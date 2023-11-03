Hoe je GoToMeeting kunt koppelen aan Google Calendar

Efficiëntie en organisatie zijn de sleutel tot succesvol tijdmanagement.

Als je GoToMeeting vaak gebruikt voor virtuele vergaderingen en vertrouwt op Google Calendar Om je dag in te delen, leg ik je hier uit hoe je die twee kunt combineren.

Stap 1: Open je Google Calendar

Begin met het openen van je Google Calendar. Je kunt dit op je computer, smartphone of tablet doen, want de werkwijze is op alle apparaten hetzelfde.

Stap 2: Maak een nieuw evenement aan

Klik op de datum en het tijdstip waarop je een GoToMeeting-sessie wilt inplannen. Kies ‘Aanmaken’ of ‘Toevoegen’ om een nieuwe afspraak aan te maken.

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Stap 3: Stel de vergadergegevens in

Voer in het venster voor het aanmaken van een evenement de gegevens van de vergadering in. Denk daarbij aan de titel, de datum, het tijdstip en de duur van de vergadering. Je kunt ook een beschrijving en eventuele aanvullende opmerkingen toevoegen.

Stap 4: Voeg de GoToMeeting-integratie toe

Zoek het veld ‘Locatie’ of ‘Locatie/Vergaderen’ en klik erop. Kies uit de weergegeven opties ‘GoToMeeting’.

Mogelijk wordt je gevraagd om in te loggen op je GoToMeeting-account of je GoToMeeting-account te koppelen, als je dat nog niet hebt gedaan.

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Stap 5: Sla het evenement op

Zodra je de GoToMeeting-integratie hebt toegevoegd, sla je het evenement op.

Je afspraak in Google Calendar bevat nu een link of knop waarmee je op het juiste moment makkelijk aan de GoToMeeting-sessie kunt deelnemen.

Stap 6: Neem deel aan de vergadering

Als het tijd is voor je virtuele vergadering, open je gewoon je Google Calendar, zoek je de geplande afspraak op en klik je op de bijbehorende GoToMeeting-link of -knop om deel te nemen aan de vergadering.