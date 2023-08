Si vous utilisez l'internet, vous avez probablement utilisé Google. Bien qu'il s'agisse à l'origine d'un moteur de recherche, il propose aujourd'hui l'un des outils de réunion virtuelle les plus populaires au monde, Google Meet.

Avec Zoom, il facilite la rencontre des personnes dont vous avez besoin pour les réunions à distance.

Mais comment rester professionnel lorsque vous ne vous rencontrez pas en personne ?

C'est là que Google Meet entre en jeu. Ils vous permettent non seulement d'ajouter votre propre marque aux réunions, mais aussi de donner une bonne première impression. Voyons pourquoi et comment vous pouvez créer votre propre arrière-plan Google Meet.

Pourquoi utiliser un arrière-plan Google Meet ?

Vous en avez assez d'essayer de dissimuler le désordre de vos réunions virtuelles sur Google Meet ? Vous craignez de rebuter vos clients en donnant une mauvaise première impression ? Il semblerait que vous deviez envisager d'utiliser un arrière-plan Google Meet.

Tout d'abord, si vous manquez de temps, vous pouvez utiliser l'un des modèles préinstallés de Google ou télécharger le vôtre (nous vous en proposons quelques-uns gratuitement au bas de cet article).

Vous avez le choix entre des milliers de modèles, allant de magnifiques paysages à des mèmes bizarres, alors prenez le temps de choisir quelque chose qui corresponde à votre personnalité.

Si vous souhaitez aller plus loin, essayez de créer votre propre arrière-plan Google Meet à l'aide d'un créateur d'arrière-plan Google Meet. Avec un peu de créativité, vous pouvez créer un arrière-plan personnalisé qui met en valeur votre marque, vos loisirs ou vos centres d'intérêt.

Il est important de garder à l'esprit que la taille requise pour l'arrière-plan Google Meet est de 1920 x 1080 pixels, alors assurez-vous que votre image ou votre vidéo respecte ces spécifications. Un autre outil utile est l'écran vert pour arrière-plan Google Meet, qui permet d'éliminer les incohérences de votre arrière-plan virtuel.

Si vous rencontrez des problèmes avec votre arrière-plan Google Meet ou s'il ne fonctionne pas, ne vous inquiétez pas, il existe des solutions simples pour résoudre ce problème que nous étudierons plus tard.

Faire preuve de créativité avec les arrière-plans de Google Meet

Il existe de nombreux outils pour trouver et créer les arrière-plans virtuels Google Meet parfaits.

Le site officiel de Google Meet est évidemment une excellente source d'informations. Vous y trouverez un large éventail d'images d'arrière-plan virtuel et de modèles à télécharger gratuitement.

Une recherche rapide sur Google peut également vous aider à trouver de nombreux sites web proposant des arrière-plans Meet, allant de films et d'émissions de télévision à des merveilles naturelles époustouflantes. Lorsque vous cherchez quelque chose qui vous convient, faites attention au site web que vous utilisez - assurez-vous qu'il est fiable et sûr. De plus, si vous l'utilisez à des fins professionnelles, pensez à la réaction que vos clients et collègues pourraient avoir face à votre choix.

Si vous souhaitez aller plus loin, essayez de créer vos propres arrière-plans Google Meet personnalisés à l'aide de divers outils, tels que Canva ou Adobe Spark. Ces outils proposent des modèles et des fonctions de conception faciles à utiliser qui vous permettent de créer un arrière-plan virtuel d'aspect professionnel en quelques clics.

N'oubliez pas de tester votre création avant de l'utiliser. Certaines couleurs peuvent ne pas convenir comme arrière-plan et vous ne voulez pas programmer une réunion que votre arrière-plan soit plus une distraction qu'un avantage.

Conseils pour créer votre propre arrière-plan Google Meet

Si vous avez du mal à créer la toile de fond idéale pour votre réunion, voici quelques conseils pour vous aider à réussir.

Tout d'abord, assurez-vous que vous disposez d'un appareil compatible et que vous utilisez la dernière version de Google Chrome. Ensuite, vérifiez votre connexion internet et assurez-vous que vous disposez d'une bande passante suffisante pour prendre en charge les arrière-plans virtuels.

Lorsque vous choisissez une image, évitez tout ce qui est soumis à des droits d'auteur et veillez à ce qu'elle soit de haute qualité. Si elle est trop petite, vous constaterez qu'elle se pixellise et qu'elle n'est ni belle ni professionnelle.

Veillez à ce que la taille et le format soient corrects. Google recommande une taille de 1920 x 1080 et pas plus de 16 Mo. Toute image plus grande sera probablement rejetée.

Si vous utilisez l'écran vert de Google Meet, veillez à ce qu'il soit bien éclairé. Si l'écran est trop sombre ou trop clair, il risque de ne pas fonctionner correctement.

Enfin, n'oubliez pas que vous pouvez toujours rechercher votre problème sur Google ou contacter l'équipe d'assistance Meet. Vous constaterez probablement que vous n'êtes pas la première personne à rencontrer ce problème, et qu'il existe peut-être une solution rapide à laquelle vous n'avez pas pensé. Ne laissez pas les difficultés techniques entraver votre créativité.

