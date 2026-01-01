अगर आप इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, तो आपने शायद गूगल का उपयोग किया होगा। हालांकि इसकी शुरुआत एक सर्च इंजन के रूप में हुई थी, अब यह दुनिया के सबसे लोकप्रिय वर्चुअल मीटिंग टूल्स में से एक, गूगल मीट, प्रदान करता है।

ज़ूम जैसे प्लेटफ़ॉर्म के साथ, जिन लोगों की आपको ज़रूरत है, उनके साथ मिलना आसान हो जाता है। दूरस्थ बैठकें आसान।

लेकिन सवाल यह है कि जब आप व्यक्तिगत रूप से मिल नहीं रहे होते हैं, तो आप पेशेवर कैसे बने रहते हैं?

यहीं पर Google Meet बैकग्राउंड काम आते हैं। ये न केवल आपको मीटिंग्स में अपना ब्रांड जोड़ने की सुविधा देते हैं, बल्कि एक शानदार पहली छाप छोड़ने में भी मदद करते हैं। आइए जानते हैं कि आप अपना Google Meet बैकग्राउंड क्यों और कैसे बना सकते हैं।

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आपको गूगल मीट बैकग्राउंड का उपयोग क्यों करना चाहिए

क्या आप अपने अव्यवस्था को छिपाने की कोशिश करते-करते थक गए हैं? आभासी बैठकें क्या आप Google Meet पर हैं? क्या आपको चिंता है कि आप खराब पहली छाप देकर ग्राहकों को दूर कर रहे हैं? खैर, ऐसा लगता है कि आपको Google Meet बैकग्राउंड का उपयोग करने के बारे में सोचना चाहिए।

चलिए यह कहकर शुरू करते हैं कि अगर आपके पास समय कम है तो आप या तो Google के पहले से इंस्टॉल किए गए टेम्पलेट्स का उपयोग कर सकते हैं या अपने खुद के टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं (हमने इस पोस्ट के अंत में आपके लिए कुछ मुफ्त टेम्पलेट्स दिए हैं)।

सुंदर परिदृश्यों से लेकर अनोखे मीम्स तक चुनने के लिए हजारों विकल्प हैं, इसलिए अपनी व्यक्तिगत शैली के अनुरूप कुछ चुनने के लिए थोड़ा समय निकालें।

यदि आप चीज़ों को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो Google Meet बैकग्राउंड मेकर का उपयोग करके अपना खुद का Google Meet बैकग्राउंड बनाने का प्रयास करें। थोड़ी रचनात्मकता के साथ, आप एक ऐसा व्यक्तिगत बैकग्राउंड डिज़ाइन कर सकते हैं जो आपके ब्रांड, शौक या रुचियों को प्रदर्शित करे।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि Google Meet की पृष्ठभूमि आकार आवश्यकताएँ 1920 x 1080 पिक्सल हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपकी छवि या वीडियो इन विनिर्देशों को पूरा करते हों। एक अन्य उपयोगी उपकरण Google Meet की ग्रीन स्क्रीन है, जो आपकी वर्चुअल पृष्ठभूमि में किसी भी असंगतता को दूर करने में मदद कर सकती है।

यदि आपको अपने Google Meet बैकग्राउंड के साथ समस्या आ रही है या यह काम नहीं कर रहा है, तो चिंता न करें, इस समस्या को हल करने के लिए सरल समाधान हैं, जिन्हें हम बाद में देखेंगे।

Google Meet बैकग्राउंड के साथ रचनात्मक बनें

आपके परफेक्ट Google Meet वर्चुअल बैकग्राउंड खोजने और बनाने के लिए बहुत सारे टूल्स उपलब्ध हैं।

जाहिर है, एक बेहतरीन स्रोत आधिकारिक Google Meet वेबसाइट है, जहाँ आप मुफ्त में डाउनलोड करने के लिए विभिन्न प्रकार की वर्चुअल बैकग्राउंड छवियों और टेम्पलेट्स पा सकते हैं।

एक त्वरित Google खोज आपको Meet बैकग्राउंड प्रदान करने वाली कई वेबसाइटें खोजने में भी मदद कर सकती है, जिनमें फिल्में और टीवी शो से लेकर शानदार प्राकृतिक अजूबों तक शामिल हैं। जब आप अपने लिए उपयुक्त कुछ खोज रहे हों, तो जिस वेबसाइट का आप उपयोग करते हैं, उसके बारे में सावधान रहें – सुनिश्चित करें कि वह विश्वसनीय और सुरक्षित हो। साथ ही, यदि आप इसे व्यवसाय के लिए उपयोग कर रहे हैं, तो इस बारे में सोचें कि आपके ग्राहक और सहकर्मी आपकी पसंद पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे।

यदि आप चीज़ों को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो Canva या Adobe Spark जैसे विभिन्न उपकरणों का उपयोग करके अपनी खुद की कस्टम Google Meet बैकग्राउंड बनाने का प्रयास करें। ये उपकरण आसान-से-उपयोग टेम्पलेट्स और डिज़ाइन सुविधाएँ प्रदान करते हैं, जो आपको केवल कुछ ही क्लिक में पेशेवर दिखने वाला वर्चुअल बैकग्राउंड बनाने की अनुमति देते हैं।

इसे इस्तेमाल करने से पहले अपनी रचना का परीक्षण करना न भूलें। कुछ रंग पृष्ठभूमि के रूप में काम नहीं कर सकते और आप नहीं चाहेंगे कि बैठक निर्धारित करें आपकी पृष्ठभूमि लाभ की बजाय ध्यान भटकाने वाली बने।

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अपना खुद का गूगल मीट बैकग्राउंड बनाने के लिए टिप्स

यदि आपको अपनी मीटिंग के लिए एक आदर्श पृष्ठभूमि बनाने में कुछ कठिनाई हो रही है, तो यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो आपकी सफलता में मदद करेंगे।

सबसे पहले, सुनिश्चित करें कि आपके पास एक संगत डिवाइस है और आप Google Chrome का नवीनतम संस्करण उपयोग कर रहे हैं। फिर, अपने इंटरनेट कनेक्शन की जाँच करें और सुनिश्चित करें कि आपके पास वर्चुअल बैकग्राउंड के लिए पर्याप्त बैंडविड्थ है।

जब कोई छवि चुनते समय, कॉपीराइट वाली किसी भी सामग्री से बचें और सुनिश्चित करें कि वह उच्च गुणवत्ता की हो। यदि यह बहुत छोटी होगी तो यह पिक्सिलेटेड हो जाएगी और अच्छी या पेशेवर नहीं दिखेगी।

सुनिश्चित करें कि आपका आकार और प्रारूप सही हों। Google 1920 x 1080 पिक्सल और 16MB से अधिक आकार की अनुशंसा नहीं करता। इससे बड़ा कोई भी आकार संभवतः अस्वीकार कर दिया जाएगा।

यदि आप Google Meet की ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड का उपयोग कर रहे हैं, तो इसे अच्छी तरह से रोशन रखें। यदि यह बहुत अंधेरा या बहुत उज्जवल होगा, तो यह ठीक से काम नहीं करेगा।

अंत में, याद रखें कि आप हमेशा अपनी समस्या को गूगल कर सकते हैं या Meet सपोर्ट टीम से संपर्क कर सकते हैं। आपको शायद पता चलेगा कि आप इस समस्या का सामना करने वाले पहले व्यक्ति नहीं हैं, इसलिए कोई त्वरित समाधान हो सकता है जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं। तकनीकी कठिनाइयों को अपनी रचनात्मक प्रतिभा के रास्ते में आने न दें।