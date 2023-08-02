Altijd en overal bereikbaar zijn is de norm geworden dankzij de smartphone en de vrijwel onbeperkte toegang tot internet.

Mensen verwachten niet alleen direct antwoord, maar door de opkomst van cloudplatforms en kunstmatige intelligentie doen digital natives steeds vaker dingen onderweg. Voor ondernemers betekent dit dat ze op elk gewenst moment contact kunnen leggen met hun klanten en gebruikers.

Een online enquête via Doodle is een geweldige manier om groepen mensen bij elkaar te brengen.

Door over te stappen van papieren of telefonische enquêtes naar online enquêtes krijg je als opsteller toegang tot een veel grotere groep deelnemers dan ooit tevoren.

Laten we eens kijken naar de verschillen tussen de online enquête en de traditionele varianten die eraan voorafgingen, en waarom Doodle-enquêtes zo waardevol zijn voor zowel zakelijk als privégebruik.

T De tien voordelen van online enquêtes met Doodle

Het doel van een enquête is om de beste tijden vast te stellen voor een bijeenkomst van een bepaalde groep deelnemers.

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Hiervoor worden vragenlijsten opgesteld en per post verstuurd, of worden ze telefonisch of persoonlijk ingevuld. De resultaten moeten vervolgens worden verzameld en geanalyseerd, en vaak ook grafisch worden weergegeven.

Dit is een heel tijdrovend en kostbaar proces. Door enquêtes via online kanalen zoals e-mail te versturen, wordt de werkdruk al flink verminderd. Computerprogramma’s waarmee vragen en antwoorden direct in een overzichtelijk document kunnen worden ingevoerd, verkorten de verwerkingstijd nog verder.

Doodle combineert al deze handige functies in één simpele app. Met slechts een paar klikken maak je gratis en in een handomdraai je online enquête.

Het grootste voordeel van de online enquête met Doodle is dat die voor deelnemers altijd toegankelijk is. Je kunt er altijd bij.

Dit maakt het onder andere makkelijk om enquêtes te houden onder mensen van verschillende nationaliteiten. De deelnemers bepalen zelf wanneer ze de vragen beantwoorden – een belangrijk punt om de kans op deelname te vergroten.

Ze krijgen de antwoorden meteen te zien. De enquête wordt voortdurend bijgewerkt en nieuwe antwoorden worden direct weergegeven. Nog een voordeel voor zowel de makers als de deelnemers is dat er bij de online enquête geen verzend- of drukkosten zijn.

Maak een Groepspoll

De afhankelijkheid van externe dienstverleners wordt tot een minimum beperkt.

Met Doodle kun je heel snel enquêtes maken, zodat je ze online kunt verspreiden en heel snel meningen kunt verzamelen. Doodle is intuïtief in gebruik en makkelijk te begrijpen, zelfs voor mensen zonder technische kennis, dus je kunt zelf online enquêtes maken zonder technische hulp. Je hoeft geen software te downloaden. Je voert de enquête rechtstreeks in je browser uit.

Deelnemers aan de enquête kunnen Doodle ook heel makkelijk gebruiken. Ze hoeven niet te leren hoe het werkt. De enquêtes en resultaten zijn al duidelijk gestructureerd en met kleuren gemarkeerd. Er is geen nabewerking nodig.

Wie maakt er gebruik van online enquêtes?

Enquêtes zijn een belangrijk marketinginstrument voor allerlei sectoren.

Een bedrijf kan zijn aanbod aanpassen en verbeteren aan de hand van feedback van klanten. Je kunt ook de sfeer binnen een bedrijf peilen door korte gesprekken met medewerkers te voeren of gezamenlijke afspraken te regelen.

Doodle is ook de ideale tool voor huiswerkopdrachten waarbij je kleine enquêtes moet maken. Met de online enquête van Doodle kun je gratis en in slechts een paar stappen een enquête opstellen en de link op een openbaar forum plaatsen of je contacten uitnodigen om mee te doen.

Maak een Groepspoll

Hoe werkt een online enquête met Doodle?

Zo werkt het:

Ga naar doodle.com/create. Voer een titel en eventueel een beschrijving voor je enquête. Voeg de mogelijke data en tijden toe. Pas de instellingen aan zoals jij dat wilt (bijv. enkele of meervoudige keuzes, of de resultaten zichtbaar zijn). Deel je unieke enquêtelink met de deelnemers – privé of op openbare forums.

Elke enquête die je maakt, krijgt een eigen link, zodat je ze netjes gescheiden en goed georganiseerd kunt houden.

Waarom maak je vandaag niet je eerste Doodle-enquête aan en ontdek je zelf hoe makkelijk het is om zo’n enquête te organiseren?