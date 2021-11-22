5 tips voor recruiters om sneller de ideale kandidaat te vinden

Snelheid is cruciaal. Vraag het maar aan Usain Bolt – of aan elke recruiter die op jacht is naar toptalent voordat de concurrentie ermee vandoor gaat. Goede kandidaten blijven niet lang op de markt – de allerbesten worden meestal binnen 10 dagen aangenomen. Recruiten is echt een race tegen de klok.

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Er blijft veel vraag naar hoogopgeleide werknemers met kennisgebaseerde expertise. Voor veel banen en sectoren is de vraag nog steeds groter dan het aanbod — waardoor de huidige arbeidsmarkt een kandidatenmarkt is.

Als er goede kandidaten op de markt komen, zijn ze vaak sneller weg dan een babyzebra die in de Nijl rondpootje zwaait. De allerbesten staan meestal maar tien dagen op de arbeidsmarkt voordat ze worden aangenomen. Recruiters moeten snel reageren om nog een kans te maken.

Het gaat ook niet alleen om het snel contact opnemen met kandidaten. Aangezien elke vacature bedrijven gemiddeld € 420 per dag kost, is het in ieders belang om vacatures snel in te vullen. Dus wat kunnen bedrijven doen om hun werving een flinke boost te geven?

1. Stel duidelijke en beknopte functieomschrijvingen op

Net als bij bijna alle goed uitgevoerde klussen begint een succesvolle werving al lang vóór de sollicitatiegesprekken en nog voordat de vacature überhaupt wordt geplaatst. Een goed geschreven, gedetailleerde functieomschrijving met een grondig kandidaatprofiel is van cruciaal belang, maar wordt bijna altijd overhaast opgesteld of over het hoofd gezien.

Besteed een paar uur aan het opstellen van een uitstekende functieomschrijving en een goed kandidaatprofiel, en je bespaart jezelf dagenlang gedoe met het praten met, contacteren of interviewen van kandidaten die gewoon niet aan de eisen voldoen.

Wees zo specifiek mogelijk over de vereiste vaardigheden.

Geef aan welke ervaring je nodig hebt om deze functie goed te kunnen vervullen.

Maak een onderscheid tussen wat echt onmisbaar is en wat gewoon leuk is om te hebben.

Gebruik vakjargon waar nodig, maar vermijd bedrijfsspecifieke termen.

Vermeld de persoonlijkheidskenmerken die het beste bij de functie en het team passen.

Geef net zo’n gedetailleerde beschrijving van je bedrijfscultuur als van de functie-eisen.

2. Meer kandidaten is niet per se beter

Bijna tweederde van de sollicitanten heeft wel eens een sollicitatieprocedure afgebroken omdat het te lang duurde. Dat betekent dat je veel goede kandidaten misloopt — die vaak door concurrenten worden weggekaapt — en dat ze een slechte indruk van je bedrijf overhouden.

De meest tijdrovende fase van het proces is meestal het eerste contact en de voorselectie. Te veel recruiters doen dit met te veel kandidaten. Wees doortastend en beperk het aantal kandidaten tot slechts drie tot vijf topkandidaten, en plan vervolgens gesprekken in via een online planningstool zoals de Boekingspagina van Doodle. Kandidaten kunnen zelf een geschikt tijdstip kiezen, zonder dat jij heen en weer hoeft te mailen.

Met minder sollicitatiegesprekken en een efficiëntere planning kun je sneller handelen, terwijl de beste kandidaten nog beschikbaar en gemotiveerd zijn.

3. Netwerken, netwerken, netwerken

Snelheid vraagt om kortere wegen. Daarom moeten recruiters tijd besteden aan het opbouwen van sterke netwerken — zowel extern binnen hun branche als intern met collega’s.

Als er een vacature vrijkomt, kunnen recruiters met een sterk netwerk die meteen delen met vertrouwde contacten, waardoor je wekenlang adverteren zonder reacties kunt overslaan.

Bijna de helft van alle bedrijven zeggen dat hun beste nieuwe medewerkers via aanbevelingen binnenkomen. Aanbevolen kandidaten zijn worden doorgaans 55% sneller aangenomen — en ze blijven langer.

4. Zet een pijplijn op

Wanneer word je een kandidaat? Lastige vraag: iedereen is een potentiële kandidaat. Driekwart van de veelgevraagde werknemers zijn passieve werkzoekenden. Ze solliciteren misschien niet actief, maar de juiste kans kan ze wel verleiden.

Daarom moeten recruiters samenwerken met recruitmentmarketing. Door je werkgeversmerk consequent onder de aandacht te brengen, kennen kandidaten je bedrijf al wanneer je contact met ze opneemt. Door die herkenbaarheid zijn ze sneller bereid om in gesprek te gaan.

Pipeline-campagnes kunnen ook helpen. Als je weet dat bepaalde functies lastig te vervullen zijn, leg dan van tevoren de gegevens van geschikte kandidaten vast. Zodra er een vacature vrijkomt, ben je klaar om in actie te komen.

5. Gebruik technologie om knelpunten weg te werken

Neem even afstand en bekijk je wervingsproces eens kritisch. Waar zitten de knelpunten?

Technologie biedt vaak de oplossing. Dankzij videoconferenties verlopen eerste sollicitatiegesprekken vlot. Met planningstools zoals Doodle hoef je niet eindeloos heen en weer te mailen. AI-chatbots kunnen grote hoeveelheden sollicitaties verwerken en zorgen ervoor dat alleen geschikte kandidaten bij de recruiters terechtkomen.

Het is geen wonder dat meer dan 98% van de Fortune 500-bedrijven wervingssoftware gebruikt. Hoe sneller je mensen aanneemt, hoe tevredener de kandidaten zijn, hoe goedkoper het is — en hoe sneller nieuwe medewerkers waarde gaan toevoegen.

Bij werving gaat het niet alleen om het invullen van vacatures. Het gaat om het stimuleren van groei. Een soepel en snel wervingsproces zorgt ervoor dat er nieuwe mensen binnenkomen en dat bedrijven vooruitgang boeken.

Als je in de recruitment werkt, dan is Doodle's Boekingspagina zou je nieuwe beste vriend moeten zijn.