Hoe je volle lessen organiseert met één Boekingspagina
Bijgewerkt: 23 sep 2026
Als je groepslessen geeft in de gezondheidszorg, staat je agenda vol met meer dan alleen sessies. Je houdt je ook bezig met vragen bij de intake, details over verzekeringen of contante betalingen, herinneringen en last-minute wijzigingen. Elke extra e-mail of telefoontje betekent minder deelnemers aan de les en meer tijdverspilling.
Er is een eenvoudigere manier om je agenda vol te houden. Met één Boekingspagina kun je overal één link delen, patiënten een geschikt tijdstip laten kiezen en de betaling innen wanneer dat nodig is. Voeg slimme herinneringen toe en je zult zien dat er minder gaten in je agenda zitten en je betere resultaten behaalt.
In deze handleiding leer je hoe je Boekingspagina's voor je groepsprogramma's kunt opzetten, deze als centrale link kunt gebruiken en kunt koppelen aan Doodle-tools die je helpen om alles goed georganiseerd te houden.
Dit handboek is geschikt voor diabetesvoorlichting, zwangerschapscursussen, hartrevalidatiegroepen, stoppen-met-roken-programma’s en workshops over valpreventie. Je krijgt duidelijke stappen, tips over privacy en voorbeelden die je vandaag nog kunt gebruiken.
De uitdaging waar professionele groepslesdocenten voor staan
Je week bestaat uit een mix van lesgeven en administratie. Het lastigste zit hem meestal in het plannen.
Patiënten bellen om te vragen naar openingstijden en prijzen
Doorverwijzende zorgverleners willen een makkelijke manier om mensen naar je door te sturen
No-shows verstoren je werkritme en zorgen voor omzetverlies
Je moet de privacy van de deelnemers beschermen en voorkomen dat je PHI deelt
Je wilt eenvoudige tools die je team zonder training kan gebruiken
Zonder één simpel aanmeldingsproces haken mensen snel af. Je kunt ook te veel of te weinig boekingen krijgen, omdat je je werkelijke capaciteit niet in één oogopslag kunt zien.
Waarom dit belangrijk is voor instructeurs van groepslessen
Het vullen van behandelsessies draait niet alleen om de cijfers — het heeft invloed op de resultaten voor je patiënten en op je winst.
Volledige groepen zorgen voor onderlinge steun en zorgen ervoor dat mensen zich beter aan de behandeling houden
Minder gaten betekent meer omzet per uur
Een duidelijke planning zorgt voor vertrouwen bij zorgverleners en patiënten
Minder administratie geeft je tijd voor voorbereiding, documentatie en rust
Met één enkele Boekingspagina stuur je mensen meteen naar de juiste sessie, zonder dat ze heen en weer hoeven te klikken. Voeg simpele regels en aanwijzingen toe, en je lessen blijven vol.
Maak één Boekingspagina aan als centraal punt voor je lessen
Je Boekingspagina is de enige link die je op je website, flyers en via aanbevelingen deelt. Stel hem één keer in, en laat hem daarna elke dag voor je werken.
Stap 1: Koppel je agenda
Koppel Google Calendar, Microsoft Outlook of Apple Calendar
Kies in welke agenda Doodle moet kijken of je al bezet bent
Houd persoonlijke afspraken privé en zorg ervoor dat die tijden niet geboekt kunnen worden
Je zult nooit een tijdstip aanbieden dat botst met de openingstijden van de praktijk of andere afspraken.
Stap 2: Breng je lesbeschikbaarheid in kaart
Voeg terugkerende blokken toe die aansluiten op je lesrooster, bijvoorbeeld di en do van 17.00 tot 18.00 uur.
Stel een boekingsperiode in (bijv. 14 dagen van tevoren) om de vraag te beheren
Zorg voor wat extra tijd voor en na de lessen om de ruimte klaar te maken en aantekeningen te maken
Als je onderwerpen afwisselt, zet dat dan bij de titel van het tijdsblok (bijv. Basisinformatie over zwangerschap of Maaltijdplanning bij diabetes).
Stap 3: Schrijf duidelijke, patiëntvriendelijke informatie
Doodle Pro bevat door AI gegenereerde beschrijvingen van vergaderingen. Gebruik het om instructies op te stellen en pas vervolgens de toon aan zodat die bij jouw stijl past.
Houd de titel kort en duidelijk (bijv. Cursus diabetesvoorlichting)
Vermeld wat je mee moet nemen en voor wie de les geschikt is
Voeg opmerkingen toe over parkeren of toegankelijkheid voor sessies ter plaatse
Duidelijkheid vermindert angst en zorgt ervoor dat je minder vragen hebt.
