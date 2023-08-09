Als je zowel Microsoft Teams als Google Calendar , door de twee te synchroniseren kun je tijd besparen en je planning stroomlijnen. Hier is de stapsgewijze handleiding van Doodle over hoe je je Microsoft Teams-agenda kunt synchroniseren met Google Calendar.

Log in bij Microsoft Teams

Log eerst in op je Microsoft Teams-account. Ga naar je agenda en klik op het tabblad ‘Agenda’ in de linkerzijbalk om je Microsoft Teams-agenda te openen.

Haal de URL van de kalender op

Klik in de rechterbovenhoek van je Microsoft Teams-agenda op de drie puntjes (...) en kies ‘Instellingen’. Onder het kopje ‘Agendasynchronisatie’ vind je de agenda-URL. Kopieer deze URL naar je klembord.

Maak een Boekingspagina

Open Google Calendar

Open nu je Google Calendar in een nieuw tabblad of venster.

Om een nieuwe agenda toe te voegen, ga je naar het gedeelte ‘Andere agenda’s’ in de linkerzijbalk. Klik op het ‘+’-pictogram ernaast en kies ‘Van URL’.

Plak de gekopieerde kalender-URL uit Microsoft Teams in het daarvoor bestemde veld en klik op 'Kalender toevoegen'.

Google Calendar probeert via de opgegeven URL te synchroniseren met je Microsoft Teams-agenda. Dit kan even duren. Zodra de synchronisatie is voltooid, verschijnen de afspraken uit je Microsoft Teams-agenda in je Google Calendar.

Maak een Boekingspagina

Instellingen aanpassen

Je kunt de weergave-instellingen voor je gesynchroniseerde agenda in Google Calendar aanpassen. Klik op de drie puntjes naast je nieuw toegevoegde agenda en kies ‘Agenda-instellingen’.

Door deze stappen te volgen, heb je je Microsoft Teams-agenda succesvol gesynchroniseerd met Google Calendar. Nu kun je je vergaderingen en afspraken gemakkelijk bekijken en beheren vanaf beide platforms.