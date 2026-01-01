Doodle vs Acuity Scheduling: La herramienta adecuada para una programación eficaz

¿Qué es Doodle?

Doodle es una plataforma de programación versátil que ofrece tres formas sencillas de organizar reuniones: Página de reservas, Encuestas de grupo y 1:1s.

Con la Página de Reservas de Doodle, los autónomos y profesionales de empresas pueden establecer su disponibilidad y crear enlaces de reserva personalizados, permitiendo a los clientes o miembros del equipo programar citas o reuniones sin esfuerzo.

Las encuestas de grupo siguen siendo una de las formas favoritas de reunirse. Permiten coordinar agendas entre múltiples participantes, lo que las hace ideales para reuniones de equipo o planificación de eventos.

Con Doodle 1:1, puedes agilizar la reserva de citas individuales, garantizando una gestión eficiente y organizada del tiempo.

¿Qué es Acuity Scheduling?

Acuity Scheduling es una herramienta de programación proporcionada por la herramienta de creación de sitios web, Squarespace.

Proporciona una interfaz fácil de usar que permite a las empresas agilizar su proceso de reserva de citas y añadirlo fácilmente a sus sitios web Squarespace. Acuity Scheduling ofrece formularios de reserva personalizables, sincronización de calendarios, recordatorios automáticos e integraciones con software de terceros.

Acuity Scheduling se ha convertido en una buena opción para quienes desean crear un sitio web y añadirle funciones de programación.

Prueba Doodle

Factores clave de comparación

Características clave: Doodle es muy apreciado por su simplicidad. Proporciona características esenciales de programación que atienden a una amplia gama de usuarios.

Booking Page ofrece muchas opciones que te permiten automatizar pero aún controlar tu horario, como definir cuándo quieres estar disponible y cuántas reuniones tienes al día.

Las encuestas de grupo simplifican la coordinación de múltiples agendas, proporcionando a menudo una hora perfecta para reunirse en cuestión de minutos.

Acuity Scheduling, por su parte, ofrece un amplio conjunto de funciones, como la gestión de clientes, el procesamiento de pagos y la automatización del correo electrónico. Sus características funcionan mejor cuando se incrustan en un sitio web Squarespace.

Prueba Doodle

Facilidad de uso: Tanto Doodle como Acuity Scheduling están diseñados para ser fáciles de usar, pero el diseño de Doodle hace que sea muy fácil de navegar. El sencillo proceso de configuración y los controles fáciles de usar permiten a los usuarios comprender rápidamente la funcionalidad de la plataforma.

Acuity Scheduling, aunque tiene muchas funciones, puede requerir cierto aprendizaje inicial, especialmente para quienes no estén familiarizados con herramientas avanzadas de programación.

Posibilidades de integración: Doodle ofrece una perfecta integración con varios calendarios, incluyendo Google Calendar, Outlook y Apple Calendar. Esto garantiza que todas tus citas y reuniones estén sincronizadas en todas las plataformas, reduciendo la posibilidad de conflictos de programación.

Acuity Scheduling también ofrece opciones de integración con herramientas populares como Zoom y QuickBooks, lo que permite un flujo de trabajo más ágil y una mayor productividad.

Soporte al cliente: Doodle se enorgullece de su receptivo soporte al cliente, ofreciendo asistencia a través de correo electrónico y una extensa base de conocimientos.

Acuity Scheduling ofrece canales de apoyo similares, junto con la opción de soporte telefónico.

Precios

¿Cómo se comparan las herramientas en cuanto a coste?

Tanto Acuity Scheduling como Doodle ofrecen planes anuales y mensuales, por lo que, en función de sus circunstancias, puede disponer de una u otra herramienta por el precio que necesite.

Acuity Scheduling comienza en $16 al mes cuando se paga anualmente. También puedes pagar sus planes mensualmente con precios a partir de 20 dólares al mes.

Doodle, por el contrario, viene en $ 6.95 al mes cuando se paga anualmente o $ 14.95 en una suscripción mensual. Con características comparables a Acuity Scheduling, puedes ahorrar más de $108 al año usando Doodle sobre Acuity Scheduling, si se paga anualmente.

Prueba Doodle

¿Cuál es la mejor herramienta?

El punto de venta único de Doodle radica en su simplicidad y versatilidad. Atiende varias necesidades de programación, desde citas individuales hasta coordinación de equipos. Con Doodle, las empresas pueden garantizar una gestión eficaz del tiempo y agilizar sus procesos de programación, lo que se traduce en una mejora de la productividad.

Acuity Scheduling es similar y ofrece funciones como la posibilidad de aceptar pagos, pero es más complicada de entender, está más diseñada para incrustarse en sitios web y tiene un coste más elevado.

Aunque tanto Doodle como Acuity Scheduling ofrecen características valiosas, en conjunto, es Doodle la que emerge como la herramienta de programación superior. Su diseño fácil de usar, su perfecta integración con el calendario y su versatilidad la convierten en la opción ideal para autónomos, emprendedores y empresarios.

Prueba Doodle

Tanto si eres un empresario en solitario que planifica reuniones individuales como si eres un jefe de equipo que coordina eventos de grupo, Doodle te proporciona las herramientas necesarias para simplificar tus tareas de planificación y aumentar la productividad general.

Cuando se trata de programar eficazmente, es esencial elegir la herramienta adecuada. Doodle y Acuity Scheduling son fuertes contendientes, pero la simplicidad y versatilidad de Doodle le dan una ventaja.

Aprovechando el poder de Doodle, autónomos, emprendedores y líderes empresariales pueden tomar el control de sus agendas, ahorrar tiempo y mejorar su eficiencia general en la gestión de citas y reuniones. Prueba Doodle y experimenta la comodidad que aporta a tus tareas de programación.

Recuerda que una planificación eficaz es la piedra angular del éxito en el competitivo panorama empresarial actual. Aprovecha el poder de Doodle y libera el potencial para una gestión eficaz del tiempo y una mayor productividad.

¿Está cansado de estar encadenado a su correo electrónico, enviando mensajes constantemente de un lado a otro intentando organizar reuniones, llamadas y eventos? Es agotador, ¿verdad? Pues quizás necesite una herramienta de programación para gestionar su agenda de forma automática. Pero, ¿cómo elegir la adecuada?

Dos populares aplicaciones de programación, Doodle y Acuity Scheduling, han ganado atención por sus capacidades para simplificar el proceso de reserva cuando se trata de reuniones.

Hoy compararemos Doodle y Acuity Scheduling, examinando sus principales características, facilidad de uso, posibilidades de integración, atención al cliente y puntos fuertes. Al final, tendrás una idea clara de qué herramienta es la más adecuada para satisfacer tus necesidades de programación.