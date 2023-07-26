Als ondernemer weet je hoe lastig het plannen kan zijn. Je moet talloze afspraken in goede banen leiden, omgaan met overlappende agenda’s en ervoor zorgen dat iedereen op één lijn zit. Gelukkig zijn die stressvolle tijden dankzij de opkomst van online planningsapps al lang voorbij.

In een wereld waarin efficiëntie centraal staat, is er geen betere manier om de productiviteit van je bedrijf te verhogen en de planning te stroomlijnen dan door gebruik te maken van software voor online planning .

Laten we eens kijken naar een aantal voordelen van een online planningsapp en hoe die een revolutie kan teweegbrengen in de manier waarop je je bedrijf runt. Van het verminderen van planningsconflicten tot het minimaliseren van administratieve taken: we laten je zien hoe een planningsapp je bedrijf net dat extraatje kan geven dat het nodig heeft om te floreren.

Wat is software voor online afsprakenplanning?

Webplanningssoftware, ook wel een online webplanner genoemd, is een digitale tool die het boeken van afspraken en het plannen van vergaderingen vereenvoudigt.

Het is zo ontworpen dat plannen een fluitje van een cent wordt: je kunt je beschikbaarheid aangeven en anderen kunnen dan zelf de datum en tijd kiezen die hen het beste uitkomt.

Met online planningssoftware kun je je drukke agenda makkelijk beheren en voorkom je het gedoe dat komt kijken bij het afstemmen met meerdere partijen. Bovendien verkleint het de kans op dubbele boekingen en zorgt het ervoor dat iedereen op dezelfde lijn zit.

Maak een Groepspoll

Hoe je webplanningssoftware kunt gebruiken om de productiviteit te verbeteren

Door een online planningsapp te gebruiken, kun je je productiviteit maximaliseren en in kortere tijd meer succes boeken. Hier zijn een paar manieren waarop je een online planningsapp kunt gebruiken om de productiviteit van je bedrijf te verbeteren:

Automatiseer het boeken van afspraken met groepspolls:

Groepspolls helpt je om met slechts een paar muisklikken te zien of alle deelnemers aan de vergadering of afspraak beschikbaar zijn, waardoor je niet steeds heen en weer hoeft te communiceren.

Met de planningsapp kun je een enquête naar meerdere deelnemers sturen, waarin ze een geschikt tijdstip kunnen kiezen. Door een enquête op te zetten en de resultaten in realtime te bekijken, bespaar je tijd en moeite, verloopt het boekingsproces soepeler en weet je zeker dat iedereen op één lijn zit.

Integratie met je bestaande agenda:

Maak een Groepspoll

Dankzij de integratie worden alle afspraken, vergaderingen en deadlines op één centrale plek weergegeven, waardoor het risico op dubbele boekingen, gemiste afspraken of overlappende agenda’s wordt verkleind.

De meeste agenda-apps bieden integratie met Google Calendar, Outlook en andere veelgebruikte agenda’s, waardoor al je afspraken naadloos en in realtime worden gesynchroniseerd.

Dankzij de integratie verloopt het plannen moeiteloos, waardoor je tijd bespaart en je productiviteit stijgt. Bovendien kun je je planning onderweg bekijken, vanaf elk apparaat met een internetverbinding.

Regel moeiteloos regelmatig één-op-één-gesprekken:

Beheer één-op-één-gesprekken kan best lastig zijn. Maar met planningssoftware kun je heel eenvoudig via Doodle een uitnodiging voor een één-op-één-gesprek aanmaken en die doorsturen naar je partner of medewerker.

De app koppelt aan je agenda, zodat je roosters kunt vergelijken en in realtime kunt zien wanneer je beschikbaar bent.

Zodra je partner de uitnodiging accepteert, stuurt de planningsapp automatisch agenda-uitnodigingen naar jou en naar hem of haar. Dat bespaart niet alleen tijd, maar zorgt er ook voor dat iedereen op één lijn zit.

Maak een Groepspoll

Herinneringen en meldingen:

We hebben allemaal een druk leven en het gebeurt makkelijk dat er dingen door de mazen van het net glippen. Maar als het om zakelijke afspraken of vergaderingen gaat, kan een gemiste vergadering leiden tot gemiste kansen. En dat is precies waar een app voor online afspraken een echte doorbraak kan betekenen.

Met de mogelijkheid om herinneringen en meldingen in te stellen, zorg je ervoor dat je nooit meer een afspraak of vergadering mist. Uit onderzoek blijkt zelfs dat herinneringen de opkomst kunnen verhogen en het aantal no-shows drastisch kunnen verminderen.

Met een planning-app kun je herinneringen ontvangen via e-mail of pushmeldingen rechtstreeks op je toestel, zodat je je planning goed in de gaten kunt houden en uiteindelijk je productiviteit kunt verhogen.

Aanpassingen:

Bij de meeste afsprakenapps kun je je Boekingspagina aanpassen aan je huisstijl.

Dit kan je boekingsproces een professionelere, meer samenhangende uitstraling geven. Je kunt ook de soorten diensten die je aanbiedt, de duur van de afspraken en de beschikbare uren aanpassen.

Maak een Groepspoll

Online afspraken maken met Doodle

Doodle is een online planning-app waarmee je afspraken en vergaderingen makkelijk kunt regelen.

Het biedt alle functies die we hierboven hebben besproken en nog veel meer, waardoor je moeiteloos kunt samenwerken met collega’s, klanten en partners.

Doodle heeft een heleboel handige functies waarmee je het plannen van afspraken een fluitje van een cent maakt. Het is bijvoorbeeld perfect voor het inplannen van sollicitatiegesprekken, omdat je een poll kunt maken met verschillende tijdstippen die jou uitkomen en de link met de kandidaten kunt delen. Dit bespaart je veel tijd vergeleken met het sturen van e-mails naar iedereen apart.

Het leukste aan Doodle is misschien wel dat het met al je favoriete apps samenwerkt. Of je nu Google Calendar, Outlook of een andere app gebruikt, Doodle werkt naadloos met ze allemaal.

Hierdoor wordt het nog makkelijker om afspraken en vergaderingen in te plannen, want je kunt het allemaal rechtstreeks vanuit de app doen die je toch al gebruikt.

Kortom, als je op zoek bent naar een manier om je planning te stroomlijnen en de productiviteit van je bedrijf te verhogen, is Doodle zeker de moeite waard om eens te bekijken. Het is een gebruiksvriendelijke, tijdbesparende app die het plannen voor teams van elke omvang een fluitje van een cent maakt.