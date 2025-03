E o Oscar de Melhor Encontro de Filmes vai para...

Não falta muito para que os Oscars de 2019 sejam premiados, com uma brilhante variedade de filmes de BlacKkKlansman até The Favourite up for the Best Picture gong. Na Doodle, estamos felizes em deixar a votação para o Melhor Filme para a Academia, mas há uma categoria (inteiramente hipotética) de premiação sobre a qual temos fortes opiniões: o Melhor Encontro em um Grande Filme.

E os indicados são:

1. "O Encontro das Cinco Famílias" do The Godfather

Na Doodle, somos todos sobre comunicação e colaboração - como a máfia favorita de todos, Vito Corleone. Depois de uma guerra de relva que se prolongou por meses pela cidade de Nova York, Vito decide pôr um fim a isso e, sensatamente, convoca uma reunião das cinco principais famílias criminosas da cidade. Após alguma conversa intensa, e igualmente intensa de fumaça de charuto, uma trégua é chamada.

Lesson: Seja uma má comunicação ou uma guerra de máfia, uma reunião cara a cara é muitas vezes a melhor solução.

2. "A Reunião Demo' de Robocop

Se você faz parte de uma equipe de produtos, provavelmente já sabe o valor de uma reunião de demonstração bem conduzida: é muito mais eficiente e eficaz mostrar seu trabalho aos seus colegas do que explicá-lo em uma atualização de e-mail. Isso desde que a reunião não seja um tiro pela culatra, como esta da Robocop. Uma coisa é encontrar problemas com sua apresentação em powerpoint, mas quem decidiu fazer uma demonstração de um andróide assassino da lei sem fazer primeiro uma corrida a seco?

Lesson: As reuniões de demonstração podem ser eficazes e envolventes! Basta ter a certeza de resolver qualquer dificuldade técnica de antemão.

3. 'A Negociação' de Austin Powers

Depois de ser congelado criogenicamente em 1967, o diabólico Dr. Evil entra em sua primeira reunião com uma idéia muito clara do que ele quer - Um milhão de dólares! - para não mencionar uma forte posição negociadora - ou seja, ele destruirá o mundo com uma ogiva gigante se não a conseguir. Mas, graças à inflação, um milhão de dólares não é mais a grande soma que o Dr. Evil imagina. Por sorte, após uma rápida consulta com seu braço direito, o Dr. Evil revê sua demanda inicial: 100 bilhões de dólares ou todos nós vamos para a fumaça. Teria parecido mais profissional se ele tivesse feito sua pesquisa antes? Claro que sim. Mas um raciocínio rápido salvou a reunião.

Lesson: Sempre vá a uma reunião com uma idéia clara do que você quer, mas não tenha medo de ser flexível se a situação assim o exigir.

4. 'The Pointed Feedback' de The Breakfast Club

Já esteve em uma reunião que parece tão longa e dolorosa como uma detenção de sábado inteiro? Então, tire uma folha do livro do Breakfast Club. Não estamos dizendo que você precisa realizar uma rotina de dança em grupo em sua biblioteca do colegial ou dar uma transformação a Ally Sheedy; ao invés disso, encorajamos você a considerar deixar algum feedback sobre a utilidade da reunião. No ensaio que escrevem ao diretor Vernon, o Breakfast Club explica precisamente porque discordaram dos objetivos de sua detenção, e é bastante persuasivo!

Lesson: Seu tempo está sendo drenado por reuniões inúteis? Dê um feedback claro e conciso, para que a reunião seja uma orientação para o problema.

5. 'The Scheduling Scene' de Up in the Air

Considere esta mais uma menção desonrosa. Embora adoremos a sátira do local de trabalho e o romance sincero de Up in the Air, a cena em que nossos dois líderes tentam coordenar sua próxima reunião, cada leitura de calendários concorrentes, nos faz encolher.

Lesson: Sério? Essas pessoas não ouviram falar do Doodle?