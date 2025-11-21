Plan cohorttrainingen zonder eindeloos heen-en-weer-mailen door je programma in kaart te brengen, aan elke stap de juiste tool toe te wijzen, deadlines vast te stellen en herinneringen te automatiseren.

De uitdaging waar trainers voor staan

Bij cohorttrainingen komen heel wat zaken kijken. Veelvoorkomende struikelblokken zijn onder andere grote groepen verspreid over verschillende tijdzones, een beperkt aantal plaatsen, voorbereidingssessies, spreekuren, het innen van betalingen en deelnemers die hun afspraak moeten verzetten. Als je dit allemaal via e-mail probeert te regelen, leidt dat tot verwarring, gemiste berichten en halflege zalen. Het kost ook tijd die je anders zou kunnen besteden aan het maken van lesmateriaal en het ondersteunen van cursisten.

Waarom dit belangrijk is voor Trainer

Je agenda is de motor van je bedrijf. Hoe meer tijd je besteedt aan het plannen, hoe minder tijd je overhoudt voor lesgeven, coachen of verkopen. Een slechte planning heeft ook een negatieve invloed op de ervaring van de cursisten. Als mensen geen geschikt tijdstip kunnen vinden of aan de verkeerde sessie deelnemen, daalt de tevredenheid.

Een overzichtelijke planning zorgt ervoor dat je op tijd kunt beginnen, sessies volledig worden afgerond, er minder afzeggingen zijn, je beter kunt rapporteren en je meer ruimte in je week hebt voor geconcentreerd werk.

Stel je rooster voor de groep op voordat je cursisten uitnodigt

Begin met het in kaart brengen van de structuur van je programma, en kies daarna welke Doodle-tool elk onderdeel voor zijn rekening neemt.

Bepaal de werkwijze

Week 0: Webinar ter voorbereiding + vraag-en-antwoordronde

Week 1–3: Live-workshops met een beperkt aantal plaatsen

Wekelijks: Spreekuur voor kleine groepen of individuele gesprekken

Laatste week: afsluitende presentaties

Reserveer tijd voor je trainer

Voeg beschermde trainingsblokken toe aan je agenda

Koppel Google Calendar, Outlook Agenda of Apple Calendar, zodat Doodle je bezette momenten verbergt

Kies voor elke stap de juiste Doodle-tool

Cohortstap Beste Doodle-tool Waarom Webinar ter voorbereiding Groepspoll Zoekt één keer in verschillende tijdzones Workshops met een beperkt aantal plaatsen Inschrijflijst Zorgt ervoor dat de capaciteit wordt benut en dat de tijdvakken gelijkmatig worden ingevuld Lopende spreekuren Boekingspagina Zelf boeken + buffers Coaching-check-ins 1:1 Bied mensen op maat gemaakte tijdstippen aan Afstudeerprojecten Inschrijflijst Beheert presentatietijdvakken en optionele zitplaatsen voor het publiek

Pro-tip: geef sessies een duidelijke naam

Gebruik duidelijke, goed scanbare patronen:

Cohort 14, Workshop A

Spreekuren Cohort 14 – Week 2

Afsluitende presentaties van cohort 14

In Doodle Pro kun je door AI gegenereerde vergaderbeschrijvingen gebruiken om doelen, voorbereidingsnotities en materiaal toe te voegen.

Maak een Groepspoll

Kies het juiste hulpmiddel voor het trainingsmoment

Gebruik groepspolls om het startmoment live vast te stellen

Doel: kies een tijdstip waarop de meeste cursisten aanwezig kunnen zijn.

Maak een groepspoll aan met 5–7 mogelijke tijdstippen

Stel een deadline vast voor reacties

Verzend naar maximaal 1000 deelnemers

Schakel automatische herinneringen in

Zet de eindtijd vast zodra de stemming is gesloten

Zo hoef je niet meer te gissen en hoef je niet meer achter e-mails aan te zitten.

Gebruik inschrijflijsten voor workshops met een beperkt aantal plaatsen

Doel: meerdere sessies invullen zonder overboeking.

Voeg alle workshopplaatsen toe

Stel het aantal zitplaatsen per sessie in

Verberg de gegevens van deelnemers indien nodig

Voeg voorbereidingsnotities en benodigdheden toe

Deel één link met alle cursisten

Deelnemers kiezen een tijdstip en Doodle zorgt ervoor dat het aantal deelnemers binnen de limiet blijft.

Gebruik een Boekingspagina voor doorlopende spreekuren

Doel: ervoor zorgen dat cursisten kunnen reserveren op basis van je daadwerkelijke agenda.

Koppel je agenda, zodat drukke momenten worden verborgen

Stel wekelijkse tijdvakken voor spreekuren in

Voeg buffers en boekingslimieten toe

Koppel Zoom, Teams, Meet of Webex

Incasseer de betaling via Stripe als dat nodig is

Als het eenmaal is ingesteld, kunnen cursisten zelf een plekje reserveren zonder heen-en-weer-gepraat.

Maak een Groepspoll

Gebruik 1:1 als je geselecteerde tijden wilt

Doel: een korte lijst met zorgvuldig geselecteerde opties aanbieden.