Stap 4: Voeg de juiste intakevragen toe
Verzamel alleen wat je nodig hebt om iemand in de juiste groep te plaatsen — vermijd vertrouwelijke medische gegevens.
Vraag naar de voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres
Voeg één veiligheidsvraag toe, bijvoorbeeld: “Zijn er problemen met de mobiliteit?”
Voeg een veld toe voor een kort bericht over speciale behoeften (bijv. een verzoek om een tolk)
Sla klinische gegevens op in je EPD, niet in Doodle.
Stap 5: Schakel de betalingsfunctie in als dat nodig is
Als je les contant moet worden betaald of als er een aanbetaling nodig is, koppel dan Stripe aan je Boekingspagina.
Stel een vergoeding of aanbetaling vast om het aantal no-shows te verminderen
Bied flexibele betaalopties aan via Stripe
Vermeld in de beschrijving het terugbetalings- of annuleringsbeleid
Je kunt 1:1 ook gebruiken voor betaalde beoordelingen en hetzelfde Stripe-account blijven gebruiken.
Stap 6: Gebruik herinneringen en deadlines
Stel automatische e-mailherinneringen in, 24 uur en 2 uur voor de les
Stel een boekingsdeadline in (bijv. 2 uur voor aanvang)
Stuur nog een bedankje met de volgende stappen of hand-outs
Herinneringen zorgen ervoor dat er minder mensen niet komen opdagen. Deadlines helpen je bij het plannen van het materiaal en de indeling van de ruimte.
Stap 7: Voeg je locatie en gereedschap toe
Voor telegeneeskunde kun je Zoom, Google Meet, Microsoft Teams of Cisco Webex gebruiken
Als je langskomt, vul dan het adres en het kamernummer in
Voeg indien nodig een link naar een kaart of parkeerinstructies toe
Doodle voegt de link of locatie van de vergadering automatisch toe aan de uitnodiging.
Maak van één link een volledige lijst
Je hebt geen dozijn links nodig. Eén Boekingspagina kan al je lessen vullen — als die maar makkelijk te vinden is.
Zet je link overal waar patiënten kijken
Website: Voeg een knop ‘Boek een les’ toe
Posters en flyers: Gebruik een QR-code
E-mailhandtekeningen: voeg ze toe aan die van jou en die van de receptie
Biografieën op sociale media
Informatiebladen voor zorgverleners
Maak het de doorverwijzers makkelijk
Stuur je Boekingspagina per e-mail naar lokale klinieken of zorgcoördinatoren
Geef ze een korte zin die ze in de ontslaginstructies kunnen overnemen
Maak een korte tekst die het personeel aan patiënten kan voorlezen via de telefoon
Houd bij wat werkt
Gebruik UTM-tags voor je Boekingspagina op je website en in je advertenties
Kijk eens welke bronnen de meeste boekingen opleveren
Concentreer je op de kanalen die het beste presteren
Beheer capaciteit, privacy en naleving
Groepssessies hebben hun eigen specifieke behoeften. Met deze functies kun je ze effectief beheren.
Houd het aantal zitplaatsen per sessie bij met een Inschrijflijst
Je boekingspagina trekt mensen aan. Gebruik een Inschrijflijst om de capaciteit van de sessies te beheren.
Maak evenementen aan, voeg tijdvakken toe en stel een maximum aantal plaatsen in
Voeg een link naar de Inschrijflijst toe in de beschrijving of bevestiging van je Boekingspagina
Nieuwe aanmeldingen automatisch stoppen als het vol is
Houd namen privé in groepsgesprekken
Gebruik ‘Deelnemersgegevens verbergen’ (Doodle Pro) om je privacy te beschermen.
Alleen je naam is voor iedereen zichtbaar
De deelnemers zijn alleen voor jou zichtbaar
Gebruik bij afdrukken initialen of ID-nummers
Bescherm gevoelige informatie
Verzamel geen PHI (diagnoses, verzekeringsgegevens) op Boekingspagina's
Gebruik je EPD voor een veilige intake
Doodle hanteert beveiligings- en nalevingsnormen op bedrijfsniveau
Voorkom no-shows en last-minute gaten
Gebruik kleine veranderingen om de opkomst te verbeteren:
Vraag een aanbetaling aan via Stripe
Zet duidelijke annuleringsregels in de beschrijving
Schakel e-mailherinneringen en sms-herinneringen in met Zapier
Maak wachtlijsten aan met behulp van Inschrijflijsten
Voeg alternatieve sessietijden toe aan je bevestigingsmail
Geef hybride lessen en lessen via telezorg zonder gedoe
Je kunt zowel online als persoonlijke afspraken vanaf één Boekingspagina beheren.
