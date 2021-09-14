Automatiseer de routinetaken met Zapier

Volgens een recent onderzoek gebruikt de gemiddelde werknemer 35 apps en schakelt hij of zij daar dagelijks meer dan 1000 keer tussen. Wat je tech-stack ook is, het is duidelijk dat moderne workflows steeds ingewikkelder worden. We schakelen allemaal heen en weer tussen e-mail, CRM-tools, spreadsheets, productiviteitsapps, sociale media, videoconferenties en nog veel meer.

Gelukkig kun je met Zapier Doodle koppelen aan meer dan 1500 veelgebruikte tools op de werkplek – waardoor allerlei tijdrovende taken dingen worden waar je niet eens meer over na hoeft te denken.

Verhoog je productiviteit met de beste Doodle-integraties

Salesforce

Salesforce is een van ’s werelds toonaangevende CRM-systemen. Als je afspraken regelt of demo’s inplant met potentiële klanten en van plan bent deze bij te houden in Salesforce, kun je nieuwe leads toevoegen of bestaande bijwerken zodra deze klanten tijdopties kiezen in je Doodle-enquête. Doordat je de gegevens niet handmatig hoeft in te voeren, kun je uren tijd besparen.

Zendesk

Zendesk is een van de beste webgebaseerde helpdesktools en helpt duizenden bedrijven bij het beheren van hun ondersteuningsprocessen. Als het plannen van afspraken of coachingsessies met klanten deel uitmaakt van je werk, zal de Doodle/Zendesk-integratie je productiviteit enorm verhogen. Als je afspraken met klanten plant, kun je gebruikers of tickets aanmaken of zelfs tags aan tickets toevoegen in Zendesk.

Slack

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen in je Doodle-peilingen door meldingen naar Slack te sturen. Als gasten meedoen aan je peilingen of als je de definitieve datum voor je vergadering kiest, kun je berichten naar Slack sturen. Je kunt in elk Workplace-kanaal posten, een collega een privébericht sturen of zelfs berichten naar jezelf sturen. Met deze geweldige integratie mis je nooit iets.

Mailchimp

Til je e-mailmarketing naar een hoger niveau door Doodle te koppelen aan je Mailchimp-account. Elke keer dat er een nieuwe deelnemer aan een Doodle-enquête wordt toegevoegd, kun je die persoon toevoegen aan een doelgroep in Mailchimp. Je kunt het versturen van e-mailcampagnes ook afstemmen op het sluiten van je Doodle-enquêtes, zodat je meteen aan de slag kunt met marketingactiviteiten gericht op je deelnemers.

Trello

Gebruik je Trello om je projecten, takenlijsten of afspraken te beheren? Vanaf nu kun je je Trello automatisch bijwerken op basis van wat er in je agenda staat. Je kunt borden, lijsten en kaarten aanmaken of leden aan kaarten toevoegen, afhankelijk van wie er aan verschillende polls meedoet. Als je het beste tijdstip voor je vergadering hebt gevonden, kun je zelfs nieuwe taken aanmaken in Trello.

HubSpot

Gebruik je HubSpot in je bedrijf? Je kunt nieuwe contacten aanmaken of contacten toevoegen aan verschillende lijsten, net zoals Doodle dat doet met Salesforce. Terwijl je vergaderingen plant met bestaande of potentiële klanten, hoef je niet meer dat vervelende handmatige werk te doen om je contacten in je CRM te beheren.

Wunderlist

Als je liever een nog handigere taken-app gebruikt, kun je Doodle koppelen aan Wunderlist om het takenbeheer rond het plannen van vergaderingen te automatiseren. Je kunt lijsten en taken aanmaken in Wunderlist wanneer je vergaderingen aanmaakt of wanneer deelnemers worden toegevoegd aan je peilingen. Je kunt ook taken en subtaken afvinken in Wunderlist wanneer je je Doodle-peilingen afsluit.

Gmail / Outlook

Stel je eigen vergadermeldingen in als je Doodle koppelt aan je favoriete e-mailprogramma. Je kunt dan e-mails versturen vanaf je eigen e-mailadres in plaats van via Doodle, en je kunt de inhoud aanpassen die je stuurt naar de deelnemers aan je peilingen of wanneer je een datum voor je vergadering hebt gevonden.

Google Spreadsheets

Koppel Doodle aan Google Spreadsheets en voeg deelnemers aan vergaderingen automatisch toe aan een spreadsheet in je Google Drive. Het is een geweldige manier om bij te houden met wie je vergaderingen plant.

Maak je planning efficiënter en ontdek hoe integraties je daarbij kunnen helpen.