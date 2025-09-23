Je klanten willen flexibiliteit. Jij wilt betrouwbaarheid.

Of je nu fysiotherapeut, masseur of psychotherapeut bent, of groepswellnesssessies organiseert: je bent waarschijnlijk te veel tijd kwijt aan het coördineren van afspraken, het achterhalen van bevestigingen en het afhandelen van last-minute afzeggingen. En dat alles gaat ten koste van wat er echt toe doet: voor mensen zorgen.

Met Doodle kun je klanten de mogelijkheid geven om zelf afspraken te boeken, terwijl jij de volledige controle houdt over je agenda, je energie en je bedrijf. Laten we eens kijken hoe je dat doet — aan de hand van echte voorbeelden van professionals zoals jij.

Zet eerst op een rij wat belangrijk is

Begin met tijd vrij te maken voor wat je op de been houdt. Pauzes, lunch, voorbereiding en papierwerk — het verdient allemaal een plekje in je agenda. Het gaat er niet om dat je star te werk gaat. Het gaat erom een werkdag op te bouwen die vol te houden is.

Voorbeeld: Massagetherapeut Na elke sessie heb je tijd nodig om je handen te wassen, even te stretchen, je ruimte weer op orde te brengen en nieuwe energie op te doen. Door een pauze van 15 minuten in te plannen op je Boekingspagina zorg je ervoor dat die tijd gereserveerd en duidelijk zichtbaar is.

Voorbeeld: Huisarts Misschien heb je tussen afspraken door wat korte pauzes nodig om aantekeningen te maken, de apotheek te bellen of last-minute zaken te regelen. Als je Boekingspagina alleen laat zien wat er daadwerkelijk beschikbaar is, blijf je de chaos een stap voor.

Met Doodle bepaal jij zelf welke tijden zichtbaar zijn en wanneer mensen kunnen boeken. Jij houdt de touwtjes in handen, niet je inbox.

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Buffers: zorg dat je genoeg energie hebt tussen afspraken door

Achter elkaar geplande afspraken lijken misschien efficiënt, maar je raakt er snel uitgeput van. Door wat ruimte tussen je afspraken in te bouwen, heb je de tijd om even bij te komen en er weer helemaal bij te zijn voor de volgende klant.

Voorbeeld: psychotherapeut Een paar rustige minuten tussen de sessies door kunnen je helpen om na te denken over wat er net is gebeurd, je emotioneel voor te bereiden op je volgende afspraak, of gewoon even op adem te komen. Tussendoortjes zijn geen luxe, maar een noodzaak.

Voorbeeld: Ergotherapeut In een drukke praktijk kun je die extra minuten gebruiken om apparatuur te ontsmetten, behandelplannen bij te werken of spoedgevallen af te handelen zonder achterop te raken.

Met Doodle kun je automatische tussenruimtes tussen afspraken instellen, zodat je agenda realistisch en overzichtelijk blijft.

Zorg dat je eerst betaald wordt, zodat mensen ook echt komen opdagen

No-shows verspillen niet alleen je tijd. Ze hebben ook invloed op je inkomsten en brengen je dag in de war. Met de Stripe-integratie van Doodle kun je betalingen innen zodra iemand een afspraak boekt. Dat betekent minder annuleringen en stabielere inkomsten.

Voorbeeld: diëtist of dermatoloog Als je een drukbezochte praktijk hebt, zorgt vooruitbetaling ervoor dat no-shows en last-minute afzeggingen worden voorkomen. Als klanten bij het boeken betalen, zijn ze eerder geneigd zich aan de afspraak te houden, en hoef je niet achter facturen aan te jagen.

Of je nu 1-op-1-consulten of sessies in kleine groepen boekt, de betalingen verlopen automatisch en veilig.

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Bied slimme sessietypen aan voor een slimmere planning

Niet alle afspraken hoeven hetzelfde te zijn. Verschillende klanten hebben verschillende sessieduur nodig. Je Boekingspagina moet daarop aansluiten.

Voorbeeld: psychotherapeut Bied een kort kennismakingsgesprek aan voor nieuwe klanten en langere opties voor terugkerende klanten. Je kunt bijvoorbeeld kennismakingsgesprekken van 20 minuten houden en sessies van 30, 45 of 60 minuten voor doorlopende begeleiding.

Voorbeeld: Kinderarts Maak aparte sessietypes aan voor controles van pasgeborenen, vaccinaties en spoedbezoeken wegens ziekte. Zo blijft je dag goed in balans en zijn je diensten makkelijk te boeken.

Voorbeeld: wellnesscoach Bied gepersonaliseerde sessies, snelle follow-ups of uitgebreide planningssessies aan — elk met hun eigen duur en prijs.

Met Doodle kun je verschillende soorten afspraken aanmaken met zelfgekozen duur en beschrijvingen, zodat je Boekingspagina precies aansluit bij je diensten.

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Organiseer je groepstherapie of wellness-evenementen? Gebruik dan een Inschrijflijst

Groepsevenementen vragen om een andere manier van plannen. Of het nu gaat om therapie, onderwijs of een workshop: je hebt een eenvoudige manier nodig om de aanwezigheid bij te houden, zonder eindeloos heen en weer gepraat.

De inschrijflijsten van Doodle laten je de details van de sessie regelen, het aantal deelnemers beperken, en laat mensen zich zelf aanmelden.

Voorbeeld: Begeleider van groepstherapie Organiseer je een sessie voor zes personen om te stoppen met roken? Stel het aantal beschikbare plaatsen in, voeg de beschrijving van de sessie toe en vul de locatie in. Deel de link, Doodle regelt de rest.

Voorbeeld: gezondheidsvoorlichter in de gemeenschap Organiseer je een workshop over voeding of een diabetes-steungroep? Deelnemers kunnen zich zelfstandig aanmelden, zonder dat ze hoeven te mailen of te bellen. Je komt aan bij een volle zaal, helemaal klaar om te beginnen.

Het is snel, betrouwbaar en bespaart je uren aan administratief werk.

Stel het één keer in en laat het maar draaien

Zodra je Boekingspagina of Inschrijflijst klaar is, hoef je alleen maar de link te delen. Je kunt hem op je website zetten, in e-mails vermelden of rechtstreeks naar klanten sturen.

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Je patiënten kiezen een tijdstip, betalen indien nodig en krijgen meteen een bevestiging.

Dat betekent:

Je hoeft niemand achterna te zitten om het te bevestigen

Geen dubbele boekingen

Geen afspraken zonder betaling

Geen eindeloos heen-en-weer mailen

Je agenda wordt een zelfbedieningstool die precies zo werkt als jij.

Laat Doodle de administratie regelen, zodat jij je kunt richten op de zorg

Je bent je praktijk niet begonnen om je tijd te besteden aan het plannen van afspraken. Je bent het begonnen om mensen te helpen. Doodle helpt je om je daarop te blijven concentreren door achter de schermen alles voor je te regelen — afspraken, wachttijden, betalingen, groepsinschrijvingen en nog veel meer.

Maak vandaag nog je Boekingspagina aan en maak het je klanten makkelijker om contact met je op te nemen — terwijl je tegelijkertijd je agenda op orde houdt.