Och Oscar för bästa filmmöte går till…

Det är inte långt kvar till Oscarsgalan 2019, med ett fantastiskt utbud av filmer från BlacKkKlansman till Favoriten nominerad till priset för bästa film. Här på Doodle överlåter vi gärna omröstningen om bästa film till Akademin, men det finns en (helt hypotetisk) priskategori som vi har starka åsikter om: bästa möte i en storfilm.

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Och de nominerade är:

1. 'De fem familjernas möte' ur ”Gudfadern”

Hos Doodle handlar allt om kommunikation och samarbete – precis som hos allas favoritmaffialedare, Vito Corleone. Efter att ett revirkrig har rasat i flera månader över hela New York City beslutar Vito sig för att sätta stopp för det och kallar klokt nog till ett möte med stadens fem största maffiafamiljer. Efter intensiva diskussioner och lika intensivt cigarrsmålande sluts en vapenvila.

Lärdom: Oavsett om det handlar om ett missförstånd eller ett maffiauppgörelse är ett möte ansikte mot ansikte ofta den bästa lösningen.

2. ”Demomötet' från Robocop

Om du ingår i ett produktteam vet du förmodligen redan värdet av en ett välorganiserat demonstrationsmöte: Det är betydligt mer effektivt och verkningsfullt att visa upp sitt arbete för kollegorna än att förklara det för dem i ett e-postmeddelande. Förutsatt förstås att mötet inte slår tillbaka, som det här från Robocop. Det är en sak att stöta på problem med sin PowerPoint-presentation, men vem bestämde sig för att demonstrera en dödlig polisrobot utan att först göra en provkörning?

Lärdom: Demomöten kan vara effektiva och engagerande! Se bara till att lösa eventuella tekniska problem i förväg.

3. ”Förhandlingen” från Austin Powers

Efter att ha frysts ned kryogeniskt år 1967 går den ondskefulle Dr Evil in i sitt första möte med en mycket tydlig uppfattning om vad han vill ha – en miljon dollar! – för att inte tala om en stark förhandlingsposition – nämligen att han kommer att förstöra världen med en gigantisk stridsspets om han inte får det. Men tack vare inflationen är en miljon dollar inte längre den stora summa som Dr Evil föreställer sig. Lyckligtvis reviderar Dr Evil, efter ett snabbt samråd med sin högra hand, sitt ursprungliga krav: 100 miljarder dollar, annars går vi alla upp i rök. Hade det sett mer professionellt ut om han hade gjort sin hemläxa i förväg? Visst. Men hans snabba tänkande räddade mötet.

Lärdom: Gå alltid in i ett möte med en tydlig bild av vad du vill uppnå, men var inte rädd för att vara flexibel om situationen kräver det.

4. ”Den raka kritiken” från The Breakfast Club

Har du någonsin varit med om ett möte som känns lika långt och plågsamt som en hel lördag i kvarsittning? Ta då en sida ur ”The Breakfast Club”-boken. Vi säger inte att du måste framföra en gruppdans i skolbiblioteket eller ge Ally Sheedy en makeover; istället vill vi uppmuntra dig att överväga att lämna lite feedback om mötets nytta. I uppsatsen som de skriver till rektor Vernon förklarar Breakfast Club exakt varför de inte höll med om syftet med deras kvarsittning, och det är ganska övertygande!

Lärdom: Slösas din tid bort på meningslösa möten? Ge tydlig och koncis feedback så att mötesledaren blir medveten om problemet.

5. ”Schemaläggningsscenen” från Högt uppe i luften

Se det här snarare som en ”vanhedrande utmärkelse”. Även om vi älskar arbetsplatssatiren och den hjärtvärmande romantiken i Högt uppe i luften, scenen där våra två huvudpersoner försöker samordna sitt nästa möte, medan de båda läser ur sina olika kalendrar, får oss att krypa ihop av obehag.

Lärdom: Allvarligt talat? Har de här människorna inte hört talas om Doodle?