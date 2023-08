Doodle vs Acuity Scheduling: A ferramenta certa para um agendamento eficiente

O que é Doodle

O Doodle é uma plataforma de agendamento versátil que oferece três maneiras simples de organizar reuniões: Página de reservas, enquetes de grupo e reuniões individuais.

Com a do Doodle Página de reservas, freelancers e profissionais de negócios podem definir sua disponibilidade e criar links de agendamento personalizados, permitindo que clientes ou membros da equipe agendem compromissos ou reuniões sem esforço.

As enquetes de grupo ainda são uma das maneiras favoritas do mundo para se reunir. Elas permitem a coordenação de horários entre vários participantes, o que as torna ideais para reuniões de equipe ou planejamento de eventos.

Com o Doodle 1:1, você pode simplificar o agendamento de compromissos individuais, garantindo um gerenciamento de tempo eficiente e organizado.

O que é o Acuity Scheduling?

O Acuity Scheduling é uma ferramenta de agendamento fornecida pela ferramenta de criação de sites Squarespace.

Ela oferece uma interface amigável que permite às empresas simplificar o processo de agendamento de compromissos e adicioná-lo facilmente aos sites do Squarespace. O Acuity Scheduling oferece formulários de agendamento personalizáveis, sincronização de calendários, lembretes automatizados e integrações com softwares de terceiros.

O Acuity Scheduling tornou-se uma boa opção para quem deseja criar um site e adicionar a ele a funcionalidade de agendamento.

Principais fatores de comparação

Principais recursos: O Doodle é muito apreciado por sua simplicidade. Ele oferece recursos essenciais de agendamento que atendem a uma ampla gama de usuários.

O Booking Page oferece muitas opções que permitem automatizar, mas ainda assim controlar sua agenda, como definir quando você quer estar disponível e quantas reuniões tem por dia.

As Group Polls simplificam a coordenação de várias agendas, muitas vezes fornecendo o horário perfeito para a reunião em questão de minutos.

O Acuity Scheduling, por outro lado, oferece um conjunto abrangente de recursos, incluindo gerenciamento de clientes, processamento de pagamentos e automação de e-mails. Seus recursos funcionam melhor quando incorporados a um site do Squarespace.

Facilidade de uso: Tanto o Doodle quanto o Acuity Scheduling foram projetados para serem fáceis de usar, mas o design do Doodle facilita a navegação. O processo de configuração simples e os controles fáceis de usar permitem que os usuários compreendam rapidamente a funcionalidade da plataforma.

O Acuity Scheduling, embora rico em recursos, pode exigir algum aprendizado inicial, especialmente para aqueles que não estão familiarizados com ferramentas avançadas de agendamento.

Possibilidades de integração: O Doodle oferece uma integração perfeita com vários calendários, incluindo o Google Calendar, o Outlook e o Apple Calendar. Isso garante que todos os seus compromissos e reuniões sejam sincronizados entre plataformas, reduzindo a chance de conflitos de agendamento.

O Acuity Scheduling também oferece opções de integração com ferramentas populares como Zoom e QuickBooks, permitindo um fluxo de trabalho mais simplificado e maior produtividade.

Suporte ao cliente: A Doodle se orgulha de seu suporte ao cliente ágil, oferecendo assistência por e-mail e uma ampla base de conhecimento.

O Acuity Scheduling oferece canais de suporte semelhantes, além da opção de suporte telefônico.

Experimente o Doodle Configure sua conta gratuita - não é necessário cartão de crédito

Preços

Como as ferramentas se comparam em termos de custo?

Tanto o Acuity Scheduling quanto o Doodle oferecem planos anuais e mensais, portanto, dependendo das suas circunstâncias, você pode ter uma ou outra ferramenta pelo valor que precisar.

O Acuity Scheduling começa em US$ 16 por mês quando pago anualmente. Você também pode pagar por seus planos mensalmente, com preços a partir de US$ 20 por mês.

O Doodle, por outro lado, custa US$ 6,95 por mês quando pago anualmente ou US$ 14,95 em uma assinatura mensal. Com recursos comparáveis aos do Acuity Scheduling, você pode economizar mais de US$ 108 por ano usando o Doodle em vez do Acuity Scheduling, se pago anualmente.

Então, qual é a melhor ferramenta?

O ponto de venda exclusivo do Doodle está em sua simplicidade e versatilidade. Ele atende a várias necessidades de agendamento, desde compromissos individuais até a coordenação de equipes. Com o Doodle, as empresas podem garantir um gerenciamento eficiente do tempo e otimizar seus processos de agendamento, resultando em maior produtividade.

O Acuity Scheduling é semelhante e oferece recursos como a capacidade de receber pagamentos, mas é mais complicado de entender, foi projetado mais para incorporação em sites e tem um custo mais alto.

Embora o Doodle e o Acuity Scheduling ofereçam recursos valiosos, em um balanço geral, é o Doodle que emerge como a ferramenta de agendamento superior. Seu design fácil de usar, a integração perfeita com o calendário e a versatilidade fazem dele a opção ideal para freelancers, empreendedores e líderes empresariais.

Seja você um empresário individual agendando reuniões individuais ou um líder de equipe coordenando eventos em grupo, o Doodle fornece as ferramentas necessárias para simplificar suas tarefas de agendamento e aumentar a produtividade geral.

Experimente o Doodle Configure sua conta gratuita - não é necessário cartão de crédito

Quando se trata de agendamento eficiente, a escolha da ferramenta certa é essencial. O Doodle e o Acuity Scheduling são fortes concorrentes, mas a simplicidade e a versatilidade do Doodle lhe dão uma vantagem.

Ao aproveitar o poder do Doodle, freelancers, empreendedores e líderes empresariais podem assumir o controle de suas agendas, economizar tempo e aumentar sua eficiência geral no gerenciamento de compromissos e reuniões. Experimente o Doodle e experimente a conveniência que ele traz para seus esforços de agendamento.

Lembre-se de que o agendamento eficaz é a base do sucesso no atual cenário competitivo dos negócios. Aproveite o poder do Doodle e libere o potencial para um gerenciamento de tempo eficiente e maior produtividade.

Você está cansado de ficar preso ao seu e-mail, enviando mensagens constantemente para lá e para cá tentando marcar reuniões, ligações e eventos? Isso é exaustivo, certo? Bem, talvez você precise de uma ferramenta de agendamento para gerenciar sua agenda automaticamente. Mas como escolher a ferramenta certa?

Dois populares aplicativos de agendamento, o Doodle e o Acuity Scheduling, ganharam atenção por seus recursos para simplificar o processo de agendamento de reuniões.

Hoje, compararemos o Doodle e o Acuity Scheduling, examinando seus principais recursos, facilidade de uso, possibilidades de integração, suporte ao cliente e pontos de venda exclusivos. Ao final, você terá uma compreensão clara de qual ferramenta é mais adequada para atender às suas necessidades de agendamento.