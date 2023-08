Doodle vs. Acuity Scheduling: Das richtige Werkzeug für eine effiziente Terminplanung

Was ist Doodle

Doodle ist eine vielseitige Terminplanungsplattform, die drei einfache Möglichkeiten bietet, Meetings zu vereinbaren: Buchungsseite, Gruppenabstimmungen und 1:1s.

Mit der Buchungsseite von Doodle können Freiberufler und Geschäftsleute ihre Verfügbarkeit einstellen und personalisierte Buchungslinks erstellen, mit denen Kunden oder Teammitglieder mühelos Termine oder Besprechungen planen können.

Gruppenabfragen sind nach wie vor eine der beliebtesten Möglichkeiten, sich zu treffen. Sie ermöglichen die Koordinierung von Terminen zwischen mehreren Teilnehmern und sind daher ideal für Teambesprechungen oder die Planung von Veranstaltungen.

Mit Doodle 1:1 können Sie die Buchung von Einzelterminen rationalisieren und so ein effizientes und organisiertes Zeitmanagement sicherstellen.

Was ist Acuity Scheduling

Acuity Scheduling ist ein Terminplanungs-Tool, das von Squarespace, einem Tool zur Erstellung von Websites, bereitgestellt wird.

Es bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die es Unternehmen ermöglicht, ihren Terminbuchungsprozess zu rationalisieren und ihn einfach in ihre Squarespace-Websites einzubinden. Acuity Scheduling bietet anpassbare Buchungsformulare, Kalendersynchronisierung, automatische Erinnerungen und Integrationen mit Drittanbieter-Software.

Acuity Scheduling hat sich zu einer guten Wahl für diejenigen entwickelt, die eine Website erstellen und diese um Terminplanungsfunktionen erweitern möchten.

Wichtige Vergleichsfaktoren

Schlüsselmerkmale: Doodle ist sehr beliebt für seine Einfachheit. Es bietet wesentliche Planungsfunktionen, die eine breite Palette von Benutzern ansprechen.

Booking Page bietet viele Optionen, mit denen Sie Ihren Zeitplan automatisieren, aber dennoch kontrollieren können, z. B. wann Sie verfügbar sein wollen und wie viele Termine Sie pro Tag haben.

Gruppenabfragen vereinfachen die Koordination mehrerer Termine - oft lässt sich innerhalb von Minuten ein perfekter Zeitpunkt für ein Treffen finden.

Acuity Scheduling hingegen bietet ein umfassendes Spektrum an Funktionen, darunter Kundenmanagement, Zahlungsabwicklung und E-Mail-Automatisierung. Die Funktionen funktionieren am besten, wenn sie in eine Squarespace-Website eingebettet sind.

Benutzerfreundlichkeit: Sowohl Doodle als auch Acuity Scheduling sind benutzerfreundlich gestaltet, aber das Design von Doodle macht die Navigation zu einem Kinderspiel. Der unkomplizierte Einrichtungsprozess und die benutzerfreundlichen Bedienelemente ermöglichen es den Nutzern, die Funktionen der Plattform schnell zu erfassen.

Acuity Scheduling ist zwar sehr funktionsreich, erfordert aber eine gewisse Einarbeitungszeit, insbesondere für diejenigen, die mit fortgeschrittenen Planungswerkzeugen nicht vertraut sind.

Integrationsmöglichkeiten: Doodle bietet eine nahtlose Integration mit verschiedenen Kalendern, darunter Google Calendar, Outlook und Apple Calendar. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Ihre Termine und Besprechungen plattformübergreifend synchronisiert werden, wodurch die Wahrscheinlichkeit von Planungskonflikten verringert wird.

Acuity Scheduling bietet außerdem Integrationsoptionen mit gängigen Tools wie Zoom und QuickBooks, die einen optimierten Workflow und eine höhere Produktivität ermöglichen.

Kundensupport: Doodle ist stolz auf seinen reaktionsschnellen Kundensupport und bietet Unterstützung per E-Mail und eine umfangreiche Wissensdatenbank.

Acuity Scheduling bietet ähnliche Support-Kanäle sowie die Möglichkeit eines telefonischen Supports.

Preis

Wie sieht der Kostenvergleich zwischen den Tools aus?

