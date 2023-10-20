Hoe plan je een vergadering met GoToMeeting?

Een online vergadering plannen is makkelijk. Hier lees je hoe je een account aanmaakt en een vergadering organiseert met GoToMeeting.

Meld je aan voor GoToMeeting

Begin met het aanmaken van een GoToMeeting-account. Dat doe je heel eenvoudig door naar hun website te gaan en op de knop ‘Aanmelden’ te klikken. Volg de instructies om je account aan te maken.

Nadat je je hebt aangemeld, log je in op je nieuwe GoToMeeting-account met je inloggegevens.

Maak een Doodle

Maak een afspraak

Zodra je bent ingelogd, zie je de optie ‘Een vergadering plannen’. Klik daarop om je vergadering te regelen.

Je wordt gevraagd om de gegevens van je vergadering in te vullen, zoals de titel, de datum en het tijdstip. Je kunt ook een beschrijving toevoegen en je voorkeursinstellingen kiezen

Deelnemers uitnodigen

Nadat je je vergadering hebt ingesteld, kun je deelnemers uitnodigen door hun e-mailadressen in te voeren. GoToMeeting stuurt hen dan een uitnodiging per e-mail met een link om aan de vergadering deel te nemen.

Maak een Doodle

Zodra je de gegevens van je vergadering hebt gecontroleerd en bevestigd, klik je op ‘Opslaan’. Je kunt de vergadering als gastheer starten zodra het geplande tijdstip is aangebroken.

Als je op zoek bent naar een nog eenvoudigere manier om afspraken te plannen, kun je eens overwegen om Doodle te gebruiken.

Doodle is een geweldig alternatief dat het maken van afspraken een stuk makkelijker maakt. Met Doodle kun je heel makkelijk beschikbaarheid , deel je agenda en regel afspraken zonder gedoe.

Probeer Doodle eens uit en je zult ontdekken dat het een gebruiksvriendelijke en efficiënte manier is om je vergaderingen in te plannen. Het is een krachtige tool waarmee je tijd kunt besparen en het plannen een stuk makkelijker wordt.