Google Meet fondos para reuniones virtuales
Si usas Internet, probablemente hayas utilizado Google. Aunque empezó siendo un motor de búsqueda, ahora ofrece una de las herramientas de reunión virtual más populares del mundo, Google Meet.
Junto con otras como Zoom, facilita la reunión con las personas que necesitas para reuniones a distancia.
Pero la pregunta es: ¿cómo mantener la profesionalidad cuando no te reúnes en persona?
Aquí es donde entran en juego los fondos de Google Meet. No sólo te permitirán añadir tu propia marca a las reuniones, sino que también te ayudarán a dar una magnífica primera impresión. Veamos por qué y cómo puedes crear tu propio fondo de Google Meet.
Por qué deberías utilizar un fondo de Google Meet
¿Estás cansado de intentar ocultar el desorden de tus reuniones virtuales en Google Meet? ¿Te preocupa estar desanimando a los clientes con una mala primera impresión? Pues parece que necesitas pensar en utilizar un fondo de Google Meet.
Para empezar, si tienes poco tiempo, puedes utilizar algunas de las plantillas preinstaladas de Google o descargar las tuyas propias (al final de este artículo encontrarás algunas gratuitas).
Hay miles para elegir, desde bonitos paisajes hasta memes extravagantes, así que tómate tu tiempo para elegir algo que se adapte a tu personalidad.
Si quieres ir un paso más allá, prueba a crear tu propio fondo de Google Meet con un creador de fondos de Google Meet. Con un poco de creatividad, puedes diseñar un fondo personalizado que muestre tu marca, aficiones o intereses.
Es importante tener en cuenta que los requisitos de tamaño del fondo de Google Meet son de 1920 x 1080 píxeles, así que asegúrate de que tu imagen o vídeo cumple estas especificaciones. Otra herramienta útil es la pantalla verde de fondo de Google Meet, que puede ayudar a eliminar cualquier incoherencia en tu fondo virtual.
Si tienes problemas con el fondo de Google Meet o no funciona, no te preocupes, existen soluciones sencillas para solucionar este problema que analizaremos más adelante.
Creatividad con los fondos de Google Meet
Existen multitud de herramientas para encontrar y crear los fondos virtuales perfectos para Google Meet.
Obviamente, una gran fuente es el sitio web oficial de Google Meet, donde puedes encontrar una amplia gama de imágenes y plantillas de fondos virtuales para descargar de forma gratuita.
Una rápida búsqueda en Google también puede ayudarte a encontrar un montón de sitios web que ofrecen fondos para Meet, desde películas y programas de televisión hasta impresionantes maravillas naturales. Cuando busques algo que te sirva, ten cuidado con el sitio web que utilizas: asegúrate de que tiene buena reputación y es seguro. Además, si lo utilizas por trabajo, piensa en cómo podrían reaccionar tus clientes y compañeros ante tu elección.
Si quieres ir un paso más allá, prueba a crear tus propios fondos personalizados para Google Meet utilizando diversas herramientas, como Canva o Adobe Spark. Estas herramientas ofrecen plantillas y funciones de diseño fáciles de usar que te permiten crear un fondo virtual de aspecto profesional en tan solo unos clics.
Recuerda probar tu creación antes de utilizarla. Puede que algunos colores no funcionen como fondo y no querrás programar una reunión que tu fondo sea más una distracción que una ventaja.
Consejos para crear tu propio fondo de Google Meet
Si tienes problemas para crear el fondo perfecto para tu reunión, aquí tienes algunos consejos que te ayudarán a conseguirlo.
En primer lugar, asegúrate de que dispones de un dispositivo compatible y de que utilizas la última versión de Google Chrome. A continuación, comprueba tu conexión a Internet y asegúrate de que dispones del ancho de banda adecuado para admitir fondos virtuales.
Cuando elijas una imagen, evita las que tengan derechos de autor y asegúrate de que sea de alta calidad. Si es demasiado pequeña, se pixelará y no tendrá un aspecto profesional.
Asegúrate de que el tamaño y el formato son correctos. Google recomienda 1920 x 1080 y no más de 16 MB de tamaño. Todo lo que supere este tamaño será rechazado.
Si utilizas la pantalla verde de fondo de Google Meet, asegúrate de que esté bien iluminada. Es posible que no funcione correctamente si está demasiado oscura o demasiado clara.
Por último, recuerda que siempre puedes buscar tu problema en Google o ponerte en contacto con el equipo de asistencia de Meet. Es probable que no seas la primera persona que experimenta este problema, por lo que puede haber una solución rápida en la que no hayas pensado. No dejes que las dificultades técnicas se interpongan en tu creatividad.
Descarga tus propios Doodle fondos virtuales gratuitos para tus reuniones a continuación: