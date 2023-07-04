Hoe plan je een vergadering in Microsoft Teams?

Hier is onze gids voor planning en meedoen aan een vergadering in Microsoft Teams.

Stap 1: Hoe plan je een vergadering in?

Als je Microsoft Teams gebruikt, kun je vergaderingen rechtstreeks in de app aanmaken. Dat betekent dat je niet steeds heen en weer hoeft te schakelen tussen de app en je e-mailinbox.

Ga om te beginnen naar Microsoft Teams en klik vervolgens op ‘Agenda’.

Kies ‘+ Nieuwe vergadering’ en er verschijnt een venster. Geef je vergadering een titel en kies een datum en tijdstip. Je kunt ook nog extra informatie toevoegen als je dat wilt.

Als je van de vergadering een terugkerende afspraak wilt maken, klik dan op ‘Wordt niet herhaald’ en bepaal hoe vaak je de vergadering wilt houden.

Voeg vervolgens de mensen toe die je wilt uitnodigen. Als je een groep mensen wilt uitnodigen, kun je ‘Kanaal toevoegen’ selecteren om iedereen uit te nodigen die lid is van dat kanaal.

Als alles er goed uitziet, klik je op ‘Verzenden’ en verschijnt de vergadering in je agenda.

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Stap 2: Deelnemen aan een vergadering

Ga naar Microsoft Teams en klik op ‘Agenda’.

Probeer Doodle

Scroll naar de vergadering waar je verwacht bij te zijn en klik op ‘Deelnemen’.

Je krijgt de kans om je microfoon en camera te testen voordat je inbelt. Dat is altijd de moeite waard.

Als je er klaar voor bent, klik je op ‘Nu aanmelden’.

Als je op zoek bent naar een handige manier om snel mensen bij elkaar te brengen en je gebruikt Microsoft Teams, probeer dan eens Doodle. Hiermee kun je binnen enkele minuten een peiling houden om het beste tijdstip voor een vergadering te vinden. Maak vandaag nog je gratis account aan. Je hebt geen creditcard nodig.