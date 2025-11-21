Hoe plan je een groepstraining zonder al dat heen-en-weer-gepraat?
Bijgewerkt: 23 sep 2026
Plan cohorttrainingen zonder eindeloos heen-en-weer-mailen door je programma in kaart te brengen, aan elke stap de juiste tool toe te wijzen, deadlines vast te stellen en herinneringen te automatiseren.
De uitdaging waar trainers voor staan
Bij cohorttrainingen komen heel wat zaken kijken. Veelvoorkomende struikelblokken zijn onder andere grote groepen verspreid over verschillende tijdzones, een beperkt aantal plaatsen, voorbereidingssessies, spreekuren, het innen van betalingen en deelnemers die hun afspraak moeten verzetten. Als je dit allemaal via e-mail probeert te regelen, leidt dat tot verwarring, gemiste berichten en halflege zalen. Het kost ook tijd die je anders zou kunnen besteden aan het maken van lesmateriaal en het ondersteunen van cursisten.
Waarom dit belangrijk is voor Trainer
Je agenda is de motor van je bedrijf. Hoe meer tijd je besteedt aan het plannen, hoe minder tijd je overhoudt voor lesgeven, coachen of verkopen. Een slechte planning heeft ook een negatieve invloed op de ervaring van de cursisten. Als mensen geen geschikt tijdstip kunnen vinden of aan de verkeerde sessie deelnemen, daalt de tevredenheid.
Een overzichtelijke planning zorgt ervoor dat je op tijd kunt beginnen, sessies volledig worden afgerond, er minder afzeggingen zijn, je beter kunt rapporteren en je meer ruimte in je week hebt voor geconcentreerd werk.
Stel je rooster voor de groep op voordat je cursisten uitnodigt
Begin met het in kaart brengen van de structuur van je programma, en kies daarna welke Doodle-tool elk onderdeel voor zijn rekening neemt.
Bepaal de werkwijze
Week 0: Webinar ter voorbereiding + vraag-en-antwoordronde
Week 1–3: Live-workshops met een beperkt aantal plaatsen
Wekelijks: Spreekuur voor kleine groepen of individuele gesprekken
Laatste week: afsluitende presentaties
Reserveer tijd voor je trainer
Voeg beschermde trainingsblokken toe aan je agenda
Koppel Google Calendar, Outlook Agenda of Apple Calendar, zodat Doodle je bezette momenten verbergt
Kies voor elke stap de juiste Doodle-tool
Cohortstap
Beste Doodle-tool
Waarom
Webinar ter voorbereiding
Groepspoll
Zoekt één keer in verschillende tijdzones
Workshops met een beperkt aantal plaatsen
Inschrijflijst
Zorgt ervoor dat de capaciteit wordt benut en dat de tijdvakken gelijkmatig worden ingevuld
Lopende spreekuren
Boekingspagina
Zelf boeken + buffers
Coaching-check-ins
1:1
Bied mensen op maat gemaakte tijdstippen aan
Afstudeerprojecten
Inschrijflijst
Beheert presentatietijdvakken en optionele zitplaatsen voor het publiek
Pro-tip: geef sessies een duidelijke naam
Gebruik duidelijke, goed scanbare patronen:
Cohort 14, Workshop A
Spreekuren Cohort 14 – Week 2
Afsluitende presentaties van cohort 14
In Doodle Pro kun je door AI gegenereerde vergaderbeschrijvingen gebruiken om doelen, voorbereidingsnotities en materiaal toe te voegen.
Kies het juiste hulpmiddel voor het trainingsmoment
Gebruik groepspolls om het startmoment live vast te stellen
Doel: kies een tijdstip waarop de meeste cursisten aanwezig kunnen zijn.
Maak een groepspoll aan met 5–7 mogelijke tijdstippen
Stel een deadline vast voor reacties
Verzend naar maximaal 1000 deelnemers
Schakel automatische herinneringen in
Zet de eindtijd vast zodra de stemming is gesloten
Zo hoef je niet meer te gissen en hoef je niet meer achter e-mails aan te zitten.
Gebruik inschrijflijsten voor workshops met een beperkt aantal plaatsen
Doel: meerdere sessies invullen zonder overboeking.
Voeg alle workshopplaatsen toe
Stel het aantal zitplaatsen per sessie in
Verberg de gegevens van deelnemers indien nodig
Voeg voorbereidingsnotities en benodigdheden toe
Deel één link met alle cursisten
Deelnemers kiezen een tijdstip en Doodle zorgt ervoor dat het aantal deelnemers binnen de limiet blijft.
Gebruik een Boekingspagina voor doorlopende spreekuren
Doel: ervoor zorgen dat cursisten kunnen reserveren op basis van je daadwerkelijke agenda.
Koppel je agenda, zodat drukke momenten worden verborgen
Stel wekelijkse tijdvakken voor spreekuren in
Voeg buffers en boekingslimieten toe
Koppel Zoom, Teams, Meet of Webex
Incasseer de betaling via Stripe als dat nodig is
Als het eenmaal is ingesteld, kunnen cursisten zelf een plekje reserveren zonder heen-en-weer-gepraat.
Gebruik 1:1 als je geselecteerde tijden wilt
Doel: een korte lijst met zorgvuldig geselecteerde opties aanbieden.
