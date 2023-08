Hvis du bruger internettet, har du sikkert også brugt Google. Selv om Google startede som en søgemaskine, tilbyder Google nu et af verdens mest populære virtuelle mødeværktøjer, Google Meet.

Sammen med Zoom gør det det nemt at mødes med de mennesker, du har brug for til remote meetings.

Spørgsmålet er dog, hvordan man forbliver professionel, når man ikke mødes personligt?

Det er her, at Google Meet-baggrundene kommer ind i billedet. De giver dig ikke kun mulighed for at tilføje dit eget brand til møderne, men hjælper dig også med at give et godt førstehåndsindtryk. Lad os se på hvorfor og hvordan du kan oprette din egen Google Meet-baggrund.

Hvorfor du bør bruge en Google Meet-baggrund

Er du træt af at forsøge at skjule dit rod til dine virtuelle møder på Google Meet? Er du bekymret for, at du afskrækker kunder med et dårligt første indtryk? Så lyder det som om, at du skal overveje at bruge en Google Meet-baggrund.

Lad os starte med at sige, at hvis du mangler tid, kan du enten bruge nogle af Googles forudinstallerede skabeloner eller downloade dine egne (vi har nogle, som du kan bruge gratis nederst i dette indlæg).

Der er tusindvis at vælge imellem, lige fra smukke landskaber til skæve memes, så tag dig tid til at vælge noget, der passer til din personlighed.

Hvis du vil tage tingene til det næste niveau, kan du prøve at skabe din egen Google Meet-baggrund ved hjælp af en Google Meet-baggrundsmaskine. Med en smule kreativitet kan du designe en personlig baggrund, der viser dit brand, dine hobbyer eller interesser frem.

Det er vigtigt at huske på, at størrelseskravene for Google Meet-baggrunden er 1920 x 1080 pixels, så sørg for, at dit billede eller din video opfylder disse specifikationer. Et andet nyttigt værktøj er Google Meet-baggrundsgrønskærmen, som kan hjælpe med at fjerne eventuelle uoverensstemmelser i din virtuelle baggrund.

Hvis du oplever problemer med din Google Meet-baggrund, eller hvis den ikke fungerer, skal du ikke være bekymret, for der er enkle løsninger til fejlfinding af dette problem, som vi vil undersøge senere.

Vær kreativ med baggrunde til Google Meet

Der findes masser af værktøjer til at finde og skabe de perfekte virtuelle baggrunde til Google Meet.

En god kilde er naturligvis det officielle Google Meet-websted, hvor du kan finde et stort udvalg af virtuelle baggrundsbilleder og skabeloner, som du kan downloade gratis.

En hurtig søgning på Google kan også hjælpe dig med at finde masser af websteder, der tilbyder Meet-baggrunde, lige fra film og tv-programmer til fantastiske naturvidundere. Når du søger efter noget, der fungerer for dig, skal du være forsigtig med, hvilket websted du bruger - sørg for, at det er velrenommeret og sikkert. Hvis du bruger det i forretningsøjemed, skal du også tænke på, hvordan kunder og kolleger måske vil reagere på dit valg.

Hvis du vil tage tingene til det næste niveau, kan du prøve at skabe dine egne brugerdefinerede Google Meet-baggrunde ved hjælp af en række værktøjer, f.eks. Canva eller Adobe Spark. Disse værktøjer tilbyder brugervenlige skabeloner og designfunktioner, der gør det muligt at skabe en virtuel baggrund, der ser professionel ud, med blot et par klik.

Husk at afprøve din kreation, inden du bruger den. Nogle farver fungerer måske ikke som baggrund, og du ønsker ikke at skemalægge et møde for at din baggrund bliver mere en distraktion end en fordel.

Tips til at lave din egen Google Meet-baggrund

Hvis du har problemer med at lave den perfekte baggrund til dit møde, får du her nogle tips, der kan hjælpe dig med at få succes.

Først skal du sørge for, at du har en kompatibel enhed og bruger den nyeste version af Google Chrome. Tjek derefter din internetforbindelse, og sørg for, at du har tilstrækkelig båndbredde til at understøtte virtuelle baggrunde.

Når du vælger et billede, skal du undgå alt, der er ophavsretligt beskyttet, og sikre dig, at det er af høj kvalitet. Hvis det er for lille, vil du opdage, at det pixelerer og ikke ser godt eller professionelt ud.

Sørg for, at du har den rigtige størrelse og det rigtige format. Google anbefaler 1920 x 1080 og ikke mere end 16 MB i størrelse. Alt, der er større end dette, vil sandsynligvis blive afvist.

Hvis du bruger den grønne baggrundsskærm fra Google Meet, skal den være godt oplyst. Du kan opleve, at den ikke fungerer korrekt, hvis den er for mørk eller for lys.

Endelig skal du huske, at du altid kan google dit problem eller kontakte Meet-supportteamet. Du vil sandsynligvis opdage, at du ikke er den første person, der oplever dette problem, så der findes måske en hurtig løsning, som du ikke har tænkt på. Lad ikke tekniske problemer stå i vejen for din kreative sans.

