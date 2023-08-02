Voor veel internetgebruikers is het al lang de normaalste zaak van de wereld om afspraken online te regelen. Er is tegenwoordig agendasoftware en gratis online agenda’s beschikbaar. Maar de functies verschillen per aanbieder.

Als je ooit met meerdere online agenda’s hebt gewerkt, wil je waarschijnlijk een programma dat al die verschillende agenda’s bij elkaar brengt. Met Doodle kun je online afspraken inplannen, de populairste internetagenda’s koppelen en tegelijkertijd gebruikmaken van de afspraken- en enquêtfuncties.

Doodle maakt het makkelijk om je agenda te koppelen aan Google, iCloud, Outlook en iCal. Met maar een paar klikken heb je al je afspraken in één agenda – handig en altijd online beschikbaar.

Hoe werkt de online agenda van Doodle?

Om de Doodle-kalender online te kunnen gebruiken, heb je een gratis account nodig. Je hebt het zo geregeld, want Doodle vraagt alleen om een e-mailadres.

Probeer Doodle

Zodra je een account hebt aangemaakt, ga je naar je instellingen en koppel je de agenda van je keuze. Doodle kan worden gekoppeld aan Google Calendar, Apple Calendar en Outlook.

Klik in je dashboard op ‘Maak een Boekingspagina aan’, vul je gegevens in en je bent klaar. Je Boekingspagina is nu klaar om te delen met potentiële klanten of iedereen met wie je een afspraak wilt maken.

Met een boekingspagina kunnen ze heel makkelijk een afspraak met je maken. Stuur ze gewoon een link en ze kunnen binnen een paar seconden een afspraak boeken.

Agendaintegratie van en naar Doodle

Je agenda’s online koppelen met Doodle is heel makkelijk en helemaal gratis.

Probeer Doodle

Volg gewoon de korte instructies van Doodle, afhankelijk van met welke online agenda je verbinding wilt maken. Na de overdracht heb je alle afspraken in één oogopslag bij de hand.

Nu kun je afspraakverzoeken ook direct online in de agenda aanmaken, zonder dat je heen en weer hoeft te schakelen tussen Doodle en andere sites.

Als je de afspraken uit Doodle wilt synchroniseren met een andere internetagenda, hoef je alleen maar de inhoud als ICS-bestand te downloaden.

Het gestandaardiseerde gegevensformaat wordt door gangbare agendasystemen herkend en zorgt ervoor dat afspraken zonder problemen kunnen worden overgezet. Je kunt je via iCal, Live of Yahoo abonneren op de weergave in iCalendar-formaat.