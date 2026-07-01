Så här ger du kunderna möjlighet att själva boka tider som passar din dag

Dina kunder vill ha flexibilitet. Du vill ha tillförlitlighet.

Oavsett om du är fysioterapeut, massör, psykoterapeut eller håller i gruppträningar ägnar du förmodligen för mycket tid åt att samordna bokningar, jaga bekräftelser och hantera avbokningar i sista minuten. Och allt detta tar tid från det som egentligen är viktigt: att ta hand om människor.

Med Doodle kan du låta kunderna boka själva, samtidigt som du behåller full kontroll över ditt schema, din energi och din verksamhet. Låt oss gå igenom hur det går till – med konkreta exempel från yrkesverksamma som du.

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Prioritera det som är viktigast

Börja med att avsätta tid för det som ger dig energi. Pauser, lunch, förberedelser och pappersarbete – allt detta förtjänar en plats i din kalender. Det handlar inte om att vara rigid. Det handlar om att skapa en arbetsdag som är hållbar.

Exempel: Massageterapeut Efter varje session behöver du tid att tvätta händerna, stretcha, städa upp i lokalen och ladda batterierna. Genom att boka in en 15-minuters paus på din Booking Page ser du till att den tiden är reserverad och tydligt angiven.

Exempel: Husläkare Du kan behöva korta pauser mellan bokningarna för att skriva anteckningar, ringa ett apotek eller hantera saker som dyker upp i sista minuten. Om din Booking Page endast visar vad som faktiskt är ledigt kan du hålla kaoset i schack.

Med Doodle bestämmer du själv vilka tider som ska visas och när andra kan boka. Det är du som har kontrollen, inte din inkorg.

Buffertar: bevara din energi mellan mötena

Möten som följer direkt på varandra kan verka effektiva, men de tar snabbt musten ur dig. Genom att lägga in pauser mellan mötena får du tid att samla krafter och vara fullt närvarande för nästa klient.

Exempel: Psykoterapeut Några lugna minuter mellan sessionerna kan hjälpa dig att reflektera över vad som just har hänt, förbereda dig känslomässigt inför nästa möte eller helt enkelt ta en paus. Dessa pauser är ingen lyx, utan en nödvändighet.

Exempel: Arbetsterapeut På en välbesökt klinik kan dessa extra minuter användas till att desinficera utrustning, uppdatera behandlingsplaner eller ta hand om akuta fall utan att hamna efter i arbetet.

Med Doodle kan du ställa in automatiska mellanrum mellan mötena så att din kalender förblir realistisk och överskådlig.

Se till att du får betalt först, så att folk verkligen dyker upp

När någon uteblir slösar det inte bara bort din tid. Det påverkar dina intäkter negativt och stör din dag. Med Doodles Stripe-integration kan du ta betalt redan när någon bokar. Det innebär färre avbokningar och mer stabila intäkter.

Exempel: Dietist eller hudläkare Om du driver en välbesökt verksamhet kan förskottsbetalning minska antalet uteblivna besök och avbokningar i sista minuten. När kunderna betalar redan vid bokningstillfället är det mer troligt att de fullföljer sitt åtagande, och du slipper jaga in fakturor.

Oavsett om du bokar 1:1-konsultationer eller sessioner i små grupper sker betalningarna automatiskt och säkert.

Erbjud smarta sessionstyper för smartare schemaläggning

Alla bokningar behöver inte se likadana ut. Olika kunder behöver olika långa sessioner. Din Booking Page bör återspegla detta.

Exempel: Psykoterapeut Erbjud en kort inledande konsultation för nya kunder och längre alternativ för återkommande kunder. Du kan till exempel erbjuda 20-minuters inledande samtal och sessioner på 30, 45 eller 60 minuter för fortlöpande vård.

Exempel: Barnläkare Skapa separata besökstyper för nyföddskontroller, vaccinationer och akuta sjukbesök. På så sätt blir din arbetsdag välbalanserad och det blir enkelt att boka dina tjänster.

Exempel: Hälsocoach Erbjud skräddarsydda sessioner, snabba uppföljningar eller fullständiga planeringsmöten – alla med sina egna tidsramar och priser.

With Doodle, you can create flera olika typer av bokningstider med anpassade tidsangivelser och beskrivningar, så att din Booking Page passar dina tjänster perfekt.

Ska du anordna gruppterapi eller hälsoevenemang? Använd en Sign-up Sheet

Gruppaktiviteter kräver en annan typ av schemaläggning. Oavsett om det handlar om terapi, utbildning eller en workshop behöver du ett enkelt sätt att hantera närvaron utan ändlösa diskussioner fram och tillbaka.

Doodle’s Sign-up Sheets kan du styra detaljerna för sessionen, begränsa antalet deltagare, och låta användarna registrera sig själva.

Exempel: Ledare för gruppterapi Ska du anordna ett möte för sex personer om rökavvänjning? Ange antalet lediga platser, lägg till en beskrivning av mötet och ange platsen. Dela länken – Doodle sköter resten.

Exempel: Folkhälsopedagog Ska du anordna en näringsworkshop eller en stödgrupp för personer med diabetes? Deltagarna kan anmäla sig på egen hand utan att behöva skicka e-post eller ringa. När du kommer dit är lokalen fullsatt och allt är klart att sätta igång.

Det är snabbt, pålitligt och sparar timmar av administrativt arbete.

Ställ in det en gång och låt det sköta sig själv

När din Booking Page eller ditt Sign-up Sheet är klart är det bara att dela länken. Du kan lägga in den på din webbplats, bifoga den i e-postmeddelanden eller skicka den direkt till kunderna.

Dina patienter väljer en tid, betalar vid behov och får en bekräftelse direkt.

Det betyder:

Ingen behöver jaga folk för att få bekräftelse

Inga dubbla bokningar

Inga obetalda tidsbokningar

Inga e-postväxlingar fram och tillbaka

Din kalender blir ett självbetjäningsverktyg som fungerar precis som du vill.

Låt Doodle sköta administrationen så att du kan fokusera på vården

Du startade inte din verksamhet för att ägna din tid åt att boka in tider. Du startade den för att hjälpa människor. Doodle hjälper dig att hålla fokus på just det genom att sköta allt bakom kulisserna – bokningar, tidsmarginaler, betalningar, gruppanmälningar och mycket mer.

Skapa din Booking Page redan idag och ge dina kunder ett enklare sätt att komma i kontakt med dig – samtidigt som du håller ordning på ditt schema.