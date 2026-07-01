Doodle vs Acuity Scheduling: Det rätta verktyget för effektiv schemaläggning

Vad är Doodle?

Doodle är en mångsidig plattform för schemaläggning som erbjuder tre enkla sätt att boka möten: Booking Page, Group Poll och 1:1-möten.

With Doodle Booking Page , kan frilansare och affärsprofessionella ange sin tillgänglighet och skapa personliga bokningslänkar, vilket gör det möjligt för kunder eller teammedlemmar att enkelt boka tid eller möten.

Group Poll är fortfarande ett av världens mest populära sätt att träffas på. De gör det möjligt att samordna scheman mellan flera deltagare, vilket gör dem perfekta för teammöten eller evenemangsplanering.

Med Doodle 1:1 kan du effektivisera bokningen av enskilda möten och därmed säkerställa en effektiv och välorganiserad tidshantering.

Vad är Acuity Scheduling?

Acuity Scheduling är ett schemaläggningsverktyg som tillhandahålls av webbplatsbyggaren Squarespace.

Tjänsten har ett användarvänligt gränssnitt som gör det möjligt för företag att effektivisera sin bokningsprocess och enkelt lägga till den på sina Squarespace-webbplatser. Acuity Scheduling erbjuder anpassningsbara bokningsformulär, kalendersynkronisering, automatiska påminnelser och integrationer med programvara från tredje part.

Acuity Scheduling har blivit ett bra val för den som vill bygga en webbplats och lägga till bokningsfunktioner på den.

Viktiga jämförelsefaktorer

Viktiga funktioner: Doodle är mycket uppskattat för sin enkelhet. Det erbjuder viktiga schemaläggningsfunktioner som passar en bred användargrupp.

Booking Page erbjuder många alternativ som gör att du kan automatisera din schemaläggning samtidigt som du behåller kontrollen, till exempel genom att ange när du vill vara tillgänglig och hur många möten du har per dag.

Group Polls förenklar samordningen av flera scheman – och gör det ofta möjligt att inom några minuter hitta en perfekt tidpunkt för ett möte.

Acuity Scheduling erbjuder däremot en omfattande uppsättning funktioner, bland annat kundhantering, betalningshantering och automatisering av e-post. Funktionerna fungerar bäst när de integreras i en Squarespace-webbplats.

Användarvänlighet: Både Doodle och Acuity Scheduling är utformade för att vara användarvänliga, men tack vare Doodles design är det en barnlek att navigera i tjänsten. Den enkla installationsprocessen och de användarvänliga kontrollerna gör att användarna snabbt kan sätta sig in i plattformens funktioner.

Acuity Scheduling har visserligen många funktioner, men kan kräva en viss inlärningskurva i början, särskilt för dem som inte är vana vid avancerade schemaläggningsverktyg.

Integrationsmöjligheter: Doodle erbjuder smidig integration med olika kalendrar, bland annat Google Kalender , Outlook och Apple Kalender. Detta säkerställer att alla dina bokningar och möten synkroniseras mellan olika plattformar, vilket minskar risken för schemaläggningskonflikter .

Acuity Scheduling erbjuder dessutom integrationsmöjligheter med populära verktyg som Zoom och QuickBooks, vilket möjliggör ett mer effektivt arbetsflöde och ökad produktivitet.

Kundtjänst: Doodle är stolt över sin lyhörda kundsupport, som erbjuder hjälp via e-post och en omfattande kunskapsbas.

Acuity Scheduling erbjuder liknande supportkanaler samt möjlighet till telefonsupport.

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Priser

Hur skiljer sig verktygen åt när det gäller kostnaden?

Både Acuity Scheduling och Doodle erbjuder års- och månadsabonnemang, så beroende på dina behov kan du använda det verktyg som passar dig bäst – oavsett om du behöver det lite eller mycket.

Acuity Scheduling kostar från 16 dollar per månad vid årsabonnemang. Du kan också betala för deras abonnemang månadsvis, med priser från 20 dollar per månad.

Doodle kostar däremot 6,95 dollar per månad vid årsabonnemang eller 14,95 dollar vid månadsabonnemang. Med funktioner som är jämförbara med Acuity Scheduling kan du spara över 108 dollar per år genom att använda Doodle istället för Acuity Scheduling, om du betalar för ett år i förskott.

Så vilket verktyg är bäst?

Doodles unika fördel ligger i dess enkelhet och mångsidighet. Tjänsten tillgodoser olika behov när det gäller schemaläggning, från enskilda möten till samordning inom team. Med Doodle kan företag säkerställa en effektiv tidshantering och effektivisera sina schemaläggningsprocesser, vilket leder till ökad produktivitet.

Acuity Scheduling fungerar på liknande sätt och erbjuder funktioner som möjligheten att ta emot betalningar, men är svårare att förstå, utformad främst för att integreras i webbplatser och kostar mer.

Även om både Doodle och Acuity Scheduling erbjuder värdefulla funktioner är det sammantaget Doodle som framstår som det bästa bokningsverktyget. Dess användarvänliga utformning, smidiga kalenderintegration och mångsidighet gör det till ett perfekt val för frilansare, företagare och företagsledare.

Oavsett om du är en egenföretagare som bokar enskilda möten eller en teamledare som samordnar gruppaktiviteter, erbjuder Doodle de verktyg du behöver för att förenkla din schemaläggning och öka den totala produktiviteten.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

När det gäller effektiv schemaläggning är det avgörande att välja rätt verktyg. Doodle och Acuity Scheduling är starka konkurrenter, men Doodles enkelhet och mångsidighet ger det ett försprång.

Genom att utnyttja kraften i Doodle , frilansare, företagare och företagsledare kan ta kontroll över sina scheman, spara tid och öka sin totala effektivitet när det gäller att hantera bokningar och möten. Prova Doodle och upplev hur smidigt det gör din schemaläggning.

Kom ihåg att effektiv schemaläggning är en hörnsten för framgång i dagens konkurrensutsatta affärsvärld. Utnyttja kraften i Doodle och frigör potentialen för effektiv tidshantering och ökad produktivitet.

Är du trött på att vara bunden till din e-post och ständigt skicka meddelanden fram och tillbaka för att försöka boka möten, samtal och evenemang? Det är utmattande, eller hur? Tja, kanske behöver du ett schemaläggningsverktyg som hanterar din kalender automatiskt. Men hur väljer man rätt verktyg?

Två populära schemaläggningsappar , Doodle och Acuity Scheduling, har uppmärksammats för sin förmåga att förenkla bokningsprocessen när det gäller möten.

Idag ska vi jämföra Doodle och Acuity Scheduling och titta närmare på deras viktigaste funktioner, användarvänlighet, integrationsmöjligheter, kundsupport och unika försäljningsargument. När du har läst klart kommer du att ha en tydlig bild av vilket verktyg som passar bäst för just dina behov när det gäller schemaläggning.