Voeg een paar momenten toe
Laat Doodle de bevestigingen en tijdzones regelen
Gebruik Stripe voor betaalde privébeoordelingen als dat nodig is
Handig voor evaluaties, feedbackrondes of speciale coachingsessies.
Praktische tips om groepen op koers te houden
Stel deadlines in voor reacties op groepspolls en Inschrijflijsten
Zorg voor wat tijd tussen de vergaderingen (10–15 minuten)
Bied ochtend- en middagprogramma’s aan voor verschillende tijdzones
Schakel automatische herinneringen in (24 uur + 60 minuten van tevoren)
Voeg materialen rechtstreeks toe in de bevestigingen
Zorg ervoor dat je boekingspagina alleen in bepaalde tijdvakken toegankelijk is
Vraag de betaling vooraf als dat gepast is
Stuur uitnodigingen rechtstreeks vanuit Doodle naar grote groepen
Gebruik je huisstijl om vertrouwen te wekken in een zakelijke omgeving
Systemen automatiseren met Zapier-integraties
Veelgemaakte fouten die je moet vermijden
Te veel tijdstippen aanbieden
Van instrument wisselen halverwege het cohort
Tijdzones vergeten
Buffers overslaan
Betaling innen na het boeken
Onduidelijke sessienamen gebruiken
Op het laatste moment uitnodigingen versturen
Deelnemerslijsten binnen bedrijfsgroepen openbaar maken
Hulpmiddelen en oplossingen waar trainers op kunnen rekenen
Groepspolls
Zoek uit wat het beste tijdstip is voor grote groepen.
Inschrijflijsten
Voeg meerdere tijdvakken toe met een maximum aantal plaatsen en voorkom overboekingen.
Boekingspagina
Laat cursisten zelf spreekuren boeken, bufferuren toevoegen, agenda’s koppelen en betalingen via Stripe innen.
1:1
Bied mensen zorgvuldig geselecteerde tijdstippen aan met automatische bevestigingen.
Agendaintegraties
Zorg ervoor dat je beschikbaarheid in Google Calendar, Outlook en Apple Calendar altijd klopt.
Videoconferenties
Voeg automatisch links naar Zoom, Teams, Google Meet of Cisco Webex toe.
Functies van Pro en Teams
AI-beschrijvingen, aanpasbare huisstijl, deelnemersgegevens verbergen, naar grote groepen versturen en beveiliging op bedrijfsniveau.
Zapier-automatisering
Stuur boekingen door naar je CRM, LMS, e-mailsysteem of Slack.
Een simpel stappenplan dat je kunt overnemen
Voor de inschrijving
Stel je roosterkaart samen
Maak een groepspoll voor de kick-off
Maak inschrijflijsten voor de workshops
Tijdens de inschrijving
Stuur een groepspoll met een uiterste reactietermijn
Deel de link naar de inschrijflijst
Open spreekuren via de Boekingspagina
Na bevestiging
Leg de aftrap tijd vast
Zet herinneringen aan
Materialen toevoegen met AI-beschrijvingen
Tijdens de bevalling
Inschrijflijsten bijhouden
Gebruik 1:1 voor make-up
Videolinks en agenda’s automatisch synchroniseren
Na het cohort
Gebruik een Inschrijflijst als een enquête met alleen tekst
De aanwezigheidsgegevens exporteren
Sjablonen bijwerken voor de volgende groep
Praktijkvoorbeelden uit trainerscenario’s
Verkoopondersteuning voor bedrijven in drie regio’s
Start via groepspoll
Wekelijkse workshops via Inschrijflijsten
Coaching voor managers via de Boekingspagina
Betalen is optioneel, tenzij je openbare groepen organiseert
Coachingacademie met betaalde privésessies
Workshops via de Inschrijflijst
45 minuten privécoaching via de Boekingspagina + Stripe
1:1-afspraken voor inhaalbehandelingen
Trainer in het inwerken van klanten met software
Kennismakingsgesprekken via de Boekingspagina
Workshops op basis van functies via de Inschrijflijst
Capstones met verborgen gegevens van deelnemers
Belangrijkste punten
Breng je cohort vroeg in kaart
Gebruik groepspolls, inschrijflijsten, de boekingspagina en 1-op-1-gesprekken op een doordachte manier
Automatiseer herinneringen en deadlines
Voeg buffers toe en zorg voor duidelijke naamgeving
Koppel agenda’s en videotools aan elkaar
Inning via Stripe als het aantal sessies beperkt is
Ga aan de slag met een betere planning
Je hebt geen dozijn tools nodig om cohorttrainingen in te plannen zonder al dat heen-en-weer-gepraat. Met Doodle kun je elk onderdeel van je programma koppelen aan de juiste planningsmethode, je agenda up-to-date houden en cursisten een soepele ervaring bieden. Groepspolls regelen je startmoment, inschrijflijsten zijn handig voor sessies met een beperkt aantal plaatsen, de Boekingspagina regelt spreekuren en 1:1 biedt op maat gemaakte keuzes.
Klaar om je volgende groep soepeler te laten verlopen? Maak een Doodle aan en ontdek hoe trainers elke week uren tijd besparen, terwijl de sessies vol blijven en op tijd beginnen.
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