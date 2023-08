Se você usa a Internet, provavelmente já usou o Google. Embora tenha começado como um mecanismo de pesquisa, agora ele oferece uma das ferramentas de reunião virtual mais populares do mundo, o Google Meet.

Juntamente com empresas como o Zoom, ele facilita a reunião com as pessoas de que você precisa para reuniões remotas.

No entanto, a questão é: como manter o profissionalismo quando não está se reunindo pessoalmente?

É aqui que entram os planos de fundo do Google Meet. Eles não apenas permitem que você adicione sua própria marca às reuniões, mas também ajudam a causar uma ótima primeira impressão. Vamos ver por que e como você pode criar seu próprio plano de fundo do Google Meet.

Por que você deve usar um plano de fundo do Google Meet

Você está cansado de tentar esconder a bagunça das suas reuniões virtuais no Google Meet? Está preocupado com o fato de estar afastando clientes com uma primeira impressão ruim? Bem, parece que você precisa pensar em usar um plano de fundo do Google Meet.

Para começar, se você estiver com pouco tempo, poderá usar alguns dos modelos pré-instalados do Google ou baixar o seu próprio modelo (temos alguns para você usar gratuitamente no final desta publicação).

Há milhares de opções, de belas paisagens a memes peculiares, portanto, reserve um tempo para escolher algo que combine com sua personalidade.

Se você quiser levar as coisas para o próximo nível, tente criar seu próprio plano de fundo do Google Meet usando um criador de planos de fundo do Google Meet. Com um pouco de criatividade, você pode criar um plano de fundo personalizado que mostre sua marca, seus hobbies ou interesses.

É importante ter em mente que os requisitos de tamanho do plano de fundo do Google Meet são 1920 x 1080 pixels, portanto, certifique-se de que sua imagem ou vídeo atenda a essas especificações. Outra ferramenta útil é a tela verde do plano de fundo do Google Meet, que pode ajudar a eliminar quaisquer inconsistências no seu plano de fundo virtual.

Se estiver tendo problemas com o plano de fundo do Google Meet ou se ele não estiver funcionando, não se preocupe, pois há soluções simples para solucionar esse problema que exploraremos mais adiante.

Criatividade com os planos de fundo do Google Meet

Há muitas ferramentas disponíveis para encontrar e criar seus planos de fundo virtuais perfeitos para o Google Meet.

Obviamente, uma ótima fonte é o site oficial do Google Meet, onde você pode encontrar uma grande variedade de imagens e modelos de planos de fundo virtuais para download gratuito.

Uma rápida pesquisa no Google também pode ajudá-lo a encontrar vários sites que oferecem planos de fundo do Meet, desde filmes e programas de TV até maravilhas naturais impressionantes. Quando estiver procurando algo que funcione para você, tenha cuidado com o site que usa - certifique-se de que seja respeitável e seguro. Além disso, se estiver usando-o para negócios, pense em como os clientes e colegas poderão reagir à sua escolha.

Se quiser levar as coisas para o próximo nível, tente criar seus próprios planos de fundo personalizados do Google Meet usando uma variedade de ferramentas, como o Canva ou o Adobe Spark. Essas ferramentas oferecem modelos fáceis de usar e recursos de design que permitem criar um plano de fundo virtual com aparência profissional em apenas alguns cliques.

Lembre-se de testar sua criação antes de usá-la. Algumas cores podem não funcionar como plano de fundo e você não quer agendar uma reunião para que seu plano de fundo seja mais uma distração do que um benefício.

Dicas para criar seu próprio plano de fundo do Google Meet

Se você está tendo problemas para criar o cenário perfeito para sua reunião, aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a ter sucesso.

Primeiro, verifique se você tem um dispositivo compatível e se está usando a versão mais recente do Google Chrome. Em seguida, verifique sua conexão com a Internet e certifique-se de que a largura de banda seja suficiente para suportar os planos de fundo virtuais.

Ao escolher uma imagem, evite qualquer imagem protegida por direitos autorais e certifique-se de que ela seja de alta qualidade. Se for muito pequena, você verá que ela pixeliza e não tem uma aparência boa ou profissional.

Certifique-se de que o tamanho e o formato estejam corretos. O Google recomenda 1920 x1080 e não mais do que 16 MB de tamanho. Qualquer coisa maior do que isso provavelmente será rejeitada.

Se estiver usando a tela verde de fundo do Google Meet, deixe-a bem iluminada. Você pode achar que ela não funciona corretamente se estiver muito escura ou muito clara.

Por fim, lembre-se de que sempre é possível pesquisar seu problema no Google ou entrar em contato com a equipe de suporte do Meet. É provável que você não seja a primeira pessoa a ter esse problema, portanto, pode haver uma solução rápida na qual você não tenha pensado. Não deixe que as dificuldades técnicas atrapalhem seu talento criativo.