Sowohl Acuity Scheduling als auch Doodle bieten Jahres- und Monatstarife an, so dass Sie je nach Ihren Bedürfnissen das eine oder das andere Tool für so viel oder so wenig wie möglich nutzen können.

Acuity Scheduling beginnt bei $16 pro Monat, wenn Sie es jährlich bezahlen. Sie können die Pläne auch monatlich bezahlen, wobei die Preise bei $20 pro Monat beginnen.

Doodle hingegen kostet 6,95 $ pro Monat bei jährlicher Bezahlung oder 14,95 $ bei monatlicher Bezahlung. Bei vergleichbarem Funktionsumfang wie Acuity Scheduling können Sie mit Doodle gegenüber Acuity Scheduling über $108 pro Jahr sparen, wenn Sie jährlich bezahlen.

Welches Tool ist also das beste?

Das Alleinstellungsmerkmal von Doodle liegt in seiner Einfachheit und Vielseitigkeit. Doodle deckt verschiedene Planungsbedürfnisse ab, von individuellen Terminen bis hin zur Teamkoordination. Mit Doodle können Unternehmen ein effizientes Zeitmanagement sicherstellen und ihre Planungsprozesse rationalisieren, was zu einer höheren Produktivität führt.

Acuity Scheduling ist ähnlich und bietet Funktionen wie die Möglichkeit, Zahlungen entgegenzunehmen, ist aber komplizierter zu verstehen, eher für die Einbettung in Websites konzipiert und kostet mehr.

Obwohl sowohl Doodle als auch Acuity Scheduling wertvolle Funktionen bieten, erweist sich Doodle unter dem Strich als das bessere Planungswerkzeug. Sein benutzerfreundliches Design, die nahtlose Kalenderintegration und seine Vielseitigkeit machen es zur idealen Wahl für Freiberufler, Unternehmer und Führungskräfte.

Egal, ob Sie als Solopreneur Einzelgespräche planen oder als Teamleiter Gruppenveranstaltungen koordinieren, Doodle bietet Ihnen die notwendigen Werkzeuge, um Ihre Planungsaufgaben zu vereinfachen und die allgemeine Produktivität zu steigern.

Für eine effiziente Terminplanung ist die Wahl des richtigen Tools entscheidend. Doodle und Acuity Scheduling sind starke Konkurrenten, aber Doodle hat aufgrund seiner Einfachheit und Vielseitigkeit die Nase vorn.

Durch die Nutzung von Doodle können Freiberufler, Unternehmer und Führungskräfte die Kontrolle über ihre Zeitpläne übernehmen, Zeit sparen und ihre Effizienz bei der Verwaltung von Terminen und Besprechungen steigern. Probieren Sie Doodle aus und erleben Sie die Bequemlichkeit, die es für Ihre Terminplanung mit sich bringt.

Denken Sie daran, dass eine effektive Terminplanung ein Eckpfeiler des Erfolgs in der heutigen wettbewerbsorientierten Geschäftswelt ist. Nutzen Sie die Möglichkeiten von Doodle, um Ihre Zeit effizient zu verwalten und Ihre Produktivität zu steigern.

Haben Sie es satt, an Ihre E-Mails gekettet zu sein und ständig hin und her zu mailen, um Meetings, Anrufe und Veranstaltungen zu arrangieren? Das ist anstrengend, nicht wahr? Dann brauchen Sie vielleicht ein Terminplanungsprogramm, das Ihren Zeitplan automatisch verwaltet. Aber wie wählen Sie das richtige aus?

Zwei beliebte Terminplanungs-Apps, Doodle und Acuity Scheduling, haben durch ihre Fähigkeiten zur Vereinfachung des Buchungsprozesses für Meetings Aufmerksamkeit erregt.

Heute werden wir Doodle und Acuity Scheduling miteinander vergleichen und ihre wichtigsten Funktionen, ihre Benutzerfreundlichkeit, ihre Integrationsmöglichkeiten, ihren Kundensupport und ihre Alleinstellungsmerkmale untersuchen. Am Ende werden Sie eine klare Vorstellung davon haben, welches Tool besser geeignet ist, um Ihre Terminplanungsanforderungen zu erfüllen.