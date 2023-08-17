Hoe stel je terugkerende vergaderingen in Microsoft Teams in?

Terugkerende vergaderingen zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven; ze zorgen ervoor dat teams een vast schema kunnen aanhouden voor besprekingen en updates.

Microsoft Teams biedt een eenvoudige manier om terugkerende vergaderingen aan te maken, waardoor de samenwerking wordt gestroomlijnd en de productiviteit verhogen . Hier is een stapsgewijze handleiding om je te helpen bij het instellen van terugkerende vergaderingen in Microsoft Teams:

Plan een nieuwe vergadering

Open Microsoft Teams en ga naar het gewenste kanaal of de chat waar je de terugkerende vergadering wilt houden. Klik links op het tabblad 'Agenda'.

Klik op de knop „+ Nieuwe vergadering“ om een nieuwe vergadering aan te maken.

Vul de titel, datum, starttijd en duur van de vergadering in, net zoals je dat bij een gewone vergadering zou doen.

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Schakel de optie 'Herhaling' in of uit

Om de vergadering terugkerend te maken, zet je de optie "Terugkerende vergadering" aan.

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Kies hoe vaak je de vergadering wilt laten terugkeren – dagelijks, wekelijks, maandelijks enz. Vervolgens kun je de einddatum voor de herhaling instellen. Als je vergadering wekelijks terugkeert, kun je de specifieke dagen en tijden selecteren waarop deze moet plaatsvinden.

Als je tevreden bent met de instellingen voor de herhaling, klik je op ‘Opslaan’. Daarna kun je deelnemers toevoegen en uitnodigingen versturen.

Door gebruik te maken van terugkerende vergaderingen in Microsoft Teams zorg je ervoor dat je team in contact blijft en op de hoogte blijft, zonder dat je steeds weer nieuwe vergaderingen hoeft in te plannen. Deze functie is vooral handig voor statusupdates, teamcheck-ins en regelmatige projectupdates.

Onthoud dat terugkerende vergaderingen in Microsoft Teams elke keer dezelfde link en vergadergegevens hebben, wat het proces voor zowel de organisatoren als de deelnemers een stuk makkelijker maakt. Als je wilt, kun je de vergaderinstellingen ook zo instellen dat er automatisch wordt opgenomen, zodat je geen belangrijke gesprekken mist.