Voeg een paar momenten toe

Laat Doodle de bevestigingen en tijdzones regelen

Gebruik Stripe voor betaalde privébeoordelingen als dat nodig is

Handig voor evaluaties, feedbackrondes of speciale coachingsessies.

Praktische tips om groepen op koers te houden

Stel deadlines in voor reacties op groepspolls en Inschrijflijsten

Zorg voor wat tijd tussen de vergaderingen (10–15 minuten)

Bied ochtend- en middagprogramma’s aan voor verschillende tijdzones

Schakel automatische herinneringen in (24 uur + 60 minuten van tevoren)

Voeg materialen rechtstreeks toe in de bevestigingen

Zorg ervoor dat je boekingspagina alleen in bepaalde tijdvakken toegankelijk is

Vraag de betaling vooraf als dat gepast is

Stuur uitnodigingen rechtstreeks vanuit Doodle naar grote groepen

Gebruik je huisstijl om vertrouwen te wekken in een zakelijke omgeving

Systemen automatiseren met Zapier-integraties

Veelgemaakte fouten die je moet vermijden

Te veel tijdstippen aanbieden

Van instrument wisselen halverwege het cohort

Tijdzones vergeten

Buffers overslaan

Betaling innen na het boeken

Onduidelijke sessienamen gebruiken

Op het laatste moment uitnodigingen versturen

Deelnemerslijsten binnen bedrijfsgroepen openbaar maken

Hulpmiddelen en oplossingen waar trainers op kunnen rekenen

Groepspolls

Zoek uit wat het beste tijdstip is voor grote groepen.

Inschrijflijsten

Voeg meerdere tijdvakken toe met een maximum aantal plaatsen en voorkom overboekingen.

Boekingspagina

Laat cursisten zelf spreekuren boeken, bufferuren toevoegen, agenda’s koppelen en betalingen via Stripe innen.

1:1

Bied mensen zorgvuldig geselecteerde tijdstippen aan met automatische bevestigingen.

Maak een Groepspoll

Agendaintegraties

Zorg ervoor dat je beschikbaarheid in Google Calendar, Outlook en Apple Calendar altijd klopt.

Videoconferenties

Voeg automatisch links naar Zoom, Teams, Google Meet of Cisco Webex toe.

Functies van Pro en Teams

AI-beschrijvingen, aanpasbare huisstijl, deelnemersgegevens verbergen, naar grote groepen versturen en beveiliging op bedrijfsniveau.

Zapier-automatisering

Stuur boekingen door naar je CRM, LMS, e-mailsysteem of Slack.

Een simpel stappenplan dat je kunt overnemen

Voor de inschrijving

Stel je roosterkaart samen

Maak een groepspoll voor de kick-off

Maak inschrijflijsten voor de workshops

Tijdens de inschrijving

Stuur een groepspoll met een uiterste reactietermijn

Deel de link naar de inschrijflijst

Open spreekuren via de Boekingspagina

Na bevestiging

Leg de aftrap tijd vast

Zet herinneringen aan

Materialen toevoegen met AI-beschrijvingen

Tijdens de bevalling

Inschrijflijsten bijhouden

Gebruik 1:1 voor make-up

Videolinks en agenda’s automatisch synchroniseren

Maak een Groepspoll

Na het cohort

Gebruik een Inschrijflijst als een enquête met alleen tekst

De aanwezigheidsgegevens exporteren

Sjablonen bijwerken voor de volgende groep

Praktijkvoorbeelden uit trainerscenario’s

Verkoopondersteuning voor bedrijven in drie regio’s

Start via groepspoll

Wekelijkse workshops via Inschrijflijsten

Coaching voor managers via de Boekingspagina

Betalen is optioneel, tenzij je openbare groepen organiseert

Coachingacademie met betaalde privésessies

Workshops via de Inschrijflijst

45 minuten privécoaching via de Boekingspagina + Stripe

1:1-afspraken voor inhaalbehandelingen

Trainer in het inwerken van klanten met software

Kennismakingsgesprekken via de Boekingspagina

Workshops op basis van functies via de Inschrijflijst

Capstones met verborgen gegevens van deelnemers

Belangrijkste punten

Breng je cohort vroeg in kaart

Gebruik groepspolls, inschrijflijsten, de boekingspagina en 1-op-1-gesprekken op een doordachte manier

Automatiseer herinneringen en deadlines

Voeg buffers toe en zorg voor duidelijke naamgeving

Koppel agenda’s en videotools aan elkaar

Inning via Stripe als het aantal sessies beperkt is

Ga aan de slag met een betere planning

Je hebt geen dozijn tools nodig om cohorttrainingen in te plannen zonder al dat heen-en-weer-gepraat. Met Doodle kun je elk onderdeel van je programma koppelen aan de juiste planningsmethode, je agenda up-to-date houden en cursisten een soepele ervaring bieden. Groepspolls regelen je startmoment, inschrijflijsten zijn handig voor sessies met een beperkt aantal plaatsen, de Boekingspagina regelt spreekuren en 1:1 biedt op maat gemaakte keuzes.

Klaar om je volgende groep soepeler te laten verlopen? Maak een Doodle aan en ontdek hoe trainers elke week uren tijd besparen, terwijl de sessies vol blijven en op tijd beginnen.