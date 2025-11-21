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Plannen
Leestijd: 10 minuten21 nov, 2025

Hoe plan je een groepstraining zonder al dat heen-en-weer-gepraat?

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Bijgewerkt: 23 sep 2026

Trainer standing at a whiteboard.

Plan cohorttrainingen zonder eindeloos heen-en-weer-mailen door je programma in kaart te brengen, aan elke stap de juiste tool toe te wijzen, deadlines vast te stellen en herinneringen te automatiseren.

De uitdaging waar trainers voor staan

Bij cohorttrainingen komen heel wat zaken kijken. Veelvoorkomende struikelblokken zijn onder andere grote groepen verspreid over verschillende tijdzones, een beperkt aantal plaatsen, voorbereidingssessies, spreekuren, het innen van betalingen en deelnemers die hun afspraak moeten verzetten. Als je dit allemaal via e-mail probeert te regelen, leidt dat tot verwarring, gemiste berichten en halflege zalen. Het kost ook tijd die je anders zou kunnen besteden aan het maken van lesmateriaal en het ondersteunen van cursisten.

Waarom dit belangrijk is voor Trainer

Je agenda is de motor van je bedrijf. Hoe meer tijd je besteedt aan het plannen, hoe minder tijd je overhoudt voor lesgeven, coachen of verkopen. Een slechte planning heeft ook een negatieve invloed op de ervaring van de cursisten. Als mensen geen geschikt tijdstip kunnen vinden of aan de verkeerde sessie deelnemen, daalt de tevredenheid.

Een overzichtelijke planning zorgt ervoor dat je op tijd kunt beginnen, sessies volledig worden afgerond, er minder afzeggingen zijn, je beter kunt rapporteren en je meer ruimte in je week hebt voor geconcentreerd werk.

Stel je rooster voor de groep op voordat je cursisten uitnodigt

Begin met het in kaart brengen van de structuur van je programma, en kies daarna welke Doodle-tool elk onderdeel voor zijn rekening neemt.

Bepaal de werkwijze

  • Week 0: Webinar ter voorbereiding + vraag-en-antwoordronde

  • Week 1–3: Live-workshops met een beperkt aantal plaatsen

  • Wekelijks: Spreekuur voor kleine groepen of individuele gesprekken

  • Laatste week: afsluitende presentaties

Reserveer tijd voor je trainer

  • Voeg beschermde trainingsblokken toe aan je agenda

  • Koppel Google Calendar, Outlook Agenda of Apple Calendar, zodat Doodle je bezette momenten verbergt

Kies voor elke stap de juiste Doodle-tool

Cohortstap

Beste Doodle-tool

Waarom

Webinar ter voorbereiding

Groepspoll

Zoekt één keer in verschillende tijdzones

Workshops met een beperkt aantal plaatsen

Inschrijflijst

Zorgt ervoor dat de capaciteit wordt benut en dat de tijdvakken gelijkmatig worden ingevuld

Lopende spreekuren

Boekingspagina

Zelf boeken + buffers

Coaching-check-ins

1:1

Bied mensen op maat gemaakte tijdstippen aan

Afstudeerprojecten

Inschrijflijst

Beheert presentatietijdvakken en optionele zitplaatsen voor het publiek

Pro-tip: geef sessies een duidelijke naam

Gebruik duidelijke, goed scanbare patronen:

  • Cohort 14, Workshop A

  • Spreekuren Cohort 14 – Week 2

  • Afsluitende presentaties van cohort 14

In Doodle Pro kun je door AI gegenereerde vergaderbeschrijvingen gebruiken om doelen, voorbereidingsnotities en materiaal toe te voegen.

Kies het juiste hulpmiddel voor het trainingsmoment

Gebruik groepspolls om het startmoment live vast te stellen

Doel: kies een tijdstip waarop de meeste cursisten aanwezig kunnen zijn.

  • Maak een groepspoll aan met 5–7 mogelijke tijdstippen

  • Stel een deadline vast voor reacties

  • Verzend naar maximaal 1000 deelnemers

  • Schakel automatische herinneringen in

  • Zet de eindtijd vast zodra de stemming is gesloten

Zo hoef je niet meer te gissen en hoef je niet meer achter e-mails aan te zitten.

Gebruik inschrijflijsten voor workshops met een beperkt aantal plaatsen

Doel: meerdere sessies invullen zonder overboeking.

  • Voeg alle workshopplaatsen toe

  • Stel het aantal zitplaatsen per sessie in

  • Verberg de gegevens van deelnemers indien nodig

  • Voeg voorbereidingsnotities en benodigdheden toe

  • Deel één link met alle cursisten

Deelnemers kiezen een tijdstip en Doodle zorgt ervoor dat het aantal deelnemers binnen de limiet blijft.

Gebruik een Boekingspagina voor doorlopende spreekuren

Doel: ervoor zorgen dat cursisten kunnen reserveren op basis van je daadwerkelijke agenda.

  • Koppel je agenda, zodat drukke momenten worden verborgen

  • Stel wekelijkse tijdvakken voor spreekuren in

  • Voeg buffers en boekingslimieten toe

  • Koppel Zoom, Teams, Meet of Webex

  • Incasseer de betaling via Stripe als dat nodig is

Als het eenmaal is ingesteld, kunnen cursisten zelf een plekje reserveren zonder heen-en-weer-gepraat.

Gebruik 1:1 als je geselecteerde tijden wilt

Doel: een korte lijst met zorgvuldig geselecteerde opties aanbieden.

