per il premio al miglior film. Noi di Doodle siamo felici di lasciare la votazione per il miglior film all'Academy, ma c'è una categoria di premi (del tutto ipotetica) su cui abbiamo opinioni forti: la migliore interpretazione in un film di successo.

I candidati sono:

1. 'La riunione delle cinque famiglie' da Il padrino

Noi di Doodle puntiamo sulla comunicazione e sulla collaborazione, proprio come il mafioso preferito da tutti, Vito Corleone. Dopo che una guerra per il territorio ha imperversato per mesi nella città di New York, Vito decide di porvi fine e convoca una riunione delle cinque principali famiglie criminali della città. Dopo un'intensa conversazione e un'altrettanto intensa mangiata di sigari, viene decisa una tregua.

**Lezione: che si tratti di un errore di comunicazione o di una guerra di mafia, un incontro faccia a faccia è spesso la soluzione migliore.

2. 'La riunione dimostrativa' da Robocop

Se fate parte di un team di prodotto, probabilmente conoscete già il valore di una riunione dimostrativa ben gestita: è molto più efficiente ed efficace mostrare il vostro lavoro ai colleghi piuttosto che spiegarglielo con un aggiornamento via e-mail. A patto che la riunione non si ritorca contro, come in questo caso di Robocop. Un conto è avere problemi con la presentazione in Powerpoint, ma chi ha deciso di mostrare un droide killer delle forze dell'ordine senza prima fare una prova generale?

**Lezione: Le riunioni dimostrative possono essere efficaci e coinvolgenti! Basta assicurarsi di risolvere in anticipo eventuali difficoltà tecniche.

3. 'The Negotiation' da Austin Powers

Dopo essere stato congelato criogenicamente nel 1967, il diabolico Dr. Evil si presenta al suo primo incontro con un'idea molto chiara di ciò che vuole: un milione di dollari! - per non parlare di una forte posizione di contrattazione: distruggerà il mondo con una testata gigante se non lo otterrà. Ma, a causa dell'inflazione, un milione di dollari non è più la somma che il Dr. Evil immagina. Fortunatamente, dopo un rapido consulto con il suo braccio destro, il Dr. Evil rivede la sua richiesta iniziale: 100 miliardi di dollari o andremo tutti in fumo. Sarebbe sembrato più professionale se avesse fatto le sue ricerche prima? Certo, ma una certa prontezza di riflessi ha salvato la riunione.

**Lezione: Andate sempre a una riunione con un'idea chiara di ciò che volete, ma non abbiate paura di essere flessibili se la situazione lo richiede.

4. 'The Pointed Feedback' da The Breakfast Club

Vi è mai capitato di partecipare a una riunione che vi sembra lunga e dolorosa come un intero sabato di punizione? Allora prendete spunto dal libro del Breakfast Club. Non stiamo dicendo che dovete esibirvi in un balletto di gruppo nella biblioteca del vostro liceo o dare una nuova veste ad Ally Sheedy; vi invitiamo invece a pensare di lasciare un feedback sull'utilità della riunione. Nel saggio che scrivono al preside Vernon, il Breakfast Club spiega con precisione perché non sono d'accordo con gli obiettivi della loro punizione, ed è piuttosto persuasivo!

Lezione: il vostro tempo viene prosciugato da riunioni inutili? Date un feedback chiaro e conciso, per rendere il responsabile della riunione consapevole del problema .

5. 'The Scheduling Scene' da Up in the Air

Questa è più che altro una menzione disonorevole. Sebbene amiamo la satira sul posto di lavoro e la sincera storia d'amore di Up in the Air, la scena in cui i due protagonisti cercano di coordinare il loro prossimo incontro, leggendo ciascuno da calendari concorrenti, ci fa rabbrividire.

**Sul serio? Queste persone non hanno mai sentito parlare di Doodle?