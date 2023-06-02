Wat is Doodle?

Doodle is een veelzijdig platform voor afsprakenplanning dat drie eenvoudige manieren biedt om vergaderingen te regelen: Boekingspagina's, Groepspolls en 1-op-1-gesprekken.

Met Doodle's Boekingspagina , freelancers en zakelijke professionals kunnen hun beschikbaarheid instellen en gepersonaliseerde boekingslinks aanmaken, waardoor klanten of teamleden moeiteloos afspraken of vergaderingen kunnen inplannen.

Groepspolls zijn nog steeds een van de populairste manieren om samen te komen. Ze maken het mogelijk om de agenda’s van meerdere deelnemers op elkaar af te stemmen, waardoor ze ideaal zijn voor teamvergaderingen of het plannen van evenementen.

Met Doodle 1:1 kun je het boeken van één-op-één-afspraken stroomlijnen, zodat je je tijd efficiënt en overzichtelijk kunt indelen.

Wat is Acuity Scheduling?

Acuity Scheduling is een planningstool die wordt aangeboden door Squarespace, een tool voor het bouwen van websites.

Het biedt een gebruiksvriendelijke interface waarmee bedrijven hun afsprakenboekingsproces kunnen stroomlijnen en dit eenvoudig aan hun Squarespace-websites kunnen toevoegen. Acuity Scheduling biedt aanpasbare boekingsformulieren, kalendersynchronisatie, automatische herinneringen en integraties met software van derden.

Acuity Scheduling is een goede keuze geworden voor iedereen die een website wil bouwen en daar een planningsfunctie aan wil toevoegen.

Probeer Doodle

Belangrijkste vergelijkingspunten

Belangrijkste kenmerken: Doodle is erg populair vanwege zijn eenvoud. Het biedt essentiële planningsfuncties die geschikt zijn voor een breed scala aan gebruikers.

Boekingspagina biedt allerlei opties waarmee je je agenda kunt automatiseren, maar toch de controle behoudt, bijvoorbeeld door zelf in te stellen wanneer je beschikbaar wilt zijn en hoeveel afspraken je per dag wilt hebben.

Groepspolls maken het makkelijker om meerdere agenda’s op elkaar af te stemmen – vaak vind je zo binnen een paar minuten een perfect moment om af te spreken.

Acuity Scheduling biedt daarentegen een uitgebreide reeks functies, waaronder klantenbeheer, betalingsverwerking en e-mailautomatisering. De functies werken het beste als ze in een Squarespace-website zijn geïntegreerd.

Probeer Doodle

Gebruiksgemak: Zowel Doodle als Acuity Scheduling zijn ontworpen om gebruiksvriendelijk te zijn, maar dankzij het ontwerp van Doodle is het navigeren echt een fluitje van een cent. Door het eenvoudige installatieproces en de gebruiksvriendelijke bediening heb je de functionaliteit van het platform snel onder de knie.

Acuity Scheduling heeft weliswaar veel functies, maar het kan in het begin wat wennen zijn, vooral voor mensen die niet gewend zijn aan geavanceerde planningsprogramma’s.

Integratiemogelijkheden: Doodle kan naadloos worden geïntegreerd met verschillende agenda's, waaronder Google Calendar , Outlook en Apple Calendar. Zo zorg je ervoor dat al je afspraken en vergaderingen op alle platforms synchroon lopen, waardoor de kans op planningsconflicten .

Acuity Scheduling biedt ook integratiemogelijkheden met populaire tools zoals Zoom en QuickBooks, wat zorgt voor een gestroomlijndere workflow en meer productiviteit.

Klantenservice: Doodle is trots op zijn responsieve klantenservice, die hulp biedt via e-mail en een uitgebreide kennisbank.

Acuity Scheduling biedt vergelijkbare ondersteuningskanalen, plus de mogelijkheid om telefonisch hulp te krijgen.

Prijzen

Hoe verhouden de tools zich tot elkaar als het om de kosten gaat?

Zowel Acuity Scheduling als Doodle bieden jaar- en maandabonnementen aan, dus afhankelijk van je situatie kun je beide tools gebruiken voor zo weinig of zo veel als je nodig hebt.

Acuity Scheduling kost vanaf $16 per maand als je jaarlijks betaalt. Je kunt hun abonnementen ook maandelijks betalen, met prijzen vanaf $20 per maand.

Doodle kost daarentegen $6,95 per maand bij jaarlijkse betaling, of $14,95 bij een maandelijks abonnement. Met functies die vergelijkbaar zijn met die van Acuity Scheduling, kun je bij jaarlijkse betaling meer dan $108 per jaar besparen door Doodle te gebruiken in plaats van Acuity Scheduling.

Probeer Doodle

Dus, welke tool is het beste?

Het unieke aan Doodle is juist hoe simpel en veelzijdig het is. Het is geschikt voor allerlei soorten afspraken, van individuele afspraken tot teamcoördinatie. Met Doodle kunnen bedrijven zorgen voor efficiënt tijdbeheer en hun planningsprocessen stroomlijnen, wat leidt tot een hogere productiviteit.

Acuity Scheduling werkt ongeveer hetzelfde en biedt functies zoals de mogelijkheid om betalingen te verwerken, maar is wat ingewikkelder om te begrijpen, is meer bedoeld om in een website te integreren en kost meer.

Hoewel zowel Doodle als Acuity Scheduling handige functies bieden, komt Doodle uiteindelijk als de betere planningstool uit de bus. Het gebruiksvriendelijke ontwerp, de naadloze agenda-integratie en de veelzijdigheid maken het een ideale keuze voor freelancers, ondernemers en bedrijfsleiders.

Probeer Doodle

Of je nu een solopreneur bent die één-op-één-afspraken plant of een teamleider die groepsevenementen coördineert: Doodle biedt je de tools die je nodig hebt om je planningswerk te vereenvoudigen en je algehele productiviteit te verhogen.

Als het gaat om efficiënte planning, is het kiezen van de juiste tool essentieel. Doodle en Acuity Scheduling zijn sterke kanshebbers, maar dankzij de eenvoud en veelzijdigheid van Doodle steekt deze er net bovenuit.

Door gebruik te maken van de kracht van Doodle , freelancers, ondernemers en bedrijfsleiders kunnen zo hun agenda’s zelf in de hand houden, tijd besparen en hun algehele efficiëntie bij het beheren van afspraken en vergaderingen verbeteren. Probeer Doodle eens uit en ervaar zelf hoe handig het is bij het plannen van je afspraken.

Onthoud: effectieve planning is een hoeksteen van succes in het huidige competitieve bedrijfsleven. Maak gebruik van de kracht van Doodle en benut het potentieel voor efficiënt tijdbeheer en verhoogde productiviteit.

Ben je het zat om aan je e-mail vast te zitten en constant heen en weer te mailen om vergaderingen, telefoongesprekken en evenementen te regelen? Dat is echt uitputtend, toch? Misschien heb je dan wel een planningstool nodig om je agenda automatisch te beheren. Maar hoe kies je de juiste?

Twee populaire planningsapps , Doodle en Acuity Scheduling, hebben de aandacht getrokken vanwege hun mogelijkheden om het boekingsproces voor vergaderingen te vereenvoudigen.

Vandaag vergelijken we Doodle en Acuity Scheduling en bekijken we hun belangrijkste functies, gebruiksgemak, integratiemogelijkheden, klantenservice en unieke verkoopargumenten. Aan het einde weet je precies welke tool het beste bij jouw planningsbehoeften past.