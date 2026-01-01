और सर्वश्रेष्ठ मूवी मीटिंग का ऑस्कर जाता है…

2019 के ऑस्कर पुरस्कारों के प्रदान किए जाने में ज्यादा समय नहीं बचा है, जिसमें से शानदार फिल्मों की एक शानदार श्रृंखला ब्लैकक्लान्समैन के लिए पसंदीदा बेस्ट पिक्चर के पुरस्कार के लिए नामांकित। Doodle में, हम बेस्ट पिक्चर के मतदान को अकादमी पर छोड़कर खुश हैं, लेकिन एक (पूरी तरह से काल्पनिक) पुरस्कार श्रेणी है जिस पर हमारी मजबूत राय है: किसी प्रमुख फीचर फिल्म में सर्वश्रेष्ठ मीटिंग।

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और नामांकित हैं:

Doodle में, हम संचार और सहयोग में विश्वास रखते हैं – ठीक वैसे ही जैसे हर किसी के पसंदीदा माफिया डॉन, विटो कोर्लियोने। महीनों तक न्यूयॉर्क शहर में इलाके की लड़ाई भड़कने के बाद, विटो इसे रोकने का फैसला करता है, और समझदारी दिखाते हुए शहर के पांच प्रमुख अपराध परिवारों की एक बैठक बुलाता है। कुछ तीव्र बातचीत और उतनी ही तीव्र सिगार चबाने के बाद, एक समझौता किया जाता है।

सबक: चाहे यह गलत संचार हो या माफिया युद्ध, आमने-सामने की बैठक अक्सर सबसे अच्छा समाधान होती है।

यदि आप किसी उत्पाद टीम का हिस्सा हैं, तो आप शायद पहले से ही एक के मूल्य को जानते हैं। सुचारू रूप से संचालित डेमो बैठकअपने काम को ईमेल अपडेट में समझाने की तुलना में अपने सहकर्मियों को दिखाना कहीं अधिक कुशल और प्रभावी है। बशर्ते कि मीटिंग उल्टा असर न करे, जैसे रोबोकॉप की यह मीटिंग। पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में समस्याएँ आना एक बात है, लेकिन बिना पहले ड्राई-रन किए एक घातक कानून-प्रवर्तन ड्रॉइड का डेमो करने का फैसला किसने किया?

पाठ: डेमो बैठकें प्रभावी और आकर्षक हो सकती हैं! बस पहले से ही किसी भी तकनीकी कठिनाई को दूर कर लें।

1967 में क्रायोजेनिक रूप से जमे रहने के बाद, दुष्ट डॉ. ईविल अपनी पहली बैठक में बहुत स्पष्ट विचार के साथ आता है कि वह क्या चाहता है — दस लाख डॉलर! — और एक मजबूत सौदेबाजी की स्थिति भी — यानी, अगर उसे यह राशि नहीं मिली तो वह एक विशाल युद्ध-सिर से दुनिया को नष्ट कर देगा। लेकिन, मुद्रास्फीति के कारण, एक मिलियन डॉलर अब उतनी बड़ी रकम नहीं रही जितनी डॉ. ईविल कल्पना करता है। सौभाग्य से, अपने दाहिने हाथ के आदमी से एक त्वरित परामर्श के बाद, डॉ. ईविल अपनी शुरुआती मांग में संशोधन करता है: 100 अरब डॉलर या हम सब धुएं में उड़ जाएंगे। क्या यह अधिक पेशेवर दिखता अगर उसने पहले अपना शोध किया होता? ज़रूर। लेकिन कुछ त्वरित सोच ने बैठक को बचा लिया।

सबक: किसी भी बैठक में हमेशा यह स्पष्ट विचार लेकर जाएं कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन अगर परिस्थिति इसकी मांग करे तो लचीला होने से न डरें।

क्या आप कभी ऐसी मीटिंग में बैठे हैं जो पूरे शनिवार की डिटेंशन जितनी लंबी और दर्दनाक लगे? तो ब्रेकफास्ट क्लब से प्रेरणा लें। हम यह नहीं कह रहे कि आपको अपने हाई स्कूल की लाइब्रेरी में ग्रुप डांस रूटीन करना चाहिए या एली शीडी को मेकओवर देना चाहिए; इसके बजाय हम आपको बैठक की उपयोगिता के बारे में कुछ फीडबैक देने पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। प्रिंसिपल वर्नन को लिखे गए निबंध में, ब्रेकफास्ट क्लब ने ठीक-ठीक बताया कि वे अपनी डिटेंशन के उद्देश्यों से क्यों असहमत थे, और यह काफी प्रभावशाली है!

पाठ: क्या निरर्थक बैठकों से आपका समय बर्बाद हो रहा है? समस्या के प्रति बैठक के नेतृत्व को सचेत करने के लिए स्पष्ट और संक्षिप्त प्रतिक्रिया दें।

इसे एक अपमानजनक उल्लेख ही समझें। जबकि हमें कार्यस्थल की व्यंग्य और हार्दिक रोमांस की हवा में, वह दृश्य जहाँ हमारे दो मुख्य पात्र अपनी अगली मुलाकात का समन्वय करने की कोशिश करते हैं, प्रत्येक प्रतिस्पर्धी कैलेंडर से पढ़ते हुए, हमें झिझकने पर मजबूर कर देता है।

सबक: सच में? क्या इन लोगों ने Doodle के बारे में नहीं सुना?