Gebruik de ingebouwde videolinks (Zoom, Meet, Teams, Webex)
Voeg een opmerking toe: "Kom 5 minuten eerder, zodat je de geluidskwaliteit kunt controleren"
Bij hybride sessies moet je zowel de locatie als de video-info weergeven
De tijdzones worden automatisch aangepast voor deelnemers op afstand
Voeg hand-outs of voorbereidingsnotities toe
Hulpmiddelen en oplossingen die dit mogelijk maken
Hier is een overzicht van de functies van Doodle die het plannen van groepslessen ondersteunen:
Hulpmiddel
Wat het je helpt te doen
Boekingspagina
Deel één link zodat patiënten een afspraak kunnen maken wanneer je beschikbaar bent
Betalen via Stripe
Vraag bij het boeken een aanbetaling of de volledige betaling
Agenda synchroniseren
Koppel agenda’s van Google Calendar, Microsoft of Apple Calendar
Videolinks
Zoom, Teams, Meet of Webex automatisch toevoegen
Inschrijflijst
Stel een maximum aantal plaatsen per les in en sluit de inschrijvingen automatisch af
1:1
Bied privéconsulten of beoordelingen aan vóór de groepslessen
Groepspoll
Laat patiënten stemmen over de beste tijden voordat je nieuwe sessies toevoegt
AI-beschrijvingen
Stel snel lesbeschrijvingen op in de juiste toon
Merkopmaak op maat
Voeg je logo en kleuren toe om je geloofwaardigheid te vergroten
Herinneringen & deadlines
Zorg dat er minder mensen niet komen opdagen en verbeter de planning
Deelnemersgegevens verbergen
De privacy van kwetsbare groepen beschermen
Zapier
Maak verbinding met je CRM, EPD-formulieren of sms-tools
Uitnodigingen via e-mail
Stuur het naar maximaal 1000 mensen bij de lancering van een programma
Gebruik nu wat je nodig hebt — breid later uit.
Voorbeelden uit de praktijk
Voorlichtingsreeks over diabetes
Boekingspagina: dinsdag om 17.00 uur en zaterdag om 10.00 uur
Stripe: er is een aanbetaling van $10 geïnd
Inschrijflijst: 12 plaatsen per sessie
Resultaten: Minder afzeggingen, regelmatige aanwezigheid bij de lessen
Fitness en voorlichting tijdens de zwangerschap
Een combinatie van fysieke bijeenkomsten en Zoom-sessies, duidelijk aangegeven
AI-beschrijving die qua toon aansluit bij het merk van de kliniek
Intake: Alleen een simpele vraag over mobiliteit
Resultaten: Meer doorverwijzingen en snelle aanmeldingen via Instagram
Groep voor het stoppen met roken
Groepspoll om het ideale tijdstip te kiezen
Zapier stuurt ’s ochtends een herinnerings-sms
De namen van de deelnemers zijn om privacyredenen verborgen
Resultaten: Veel bezoekers en doorverwijzingen van huisartsen
Veelgemaakte fouten die je moet vermijden
Meerdere boekingslinks delen — zorgt voor verwarring
Het vragen om PHI op openbare aanmeldingspagina’s
Kosten of het terugbetalingsbeleid pas in de laatste stap laten zien
Herinneringen overslaan
Verwijzers laten raden hoe ze kunnen helpen
Eén link. Duidelijke info. Veilig proces.
Belangrijkste punten
Met één enkele Boekingspagina kun je je volledige programma beheren
Gebruik Stripe om het aantal no-shows te verminderen en de aanwezigheid te bevestigen
Gebruik dit samen met Inschrijflijsten om de capaciteit te beheren
Bescherm de privacy met ‘Deelnemersgegevens verbergen’
Zorg ervoor dat je systeem aan de regels voldoet en patiëntvriendelijk is
Ga aan de slag met een betere planning
Je hebt geen nieuwe website of groot administratieteam nodig om je volgende sessie vol te krijgen. Maak één Boekingspagina aan, koppel je agenda en laat patiënten zelf het beste tijdstip kiezen. Doodle voegt videolinks toe, int de betaling en stuurt herinneringen, zodat jij je volledig op de zorg kunt richten.
Maak vandaag nog je Boekingspagina aan:
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