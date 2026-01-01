ग्राहकों को ऐसे सेल्फ-बुकिंग विकल्प कैसे दें जो आपके दिन के अनुकूल हों

आपके ग्राहक लचीलापन चाहते हैं। आप विश्वसनीयता चाहते हैं।

चाहे आप फिजियोथेरेपिस्ट हों, मसाज करने वाले हों, साइकोथेरेपिस्ट हों, या समूह वेलनेस सत्र चलाते हों, आप शायद बुकिंग समन्वयित करने, पुष्टि के लिए पीछा करने और आखिरी समय में रद्दीकरणों से निपटने में बहुत अधिक समय बिता रहे हैं। और यह सब वास्तव में महत्वपूर्ण काम से आपका समय छीन लेता है: लोगों की देखभाल करना।

Doodle के साथ, आप ग्राहकों को स्वयं बुक करने की शक्ति दे सकते हैं, जबकि आप अपने शेड्यूल, अपनी ऊर्जा और अपने व्यवसाय पर पूरी तरह से नियंत्रण बनाए रखते हैं। आइए देखें कि यह कैसे किया जाता है — आपके जैसे पेशेवरों के वास्तविक उदाहरणों के साथ।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ों को ब्लॉक करें

सबसे पहले उन गतिविधियों के लिए समय आरक्षित करें जो आपको आगे बढ़ाती हैं। ब्रेक, लंच, तैयारी और कागजी कार्रवाई—इन सभी के लिए आपके कैलेंडर में जगह होनी चाहिए। यह कड़ाई के बारे में नहीं है। यह एक ऐसा कार्यदिवस बनाने के बारे में है जो टिकाऊ हो।

उदाहरण: मालिश चिकित्सक हर सत्र के बाद, आपको अपने हाथ धोने, खिंचाव करने, अपनी जगह को फिर से व्यवस्थित करने और खुद को पुनः ऊर्जावान करने के लिए समय चाहिए। अपने बुकिंग पेज में 15 मिनट का ब्रेक ब्लॉक करने से यह समय सुरक्षित और दिखाई देने योग्य रहता है।

उदाहरण: पारिवारिक चिकित्सक आपको नोट्स लिखने, फार्मेसी को कॉल करने या आखिरी समय की समस्याओं को निपटाने के लिए अपॉइंटमेंट्स के बीच छोटे अंतराल की आवश्यकता हो सकती है। यदि आपका बुकिंग पेज केवल वही दिखाता है जो वास्तव में उपलब्ध है, तो आप अव्यवस्था से एक कदम आगे रहते हैं।

Doodle के साथ, आप तय करते हैं कि कौन से समय दिखाई देंगे और लोग कब बुक कर सकते हैं। नियंत्रण आपके पास रहता है, आपके इनबॉक्स में नहीं।

बफ़र्स: अपॉइंटमेंट्स के बीच अपनी ऊर्जा की रक्षा करें

एक के बाद एक सत्र कुशल लग सकते हैं, लेकिन वे आपको जल्दी थका देंगे। अपॉइंटमेंट्स के बीच बफ़र जोड़ने से आपको खुद को फिर से तैयार करने और अगले क्लाइंट के लिए पूरी तरह उपस्थित रहने का समय मिलता है।

उदाहरण: मनोचिकित्सक सत्रों के बीच कुछ शांत मिनट आपको अभी-अभी जो हुआ उस पर विचार करने, अपनी अगली मुलाकात के लिए भावनात्मक रूप से तैयार होने, या बस एक गहरी साँस लेने में मदद कर सकते हैं। बफ़र्स कोई विलासिता नहीं हैं, वे एक आवश्यकता हैं।

उदाहरण: व्यावसायिक चिकित्सक एक व्यस्त क्लिनिक में, उन अतिरिक्त मिनटों का उपयोग उपकरणों को कीटाणुरहित करने, उपचार योजनाओं को अपडेट करने, या बिना पिछड़ने के आपातकालीन मामलों को संभालने के लिए किया जा सकता है।

Doodle के साथ, आप सत्रों के बीच स्वचालित बफ़र्स सेट कर सकते हैं ताकि आपका कैलेंडर यथार्थवादी और प्रबंधनीय बना रहे।

पहले भुगतान पाएं ताकि लोग वाकई में आएं।

नो-शो सिर्फ़ आपका समय बर्बाद नहीं करते हैं। वे आपकी आय को प्रभावित करते हैं और आपके दिनचर्या में बाधा डालते हैं। Doodle का स्ट्राइप इंटीग्रेशन आपको भुगतान एकत्र करने की सुविधा देता है जब कोई बुकिंग करता है। इसका मतलब है कम रद्दीकरण और अधिक स्थिर राजस्व।

उदाहरण: आहार विशेषज्ञ या त्वचा विशेषज्ञ यदि आप उच्च मांग वाली सेवा चलाते हैं, तो अग्रिम भुगतान से बिना आए ग्राहक और अंतिम समय में रद्द होने वाले ग्राहक छंट जाते हैं। जब ग्राहक बुकिंग के समय भुगतान करते हैं, तो वे अधिक प्रतिबद्ध होते हैं, और आपको चालान का पीछा नहीं करना पड़ता।

