Als je Zoom vaak gebruikt voor virtuele vergaderingen en Google Calendar Wist je trouwens dat je je planningsproces kunt stroomlijnen door die twee te integreren?

Hier is een stapsgewijze handleiding over hoe je dit doet.

Log in op je Zoom-account

Log in op je Zoom-account.

Klik op je profielfoto rechtsboven en kies ‘Instellingen’ in het vervolgkeuzemenu.

Scroll naar beneden naar het gedeelte ‘Agenda & Contacten’ en schakel de optie ‘Google Calendar’ in.

Je wordt gevraagd om in te loggen op je Google-account en de benodigde machtigingen te verlenen.

Klik op ‘Toestaan’ om Zoom toegang te geven tot je Google Calendar.

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Google Calendar instellen

Zodra je toestemming hebt gegeven, kun je instellingen aanpassen, zoals de kalender die je wilt gebruiken, herinneringen voor afspraken en de beschrijving van afspraken.

Klik op 'Opslaan' om ervoor te zorgen dat je integratie-instellingen worden toegepast.

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Maak een afspraak

Om een Zoom-vergadering in te plannen via Google Calendar, open je Google Calendar en klik je op het gewenste tijdvak. Voeg de titel van de vergadering, de deelnemers en andere details toe.

Klik op ‘Conferentie toevoegen’ en kies ‘Zoom-vergadering’. De integratie maakt dan automatisch een Zoom-vergaderlink aan en voegt die toe aan het evenement.

Vul eventuele aanvullende gegevens over het evenement in en stuur uitnodigingen naar de deelnemers. De link naar de Zoom-vergadering staat in de uitnodiging voor het evenement.

Door Zoom te koppelen aan Google Calendar heb je alle informatie over je virtuele vergaderingen handig op één plek bij de hand.

Deze gestroomlijnde aanpak kan je helpen tijd te besparen en de kans op planningsconflicten te verkleinen. Bovendien kun je, dankzij de mogelijkheid om rechtstreeks vanuit je agenda aan vergaderingen deel te nemen, naadloos aan de slag met samenwerken.