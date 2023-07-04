Word een kei in online afspraken plannen met Doodle

Of je nu ondernemer of bedrijfseigenaar bent, of zelfs gewoon op kantoor werkt, je weet hoe lastig het is om een goed werkend vergaderschema op te stellen. Je loopt altijd tegen problemen aan bij het opzetten van de planning, het overzichtelijk houden van alles en ervoor zorgen dat iedereen erbij is.

Nou, een simpele oplossing is online afspraken maken. Maar dan rijst natuurlijk de vraag: hoe werkt dat eigenlijk en hoe kan het een bedrijf helpen?

Om goed te begrijpen hoe online afspraken maken werkt, moeten we eerst weten wat het precies is. Hier is onze gids over online afspraken maken en hoe je ermee aan de slag kunt gaan.

Wat is online afspraken maken?

Online planning is een manier om roosters te beheren met behulp van een online planningsprogramma. Dat is een tool of programma waarmee gebruikers tijd kunnen besparen bij het inplannen van afspraken, doordat het proces wordt geautomatiseerd en de wachttijd op reacties van beide partijen wordt verkort.

Een geweldig programma voor online afsprakenplanning, zoals Doodle biedt geweldige functies, zoals een tool voor agendabeheer, deelbare links, groepsondersteuning in de vorm van platforms voor gezamenlijke planning, enquêtes en andere tijdbesparende planningsfuncties.

Maar om van deze functies te kunnen profiteren, moet je weten hoe online afspraken maken werkt. Hier volgt hoe het werkt.

Maak een Groepspoll

Hoe werkt online reserveren?

Online afspraken plannen is een geweldige manier om de agenda van je bedrijf bij te houden, zodat je klanten nooit in de wacht hoeven te staan of een langdurig proces hoeven te doorlopen om een afspraak te maken, en zodat je je agenda optimaal kunt benutten.

Begin met het instellen van een agenda, bijvoorbeeld Google Calendar, Apple Calendar of Outlook. Tegenwoordig bieden de meeste e-mailproviders een agenda aan waarmee bedrijven alles op één plek kunnen centraliseren.

Maak een Groepspoll

En daar komt Doodle om de hoek kijken

De online planningssoftware van Doodle is een geweldige oplossing voor ondernemers die hun planningsproces willen stroomlijnen en voor gebruikers die op zoek zijn naar een gebruiksvriendelijke tool om hun kantooragenda’s te beheren.

Door je Doodle-account aan je agenda te koppelen, kun je via Doodle afspraken inplannen en wordt je agenda automatisch bijgewerkt. Dit betekent dat je geen dubbele afspraken meer hebt en dat mensen alleen afspraken met je maken op momenten die jou uitkomen.

Met Doodle kunnen gebruikers hun agenda makkelijk beheren op alle apparaten, van computers tot mobieltjes. Het stuurt je ook herinneringen voor afspraken en je kunt er deadlines mee instellen, wat handig is om last-minute wijzigingen te voorkomen. Bovendien kan de software worden aangepast aan de uiteenlopende behoeften van verschillende sectoren, zoals start-ups, het onderwijs en de horeca.

Maak een Groepspoll

Hoe je online afspraken maken met Doodle onder de knie krijgt

Om de online planningstools van Doodle te kunnen gebruiken, heb je een account nodig. Je aanmelden voor een Doodle Professional Met een premiumaccount krijg je toegang tot extra functies. Maar ook met een gratis account kun je je dag al een stukje automatiseren.

Bij het aanmaken van een gratis account bij Doodle hoef je geen creditcardgegevens op te geven. Ga gewoon naar de aanmeldpagina van Doodle en maak een account aan.

Nadat je je account hebt aangemaakt, is het belangrijk om je agenda te koppelen via de agendabeheerfuncties van Doodle. Kies daarna je gewenste tijdzone. Volg vervolgens de onderstaande stappen om je eerste vergadering in te plannen.

Stap 1: Klik op de Doodle-startpagina/overzichtspagina op de knop met het plusteken rechtsboven in je scherm, waarop ‘Aanmaken +’ staat. Als je op deze knop klikt, kom je op een pagina met drie opties: ‘Groepspoll aanmaken’, ‘1-op-1 aanmaken’ en ‘Boekingspagina aanmaken’.

Maak een Groepspoll

In dit voorbeeld laten we je zien hoe je de functie ‘Groepspoll aanmaken’ kunt gebruiken

Stap 2: Klik op de knop ‘Groepspoll aanmaken’. Als je op deze knop klikt, kom je op een pagina met invulvelden waar je de titel van je vergadering, een beschrijving van de vergadering en de locatie kunt invullen, de duur van de vergadering kunt aangeven en de gewenste data en tijden kunt kiezen.

Stap 3: Nadat je je voorkeuren hebt ingesteld, klik je onderaan je scherm op de knop ‘Uitnodiging aanmaken en doorgaan’.

Stap 4: Hierdoor wordt automatisch een uitnodiging voor een poll aangemaakt. Je kunt de link kopiëren en naar alle verwachte deelnemers sturen, zodat ze kunnen aangeven wanneer ze beschikbaar zijn en een voorkeurtijdstip voor de vergadering kunnen kiezen. Je kunt er ook voor kiezen om Doodle de uitnodiging voor je te laten versturen.