चाहे आप 1:1 परामर्श बुक कर रहे हों या छोटे समूह सत्र, भुगतान स्वचालित और सुरक्षित रूप से होते हैं।

बेहतर शेड्यूलिंग के लिए स्मार्ट सत्र प्रकार प्रदान करें

सभी अपॉइंटमेंट्स एक जैसी नहीं दिखनी चाहिए। विभिन्न ग्राहकों को अलग-अलग सत्र की लंबाई की आवश्यकता होती है। आपका बुकिंग पेज इसे प्रतिबिंबित करना चाहिए।

उदाहरण: मनोचिकित्सक नए ग्राहकों के लिए एक संक्षिप्त परिचयात्मक परामर्श ऑफर करें और लौटने वाले ग्राहकों के लिए लंबी अवधि के विकल्प प्रदान करें। आप 20 मिनट की डिस्कवरी कॉल कर सकते हैं और निरंतर देखभाल के लिए 30, 45 या 60 मिनट के सत्र रख सकते हैं।

उदाहरण: बालरोग विशेषज्ञ नवजात शिशुओं की जाँच, टीकाकरण और आखिरी समय में होने वाली बीमारी की मुलाकातों के लिए अलग-अलग सत्र प्रकार बनाएँ। इससे आपका दिन संतुलित रहता है और आपकी सेवाएँ बुक करना आसान हो जाता है।

उदाहरण: वेलनेस कोच व्यक्तिगत सत्र, त्वरित फॉलो-अप, या पूर्ण-लंबाई की योजना सत्र प्रदान करें — प्रत्येक का अपना समय और मूल्य।

Doodle के साथ, आप कस्टम अवधि और विवरण के साथ कई सत्र प्रकार बना सकते हैं, ताकि आपका बुकिंग पेज आपकी सेवाओं के लिए बिल्कुल उपयुक्त हो।

समूह चिकित्सा या कल्याण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं? साइन-अप शीट का उपयोग करें।

समूह कार्यक्रमों के लिए एक अलग तरह की समय-सारिणी की आवश्यकता होती है। चाहे वह थेरेपी हो, शिक्षा हो या कार्यशाला, आपको बिना अंतहीन आदान-प्रदान के उपस्थिति प्रबंधित करने का एक सरल तरीका चाहिए।

Doodle की साइन-अप शीट्स आपको सत्र विवरण नियंत्रित करने की अनुमति देती हैं। प्रतिभागियों की संख्या सीमित करें, और लोगों को खुद को पंजीकृत करने दें।

उदाहरण: समूह चिकित्सा संचालक धूम्रपान छोड़ने के लिए छह लोगों का सत्र चला रहे हैं? उपलब्ध सीटों की संख्या सेट करें, सत्र का विवरण जोड़ें, और स्थान डालें। लिंक साझा करें, बाकी का काम Doodle कर लेगा।

उदाहरण: सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षक क्या आप पोषण कार्यशाला या मधुमेह सहायता समूह की मेजबानी कर रहे हैं? प्रतिभागी ईमेल या कॉल किए बिना स्वयं साइन अप कर सकते हैं। आप जब पहुँचेंगे तो कक्ष पूरी तरह भरा मिलेगा, और आप तुरंत शुरू कर सकते हैं।

यह तेज़, विश्वसनीय है और प्रशासनिक कार्यों में घंटों की बचत करता है।

इसे एक बार सेटअप करें और चलने दें।

एक बार जब आपका बुकिंग पेज या साइन-अप शीट तैयार हो जाए, तो बस लिंक साझा करें। आप इसे अपनी वेबसाइट पर जोड़ सकते हैं, ईमेल में शामिल कर सकते हैं, या सीधे ग्राहकों को भेज सकते हैं।

आपके मरीज़ समय चुनते हैं, यदि आवश्यक हो तो भुगतान करते हैं, और तुरंत पुष्टि प्राप्त करते हैं।

इसका मतलब है:

पुष्टि करने के लिए लोगों का पीछा नहीं करना।

कोई दोहरी बुकिंग नहीं

कोई बिना भुगतान की नियुक्तियाँ नहीं

आगे-पीछे ईमेल न करें

आपका कैलेंडर एक स्व-सेवा उपकरण बन जाता है जो आपकी तरह काम करता है।

प्रशासन का काम Doodle को करने दें ताकि आप देखभाल पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

आपने अपनी प्रैक्टिस समय शेड्यूल करने में अपना समय बिताने के लिए शुरू नहीं की थी। आपने इसे लोगों की मदद करने के लिए शुरू किया था। Doodle पर्दे के पीछे की हर चीज़ — बुकिंग, बफ़र्स, भुगतान, समूह पंजीकरण, और भी बहुत कुछ — का ध्यान रखकर आपको उस पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है।

आज ही अपना बुकिंग पेज सेट अप करें और ग्राहकों को आपसे जुड़ने का एक आसान तरीका दें — साथ ही अपने शेड्यूल को भी संतुलित रखें।