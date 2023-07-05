Doodle versus Calendly: een vergelijking van groepspolls

Het zijn twee van de grootste namen op het gebied van planning, maar wie komt er als winnaar uit de bus als het gaat om het bij elkaar brengen van een groep mensen? Het staat buiten kijf dat ze het allebei makkelijker maken voor planning tijd doorbrengen met mensen, maar kan de ene je meer tijd – en uiteindelijk geld – besparen dan de andere? Laten we eens kijken.

Wie zijn Doodle en Calendly?

Doodle bestaat al sinds 2007, toen het werd opgericht door twee Zwitserse studenten, Michael Näf en Paul E. Sevinç. Ze waren op zoek naar een handigere manier om afspraken te maken, zonder dat ze eindeloos heen en weer moesten mailen.

Aangemoedigd door het vroege succes – vooral op universiteiten – maakten de twee van hun tool een bedrijf en zo ontstond Doodle. Ze richtten het bedrijf op in Zwitserland, wisten al snel financiering te regelen en brachten in 2009 een premiumversie van hun product op de markt.

Doodle is vanaf dat moment blijven groeien en is in 2014 onderdeel geworden van de TX Group. Het bedient nu elk jaar meer dan 360 miljoen gebruikers. Dat zijn zo’n 54 geboekte afspraken per minuut.

Calendly is in 2013 opgericht door Tope Awotona. Net als de oprichters van Doodle was hij op zoek naar een makkelijkere manier om mensen bij elkaar te brengen, zonder al dat heen-en-weer-gepraat.

In het begin was het een freemium-product, maar in 2014 kwam er een premiumversie op de markt.

Net als Doodle kun je hier kiezen uit verschillende soorten vergaderingen, waaronder Boekingspagina en oplossingen voor groepsplanning.

Maak een Groepspoll

Wat bieden beide bedrijven aan om groepen bij elkaar te brengen?

Beide tools bieden vergelijkbare functies als het gaat om het organiseren van vergaderingen met veel mensen.

Doodle is gemaakt om groepen bij elkaar te brengen. Groepspoll Zo vind je makkelijk een geschikt moment om dit te doen. Maak gewoon een poll aan, kies de data waarop je beschikbaar bent of die je wilt aanbieden, en stuur die naar je deelnemers. Zij kiezen dan een tijdstip dat hen uitkomt. Meestal krijg je binnen een paar minuten antwoord.

Met Doodle kun je ook je digitale agenda koppelen. Zodra een afspraak is bevestigd, verschijnt deze automatisch in je agenda. Je hebt nooit meer dubbele afspraken, want Doodle herkent altijd wanneer er een conflict is. Sterker nog: als je je agenda koppelt bij het plannen van een vergadering, kun je de bevestigde afspraken zien om mogelijke overlappingen te voorkomen.

Als je je groep virtueel bij elkaar brengt, kan Doodle naadloos worden geïntegreerd met de meeste tools voor videoconferenties. Dit betekent dat je gewoon je favoriete tool als locatie instelt en er automatisch een link wordt toegevoegd.

Je kunt op Doodle helemaal gratis groepsafspraken maken, maar als je planning Om het nog een stapje verder te brengen, biedt Doodle Professional een aantal geweldige extra’s, zoals een eigen huisstijl en de mogelijkheid om deadlines in te stellen.

Met Calendly kunnen ook groepen bij elkaar komen. Met de functie ‘Meeting Polls’ kun je een tijdstip afspreken voor een vergadering met meerdere mensen. Het kan best lastig zijn om de resultaten te vinden, maar als je even goed in het dashboard kijkt, kom je er wel achter.

Los van vergaderpeilingen heeft Calendly wel een tool voor groepsevenementen waarmee je tijd kunt reserveren met meerdere mensen. Deze is beschikbaar in hun premium-abonnementen, vanaf $8 per maand.

Net als bij Doodle kun je videoconferenties inschakelen en je agenda koppelen, zodat een geboekte afspraak wordt geblokkeerd en je niet dubbel geboekt raakt.

Hoe ziet het eruit als je ze naast elkaar zet?

Maak een Groepspoll

Doodle

Gebruiksgemak:

Een groepspoll op Doodle opzetten is supermakkelijk. Klik gewoon op ‘Maak een Doodle’, kies ‘Groepspoll’ en voeg je gegevens toe. Van begin tot eind kost het je niet meer dan een paar minuten.

Kenmerken:

Met de groepspolls van Doodle kun je een willekeurig aantal mensen bij elkaar brengen voor een evenement – virtueel of in het echt.

Koppel je agenda

Videoconferenties integreren

Outlook-plug-in om rechtstreeks vanuit je inbox afspraken in te plannen

Stel deadlines en herinneringen in

Deelnemersgegevens verbergen

Voeg je eigen huisstijl en logo toe

Maak een Groepspoll

Voor teammanagers: bekijk analyses en inzichten

Kosten:

Met het gratis abonnement van Doodle kun je zoveel groepspolls maken als je wilt. Een Doodle Professional-abonnement begint bij $6,95 per maand en biedt je meer controle over het automatiseren van je agenda door onbeperkte Boekingspagina's mogelijk te maken en 1:1 s.

Calendly

Gebruiksgemak:

Het duurt even voordat je doorhebt welk type vergadering je het beste kunt gebruiken. Informatie toevoegen is daarna vrij simpel, maar het terugvinden van de resultaten is een beetje verwarrend.

Kenmerken:

Met Meeting Polls kun je ook een tijdstip vinden waarop een groep mensen bij elkaar kan komen – virtueel of in het echt.

Koppel je agenda

Maak een Groepspoll

Videoconferenties integreren

Voeg beperkte branding toe

Kosten:

Het Calendly Basic-abonnement is gratis en hiermee kun je enquêtes voor vergaderingen maken. Voor de tool ‘Groepsevenementen’ heb je een Calendly Essentials-abonnement nodig, dat begint bij $8. Voor functies zoals vergaderherinneringen heb je een Professional-abonnement nodig, dat begint bij $12

Wat vinden de gebruikers ervan?

Toen we met klanten spraken, zeiden ze dat Doodle gebruiksvriendelijker is als het gaat om Groepspolls.

Gebruikers van Doodle gaven aan dat ze het prettig vonden hoe makkelijk het dashboard te navigeren was. Het vinden van de tool ‘Groepspoll’ en het aanmaken van een evenement ging intuïtief en was makkelijk aan te passen als er iets veranderd moest worden. Dit was vooral belangrijk voor gebruikers die zeiden dat de belangrijkste reden om hun agenda’s te automatiseren was om tijd te besparen.

De teambeheerders zeiden dat ze het fijn vonden dat ze rapporten konden opvragen via de beheerdersconsole van Doodle, waardoor ze makkelijk konden zien hoeveel vergaderingen hun directe ondergeschikten hadden.

Sommigen vonden dat het met Calendly niet zo makkelijk was om groepsbijeenkomsten te organiseren als met Doodle. Omdat er zoveel verschillende soorten bijeenkomsten waren om uit te kiezen, was het niet altijd duidelijk welke het meest geschikt was.

Er was ook frustratie omdat je geen groepsbijeenkomsten kon aanmaken zoals dat bij Doodle wel kan. Sommige gebruikers zeiden bijvoorbeeld dat het even duurde voordat de resultaten van een ‘Groepspoll’ te zien waren, terwijl die bij Doodle meteen op het dashboard verschijnen zodra ze zijn gepubliceerd.