  • Voeg een paar momenten toe

  • Laat Doodle de bevestigingen en tijdzones regelen

  • Gebruik Stripe voor betaalde privébeoordelingen als dat nodig is

Handig voor evaluaties, feedbackrondes of speciale coachingsessies.

Praktische tips om groepen op koers te houden

  • Stel deadlines in voor reacties op groepspolls en Inschrijflijsten

  • Zorg voor wat tijd tussen de vergaderingen (10–15 minuten)

  • Bied ochtend- en middagprogramma’s aan voor verschillende tijdzones

  • Schakel automatische herinneringen in (24 uur + 60 minuten van tevoren)

  • Voeg materialen rechtstreeks toe in de bevestigingen

  • Zorg ervoor dat je boekingspagina alleen in bepaalde tijdvakken toegankelijk is

  • Vraag de betaling vooraf als dat gepast is

  • Stuur uitnodigingen rechtstreeks vanuit Doodle naar grote groepen

  • Gebruik je huisstijl om vertrouwen te wekken in een zakelijke omgeving

  • Systemen automatiseren met Zapier-integraties

Veelgemaakte fouten die je moet vermijden

  • Te veel tijdstippen aanbieden

  • Van instrument wisselen halverwege het cohort

  • Tijdzones vergeten

  • Buffers overslaan

  • Betaling innen na het boeken

  • Onduidelijke sessienamen gebruiken

  • Op het laatste moment uitnodigingen versturen

  • Deelnemerslijsten binnen bedrijfsgroepen openbaar maken

Hulpmiddelen en oplossingen waar trainers op kunnen rekenen

  • Groepspolls

Zoek uit wat het beste tijdstip is voor grote groepen.

  • Inschrijflijsten

Voeg meerdere tijdvakken toe met een maximum aantal plaatsen en voorkom overboekingen.

  • Boekingspagina

Laat cursisten zelf spreekuren boeken, bufferuren toevoegen, agenda’s koppelen en betalingen via Stripe innen.

  • 1:1

Bied mensen zorgvuldig geselecteerde tijdstippen aan met automatische bevestigingen.

  • Agendaintegraties

Zorg ervoor dat je beschikbaarheid in Google Calendar, Outlook en Apple Calendar altijd klopt.

  • Videoconferenties

Voeg automatisch links naar Zoom, Teams, Google Meet of Cisco Webex toe.

  • Functies van Pro en Teams

AI-beschrijvingen, aanpasbare huisstijl, deelnemersgegevens verbergen, naar grote groepen versturen en beveiliging op bedrijfsniveau.

  • Zapier-automatisering

Stuur boekingen door naar je CRM, LMS, e-mailsysteem of Slack.

Een simpel stappenplan dat je kunt overnemen

Voor de inschrijving

  • Stel je roosterkaart samen

  • Maak een groepspoll voor de kick-off

  • Maak inschrijflijsten voor de workshops

Tijdens de inschrijving

  • Stuur een groepspoll met een uiterste reactietermijn

  • Deel de link naar de inschrijflijst

  • Open spreekuren via de Boekingspagina

Na bevestiging

  • Leg de aftrap tijd vast

  • Zet herinneringen aan

  • Materialen toevoegen met AI-beschrijvingen

Tijdens de bevalling

  • Inschrijflijsten bijhouden

  • Gebruik 1:1 voor make-up

  • Videolinks en agenda’s automatisch synchroniseren

Na het cohort

  • Gebruik een Inschrijflijst als een enquête met alleen tekst

  • De aanwezigheidsgegevens exporteren

  • Sjablonen bijwerken voor de volgende groep

Praktijkvoorbeelden uit trainerscenario’s

Verkoopondersteuning voor bedrijven in drie regio’s

  • Start via groepspoll

  • Wekelijkse workshops via Inschrijflijsten

  • Coaching voor managers via de Boekingspagina

  • Betalen is optioneel, tenzij je openbare groepen organiseert

Coachingacademie met betaalde privésessies

  • Workshops via de Inschrijflijst

  • 45 minuten privécoaching via de Boekingspagina + Stripe

  • 1:1-afspraken voor inhaalbehandelingen

Trainer in het inwerken van klanten met software

  • Kennismakingsgesprekken via de Boekingspagina

  • Workshops op basis van functies via de Inschrijflijst

  • Capstones met verborgen gegevens van deelnemers

Belangrijkste punten

  • Breng je cohort vroeg in kaart

  • Gebruik groepspolls, inschrijflijsten, de boekingspagina en 1-op-1-gesprekken op een doordachte manier

  • Automatiseer herinneringen en deadlines

  • Voeg buffers toe en zorg voor duidelijke naamgeving

  • Koppel agenda’s en videotools aan elkaar

  • Inning via Stripe als het aantal sessies beperkt is

Ga aan de slag met een betere planning

Je hebt geen dozijn tools nodig om cohorttrainingen in te plannen zonder al dat heen-en-weer-gepraat. Met Doodle kun je elk onderdeel van je programma koppelen aan de juiste planningsmethode, je agenda up-to-date houden en cursisten een soepele ervaring bieden. Groepspolls regelen je startmoment, inschrijflijsten zijn handig voor sessies met een beperkt aantal plaatsen, de Boekingspagina regelt spreekuren en 1:1 biedt op maat gemaakte keuzes.

Klaar om je volgende groep soepeler te laten verlopen? Maak een Doodle aan en ontdek hoe trainers elke week uren tijd besparen, terwijl de sessies vol blijven en op tijd beginnen.

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