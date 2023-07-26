Google Meet-achtergronden voor virtuele vergaderingen

Als je op internet zit, heb je vast wel eens Google gebruikt. Hoewel het ooit begon als zoekmachine, biedt het nu een van ’s werelds populairste tools voor virtuele vergaderingen: Google Meet.

Samen met diensten als Zoom maakt het het makkelijker om bij elkaar te komen met de mensen die je nodig hebt voor vergaderingen op afstand makkelijk.

De vraag is alleen: hoe blijf je professioneel als je elkaar niet persoonlijk ontmoet?

Hier komen de achtergronden van Google Meet goed van pas. Hiermee kun je niet alleen je eigen merk aan vergaderingen toevoegen, maar ook een geweldige eerste indruk maken. Laten we eens kijken waarom en hoe je je eigen Google Meet-achtergrond kunt maken.

Waarom je een achtergrond in Google Meet zou moeten gebruiken

Ben je het beu om je rommel te verbergen voor je virtuele vergaderingen op Google Meet? Ben je bang dat je klanten afschrikt door een slechte eerste indruk? Nou, het klinkt alsof je eens moet nadenken over het gebruik van een achtergrond in Google Meet.

Laten we beginnen met te zeggen dat als je weinig tijd hebt, je ofwel een van de vooraf geïnstalleerde sjablonen van Google kunt gebruiken, ofwel je eigen sjablonen kunt downloaden (onderaan dit bericht vind je er een paar die je gratis kunt gebruiken).

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Er zijn er duizenden om uit te kiezen, van prachtige landschappen tot grappige memes, dus neem even de tijd om iets uit te zoeken dat bij je past.

Als je het nog een stapje verder wilt brengen, kun je eens proberen je eigen Google Meet-achtergrond te maken met een Google Meet-achtergrondmaker. Met een beetje creativiteit kun je een persoonlijke achtergrond ontwerpen die je merk, hobby’s of interesses goed laat zien.

Het is belangrijk om te onthouden dat de afmetingen voor de achtergrond in Google Meet 1920 x 1080 pixels moeten zijn, dus zorg ervoor dat je afbeelding of video aan die specificaties voldoet. Een andere handige tool is het groene scherm voor de achtergrond in Google Meet, waarmee je eventuele oneffenheden in je virtuele achtergrond kunt wegwerken.

Als je problemen hebt met je achtergrond in Google Meet of als deze niet werkt, maak je dan geen zorgen: er zijn eenvoudige oplossingen om dit probleem op te lossen, die we later zullen bespreken.

Creatief aan de slag met achtergronden in Google Meet

Er zijn heel veel tools beschikbaar om de perfecte virtuele achtergronden voor Google Meet te vinden en te maken.

Een geweldige bron is natuurlijk de officiële website van Google Meet, waar je een breed scala aan afbeeldingen voor virtuele achtergronden en sjablonen kunt vinden die je gratis kunt downloaden.

Met een snelle Google-zoekopdracht vind je ook tal van websites die achtergronden voor Google Meet aanbieden, variërend van films en tv-series tot adembenemende natuurwonderen. Als je op zoek bent naar iets dat bij je past, let dan goed op welke website je gebruikt – zorg ervoor dat deze betrouwbaar en veilig is. En als je het voor je werk gebruikt, bedenk dan ook even hoe klanten en collega’s op je keuze zouden kunnen reageren.

Als je het nog een stapje verder wilt brengen, kun je eens proberen je eigen achtergronden voor Google Meet te maken met verschillende tools, zoals Canva of Adobe Spark. Deze tools bieden gebruiksvriendelijke sjablonen en ontwerpfuncties waarmee je met slechts een paar klikken een professioneel ogende virtuele achtergrond kunt maken.

Vergeet niet je ontwerp even uit te proberen voordat je het gebruikt. Sommige kleuren werken misschien niet als achtergrond en dat wil je natuurlijk niet een afspraak maken zodat je achtergrond eerder een afleiding is dan een voordeel.

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Tips om je eigen Google Meet-achtergrond te maken

Als je wat moeite hebt om die perfecte achtergrond voor je vergadering te maken, volgen hier een paar tips om je op weg te helpen.

Zorg er eerst voor dat je een compatibel apparaat hebt en de nieuwste versie van Google Chrome gebruikt. Controleer daarna je internetverbinding en zorg ervoor dat je voldoende bandbreedte hebt om virtuele achtergronden te ondersteunen.

Let er bij het kiezen van een afbeelding op dat je geen materiaal kiest waarop auteursrecht rust en zorg ervoor dat het van hoge kwaliteit is. Als de afbeelding te klein is, zie je dat hij korrelig wordt en er niet mooi of professioneel uitziet.

Zorg ervoor dat de afmetingen en het formaat kloppen. Google raadt 1920 x 1080 aan en een bestandsgrootte van maximaal 16 MB. Alles wat groter is dan dit, wordt waarschijnlijk afgewezen.

Maak een Doodle

Als je het groene scherm als achtergrond in Google Meet gebruikt, zorg dan dat het goed verlicht is. Het kan zijn dat het niet goed werkt als het te donker of te licht is.

Onthoud tot slot dat je je probleem altijd even kunt googelen of contact kunt opnemen met het Meet-supportteam. Je zult waarschijnlijk merken dat je niet de eerste bent die dit probleem heeft, dus misschien is er wel een snelle oplossing waar je nog niet aan hebt gedacht. Laat technische problemen je creativiteit niet in de weg staan.

Download je eigen Doodle Hieronder vind je gratis virtuele achtergronden voor je vergaderingen: