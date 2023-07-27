Hoe deel je een Microsoft Teams-agenda?

Als je Microsoft Teams gebruikt voor samenwerking en communicatie, heb je je misschien wel eens afgevraagd hoe het zit met de agenda delen functie. We leggen je uit hoe je je agenda in Microsoft Teams kunt gebruiken.

De agenda openen in Microsoft Teams

Om de agenda te openen, hoef je alleen maar Microsoft Teams te openen en naar de linkerzijbalk te gaan.

Je vindt het tabblad ‘Agenda’ naast ‘Chat’, ‘Teams’ en ‘Gesprekken’. Klik erop en je komt in je persoonlijke agenda terecht.

Een vergadering plannen

Zodra je op de kalenderpagina bent, klik je op de knop ‘Nieuwe vergadering’. Vul de benodigde gegevens in, zoals de titel van de vergadering, de datum, het tijdstip en de deelnemers.

Microsoft Teams stuurt automatisch uitnodigingen naar de deelnemers, en ze krijgen meldingen in hun eigen agenda’s.

Maak een Doodle

Je agenda delen

Je agenda delen met je team is een fluitje van een cent.

Klik op de agendapagina rechtsboven op ‘Delen’. Je kunt ervoor kiezen om je agenda met bepaalde personen of met een heel team te delen. Zo blijft iedereen op de hoogte van je planning en beschikbaarheid.

Toegang van je manager tot je agenda

Microsoft Teams biedt verschillende privacy-instellingen, waarmee je kunt bepalen wie je agenda kan bekijken.

In de meeste organisaties heeft je leidinggevende standaard toegang tot je agenda, maar je kunt deze instellingen aanpassen aan je eigen voorkeuren.

Maak een Doodle

Plannen makkelijker maken met Doodle

Hoewel de agenda van Microsoft Teams een geweldige tool is om afspraken binnen het platform te plannen, kun je je planningsmogelijkheden nog verder uitbreiden door Doodle te integreren.

Doodle is een krachtige online planningsoplossing die het vinden van de beste vergadermomenten een stuk makkelijker maakt, vooral als er meerdere deelnemers in verschillende tijdzones bij betrokken zijn.

De naadloze integratie van Doodle

Doodle werkt naadloos samen met Microsoft Teams en biedt zo een complete oplossing voor planning.

Door je Doodle-account te koppelen aan Microsoft Teams kun je makkelijk vergaderingen plannen buiten je organisatie en met externe klanten, zodat het hele proces soepel en efficiënt verloopt.