Og Oscar for bedste filmmøde går til...

Der er ikke lang tid til Oscar-uddelingen i 2019, og der er en fantastisk række film fra BlacKkKlansman til The Favourite, der er i spil til prisen for bedste film. Hos Doodle er vi glade for at overlade afstemningen om bedste film til akademiet, men der er én (helt hypotetisk) priskategori, som vi har stærke meninger om: bedste filmmøde i en større film.

Og de nominerede er:

1. "Mødet mellem de fem familier" fra "Godfather".

Hos Doodle handler vi om kommunikation og samarbejde - ligesom alles yndlingsmafiadon Vito Corleone. Efter at en områdekrig har raset i månedsvis i New York, beslutter Vito at sætte en stopper for den og indkalder fornuftigt nok til et møde mellem byens fem store kriminelle familier. Efter nogle intense samtaler og lige så intens cigaretklipning bliver der indgået en våbenhvile.

Lektion: Uanset om der er tale om en misforståelse eller en mafia-krig, er et personligt møde ofte den bedste løsning.

2. 'The Demo Meeting' fra Robocop

Hvis du er en del af et produktteam, kender du sikkert allerede værdien af etvelafviklet demomøde: Det er meget mere effektivt og virkningsfuldt at vise dit arbejde til dine kolleger end at forklare det i en e-mailopdatering. Det er så længe mødet ikke giver bagslag, som dette møde fra Robocop. Det er én ting at løbe ind i problemer med sin powerpoint-præsentation, men hvem har besluttet at demonstrere en dræbende politirobot uden at lave en prøveversion først?

Lektion: Demomøder kan være effektive og engagerende! Bare sørg for at få udbedret eventuelle tekniske problemer på forhånd.

3. 'The Negotiation' fra Austin Powers

Efter at være blevet kryogenisk nedfrosset i 1967 går den djævelske Dr. Evil ind til sit første møde med en meget klar idé om, hvad han vil have - en million dollars! - for ikke at nævne en stærk forhandlingsposition - nemlig at han vil ødelægge verden med et kæmpe sprænghoved, hvis han ikke får dem. Men takket være inflationen er en million dollars ikke længere det store beløb, som Dr. Evil forestiller sig. Heldigvis reviderer Dr. Evil sit oprindelige krav efter en hurtig konsultation med sin højre hånd: 100 milliarder dollars, ellers går vi alle op i røg. Ville det have set mere professionelt ud, hvis han havde lavet sin research på forhånd? Sikkert, men en hurtig tankegang reddede mødet.

**Lektion: Gå altid ind til et møde med en klar idé om, hvad du vil have, men vær ikke bange for at være fleksibel, hvis situationen kræver det.

4. "The Pointed Feedback" fra The Breakfast Club

Har du nogensinde været til et møde, der føles lige så langt og smertefuldt som en hel lørdags eftersidning? Så tag et blad fra Breakfast Club's bog. Vi siger ikke, at du skal opføre en gruppedans i dit gymnasiebibliotek eller give Ally Sheedy en makeover; i stedet vil vi opfordre dig til at overveje at give noget feedback om mødets nytteværdi. I det essay, de skriver til rektor Vernon, forklarer Breakfast Club præcist, hvorfor de er uenige med målene for deres eftersidning, og det er ret overbevisende!

Lektion: Bliver din tid drænet af meningsløse møder? Giv klar og præcis feedback for at gøre mødelederen opmærksom på problemet.

5. 'The Scheduling Scene' fra Up in the Air

Betragt denne mere som en uærværdig omtale. Selv om vi elsker arbejdsplads-satiren og den inderlige romantik i Up in the Air, får scenen, hvor vores to hovedpersoner forsøger at koordinere deres næste møde, idet de hver især læser fra konkurrerende kalendere, os til at krybe sammen.

Lesson: Seriøst? Har disse mennesker ikke hørt om Doodle?